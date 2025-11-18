В группе «J» Бельгия заняла первое место, а за вторую строчку идёт борьба. Сегодня всё решится. Македонцы не знают поражений, и в случае ничейного результата останутся на второй позиции в группе. Для Уэльса не выход в стыки будет катастрофой, им нужна только победа. Встреча начнётся в 22:45 мск, а за ходом встречи вы можете следить в нашей онлайн-трансляции

Ход матча 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

45' Удивительный матч, быстрый, много моментов опасных было, команды понимают всю сложность и важность ситуации, арбитр даже не дал дополнительной минуты, остановок практически не было, по меркам футбола.

44' Слишком сильная подача от Костадинова, Миловски и партнёры не получили мяч, а Ашковски влетел в защитника валлийцев и будет штрафной.

43' Фланговая атака валлийцев закончилась свистком арбитра, после фола Шихена на Барди.

41' Барди пробил со штрафного, а не подавал, увидел, как вратарь вышел далеко, чтобы сыграть в мяч, а пробил в ближний и Дарлоу успел сориентироваться.

40' На этот раз подаёт Вилковски с фланга перед штрафной, а подача не получилась и снова угловой.

39' Удар по воротам от Стойчкевски, приложился от души, если бы не Уильямс то могли бы забить ещё, будет угловой.

37' Снова шанс у Миловского, мяч отскочил от головы Рондона на Лаулора, но у него тоже поехала нога. Всё же момента даже не получилось, быстро перестроились и отобрали мяч защитники.

36' ГООООООООООООООООООООООООООООООООЛ! Касание Димитриевского не спасает от пушки Джонсона! Бреннан пробил мастерски, его удар с линии штрафной будет одним из самых красивых на этой неделе.

34' ШТАНГА и Димитриевски спасает! Пробил Уильямс метров с семи, кажется даже валлийцы не поняли как мяч в ворота не зашёл, а всё дело в реакции Димитриевски. А началось всё с передачи Уилссона, в подкате стелился защитник, но до мяча не дотянулся, а удар отбил вратарь.

32' Не первый и не последний угловой у ворот гостей, а Элмас отрабатывает в обороне тоже, в принципе, как и вся команда македонцев, и мяч уходит в аут.

31' Валлийцы снова катают мяч, а владеют они мячом в 70 процентах, а также провели 19 атак и нанесли всего 6 ударов.

29' Уилссон творит что-то невероятное, он отрабатывает везде и вбежал в штрафную, ему будто специально оставили коридор, но удар пришёлся в блок, хотя это могла быть передача.

26' Ещё один угловой и удар пришёлся точно в голову Элмасу, второй раз уже спасает игрок в матче, и пока что нервно выглядят македонцы, а валлийцы уверенно прижимают их всё ближе к штрафной и контролируют мяч.

25' Бреннан Джонсон пробил метров с 7, но Велковски выставил ногу и будет на угловой направлен мяч.

24' Теперь чуть не ошибся Дмитриевски, вышел за пределы штрафной, выпнул мяч в аут и улыбаясть вернулся в ворта, а мог и не успеть.

21' ГООООООООООООООООООООООЛ! Ну ничего себе, вот это матч, вот это игра! Десять минут команды катали мяч и тут же за пять всё поменялось. Велкоски нашёл Миловски передачей в разрез и убежал форвард на рандеву с вратарём, а у Дарлоу поехала нога на мокром валлийском газоне.

20' ГООООООООООООООЛ! Снова с фланга Джонсона атака, за спину защитникам направили передачу, а Бреннан Джонсон нашёл в штрафной набегавшего Брукса. Пробил сильно и точно в касание, а это второй мяч за 20 минут.

18' ГООООООООООООООООООЛ! Валлийцы забивают первыми! Харри Уилсон на правах капитана и одного из самых техничных бьющих пробил сильно низом, и Дмитриевски угадал направление, даже коснулся мяча краешком пальцев, но сила удара была колоссальна.

17' Долго сопротивлялись македонцы и за это получает жёлтую Димитриевски. Не хотел возвращаться в ворота вратарь.

15' Высоко прессингуют валлийцы, всё идёт так, как и предполагалось, а внезапный спринт в штрафную и передача туда оказывается оправданной — пенальти!

