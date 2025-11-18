Пропустит ли Испания первый гол в отборе?

прогноз на матч квалификации ЧМ-2026, ставка за 2.00

16 ноября в матче квалификации ЧМ-2026 сыграют Испания и Турция. Начало встречи — в 22:45 мск.

Испания

Турнирное положение: испанская национальная команда на 99,9 процентов пробилась на чемпионат мира и осталось сделать последний шаг.

«Красная фурия» набрала 15 очков из 15 возможных и занимает первое место в турнирной таблице своей группы.

За пять матчей испанцы смогли забить целых 19 мячей, а свои ворота до сих пор держат на замке.

Последние матчи: 15 ноября главная команда Испании уже успела разгромить на выезде Грузию с результатом 4:0.

Месяцем ранее сборная Испании также уверенно переиграла Болгарию (4:0) и Грузию (2:0).

Перед этим же подопечные Луиса де ла Фуэнте также не испытали проблем с Турцией (6:0) и Болгарией (3:0).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: чтобы не выйти на чемпионат мира, сборной Испании нужно проигрывать с результатом 0:7, что не является возможным.

Сборная Испании последний раз не выступала на ЧМ с 1974 года и не думает портить эту статистику. В следующем году она точно отправится на Мундиаль.

Турция

Турнирное положение: у турецкой национальной команды 99-процентная вероятность того, что ей предстоит играть стыковые матчи за выход на ЧМ-2026.

Сейчас на счету «лунных звезд» 12 зачетных баллов и вторая строчка в турнирной таблице.

Турки в настоящий момент имеют следующую разницу забитых и пропущенных мячей — 15:10.

Последние матчи: в ноября главная команда Турции сломила сопротивление Болгарии (2:0).

В октябре сборная Турции смогла выиграть у Грузии (4:1) и Болгарии (6:1).

А вот в сентябре подопечные Винченцо Монтеллы попали под холодный душ и крупно проиграли Испании (0:6).

Не сыграют: все в строю.

Состояние команды: сборной Турции соответственно нужно побеждать 7:0, чтобы напрямую выйти на чемпионат мира. В противном же случае команду ждут стыковые встречи, а там уже как карта ляжет.

Последний раз турки играли на чемпионате мира еще в 2002 году, когда смогли стать третьими.

Статистика для ставок

Турция выиграла 4 из последних 5 матчей

Испания выиграла 5 последних матчей

В последнем очном матче Испания разгромила Турцию со счетом 6:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Испания — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.25. Ничья оценена в 6.10, а победа Турции — в 12.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.47 и 2.60.

Прогноз: обе команды хороши в атаке и хоть испанцы и не пропускали пока что, но тут обе команды вполне могут забить.

Ставка: обе забьют за 2.00.

Прогноз: ждем результативный матч, ведь испанцы по-другому и не могут.

Ставка: тотал больше 3,5 за 2.15.