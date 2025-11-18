16 ноября в матче квалификации ЧМ-2026 сыграют Уэльс и Северная Македония. Начало встречи — в 22:45 мск.
Уэльс
Турнирное положение: валлийцы имеют шансы даже на то, чтобы напрямую выйти на Мундиаль 2026 года.
«Драконы» в настоящий момент имеют в своем активе 13 очков и располагаются на второй строчке в турнирной таблице.
За семь проведенных встреч валлийская национальная команда забила 14 мячей, а пропустила же десять.
Последние матчи: в этом месяце сборная Уэльса уже успела победить Лихтенштейн (1:0).
До этого же в квалификации главная команда Уэльса проиграла Бельгии (2:4), но выиграла у Казахстана (1:0).
Также подопечные Крейга Беллами уступили Канаде (0:1) и Англии (0:3) в товарищеских матчах.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: сборной Уэльса нужно только побеждать в данной встрече, чтобы рассчитывать минимум на стыковые встречи. Если валлийцы победят, то точно будут еще в игре. Другой же результат лишит команду шансов на Мундиаль.
Северная Македонии
Турнирное положение: северомакедонцы тоже продолжают борьбу, чтобы впервые в истории поехать на чемпионат мира.
«Красные львы» в настоящий момент идут на второй строчке в турнирной таблице, набрав 13 зачетных баллов.
За семь матчей северомакедонский коллектив забил 12 мячей, а пропустил всего лишь три.
Последние матчи: в этом месяце «рыси» в товарищеском матче сыграли вничью с Латвией (0:0).
До этого же сборная Северной Македонии поделила очки с Казахстаном (1:1) и Бельгией (0:0) в квалификации чемпионата мира.
Также подопечные Благое Милиевского разгромили Лихтенштейн (5:0) и выиграла у Казахстана (1:0).
Не сыграют: все в строю.
Состояние команды: сборной Северной Македонии главное в этой игре не проиграть и тогда она точно примет участие в стыковых встречах. Победа же может позволить занять первое место, но в поражение Бельгии от Лихтенштейна верится с трудом.
Северная Македония только один раз принимала участие на чемпионате Европы, а вот на Мундиаль еще не ездила. Сейчас у команды есть для этого шансы.
Статистика для ставок
- Уэльс проиграл 3 из последних 4 матчей
- Северная Македония проиграла только 1 из последних 15 матчей
- В последнем очном матче Северная Македония и Уэльс сыграли вничью со счетом 1:1
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Уэльс — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.65. Ничья оценена в 3.75, а победа Северной Македонии — в 5.60.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.00 и 1.80.
Прогноз: команды являются примерно равными, поэтому вполне могут сыграть вничью.
Ставка: ничья за 3.75.
Прогноз: Уэльсу нужно идти вперед и забивать, поэтому отсиживаться в обороне не получится. Обе команды вполне могут забить.
Ставка: обе забьют за 2.00.