13' А вот внезапная атака валлийцев, длинная передача летит на Брукса после двух быстрых передач в касание, но плотно с ним играют и вынужден перевести на другой фланг, где под негодование трибун мяч достался сборной Македонии.

10' Костадинов нарушил правила, сзади пробил по ноге Даниэля Джеймса, а судья бесцеремонно показал жёлтую карточку.

09' Катают мяч валлийцы, долго готовы это делать, а македонцы постепенно поджимают к центру поля и одна неточная передача, гости забирают мяч.

07' Свою продолжительную атаку македонцы провели, после отбора мяча в центре поля, долго катали его на половине поля Уэльса, дальше удар Алими закончился ударом от ворот.

05' Каллен фолит на Ашковски, не дал начать атаку и тут можно понять, что валлийцы будут весь матч играть первым номером, как они это и делали в прошлом матче.

04' Угловой не получился и теперь валлийцы катают мяч на своей половине поля, а первое нарушение правил на Бруксе зарабаотал Костадинов.

03' Ещё одна атака со стороны хозяев поля, типичная для британских команд с фланга она прошла, и прострел перевёл на угловой Зайков.

02' Валлийцы первую попытку организовали и как же быстро ворвался Джонсон в штрафную после отбора мяча, передачу отдал на Уилсона, точнее мяч к нему отскочил после отбора и перекочевал на ногу Брукса, игрок с лёту пробил выше ворот, но было близко.

01' Поехали! Последний матч группового этапа отборочных к ЧМ 2026 начался. Напомним, что команды идут с одинаковым количеством очков, а сборная Северной Македонии выйдет в отборочные даже если сыграет вничью.

До матча

22:40 Матч совсем скоро начнётся после гимнов двух стран, для команд это матч самый сложный и самый важный. Для вас трансляцию проведёт Владислав Зотов.

22:35 Сборная Бельгии в случае поражения Лихтенштейну может уступить первое место, но для этого сборная Северной Македонии должна выиграть, а в матче с бельгией должна произойти сенсация.

Подготовка сборной Уэльса к матчу globallookpress.com

22:25 Матч пройдёт на стадионе «Ка́рдифф Си́ти», вместимость арены — 33 280 зрителей.

Тренировка сборной Уэльса за день до матча globallookpress.com

22:20 Матч обслужит судейская бригада из Нидерландов. Вашему вниманию, представляем судей сегодняшней встречи: Рефери — Данни Маккели; Ассистенты рефери — Хессел Стеегстра, Ян де Врис; Четвертый рефери — Марк Нагтегаал; судьи ВАР — Пол ван Букел, Ричард Мартенс

Стартовые составы

Уэльс: Дарлоу; Дасилва, Родон, Лаулор, Уильямс; Уилсон, Шиихан, Брукс, Каллен, Д. Джеймс; Джонсон

Северная Македония: Дмитриевски; Илевски, Вельковски, зайков, Ашковски; Костадинов, Барди, Алими, Стоичевски; Миовски, Эрмас

Уэльс

Уэльс уже побывал на прошлом ЧМ в Катаре, тогда они уступили дважды сборной Англии и Ирану, но сыграли вничью с США. Теперь под угрозой появление на ЧМ, сначала надо выиграть сегодня, а затем команде Крэйга Беллами предстоят два матча, в которых «драконы» будут биться за выход в финальную стадию.

Сборная Уэльса перестраивает команду, ждём яркой игры от звёзд команды, Бреннана Джонсона, Неко Уильямса и Харри Уилсона. Что касается игры в обороне, то есть проблемы с этим у команды, в матчах с Бельгией пропустили восемь мячей, хоть и могли довести до ничьи, но проиграли (2:4, 3:4).

Северная Македония

Македонская сборная представляет собой слаженный коллектив, они не проиграли в этом розыгрыше, идут на второй строчке и пропустили всего лишь трижды за весь турнир. Игра от обороны действительно главная тактика и оружие в руках команды Благоя Милевского .

Македонцы ещё ни разу не появлялись на мундиале и вот он шанс, всё может быть, особенно с такой командой. По ходу турнира двигались просто и прагматично выстраивали свою игру от обороны и быстрых атак. Ели бы не ничья с Казахстаном, то македонцы делили бы первую строчку с Бельгией.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 3.75