Испания прошла отбор на Чемпионат Мира без потерь и уже зарезервировала первую строчку в группе. А Турция уже точно сыграет плей-офф, но постарается прервать впечатляющую серию соперника. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

45+2' Перерыв! Достаточно неожиданная ничья в матче Испании и Турции, несмотря на то, что результат этого матча ничего не решает с турнирной точки зрения. Отдыхаем 15 минут!

45+1' Демираль вынес мяч из штрафной, Льоренте не дотянулся.

45' Добавлена минута.

45' Фабиан вышел почти 1 на 1 с вратарём, но Байындыр ногой отразил удар!

44' Кубарси головой пробил после навеса Пино — в руки вратарю.

42' ГОООООООООООООЛ! Турция сравняла счёт, первый пропущенный мяч Испании в этом отборе! Йылмаз скинул во вратарскую после подачи с углового, Гюль в падении дотянулся и проткнул мимо кипера! 1:1!

41' Гюль бил по воротам из штрафной испанцев, Кукурелья заблокировал!

41' Кубарси забросил на Оярсабаля, не дошёл до него мяч.

39' Ляпорт отлично в подкате сыграл против Кахведжи.

38' Ольмо прокинул мяч мимо соперника на линии штрафной, но дальше не смог зацепиться за мяч.

36' Пино навешивал в штрафную, защитник головой сбросил вратарю.

34' Кёкчу пробил издали – в руки Симону.

33' Пино навесил со штрафного, Демираль головой выбил из штрафной.

32' Йылмаз сбил Мерино на фланге у своей штрафной, шанс со стандарта у Испании.

31' И снова издали приложился Ольмо, с лёта в этот раз! И снова Байындыр из-под перекладины достал мяч.

30' Ольмо изящно принял мяч на границе штрафной и сильно пробил с левой ноги – Байындыр выручил!

27' Кубарси и Йылмаз столкнулись в верховой борьбе за мяч, сильнее досталось защитнику сборной Испании, но помощь врачей не нужна.

25' Мерино грубовато сыграл против Акайдына, пока что без жёлтой карточки для испанца.

24' Оярсабаль неудобно вышел 1 на 1 с вратарём, с острого угла не стал бить, отдал на Пино — тот пробил в стену турецких защитников.

22' В офсайде оказался Кахведжи после скидки партнёра.

20' Льоренте с лёта пробил из штрафной, выше ворот отправил мяч.

17' Кёкчу неточно отдал передачу партнёру в штрафную, редкая атака гостей закончилась без удара.

16' Гарсия пробил из-за штрафной в касание – мимо ближней девятки.

15' Оярсабаль пробил с левой из-под защитника, чуть выше ворот.

13' Оказывают помощь защитнику, быстро остановили кровь.

12' А вот и первая жёлтая — Гюль её получил за грубый фол. У Ляпорта рассечение после удара локтем от турка.

10' Кубарси на левом фланге остановил Йылмаза, вообще не может выйти в атаку Турция в первые минуты.

09' Фабиан бил с линии штрафной после паса Оярсабаля, защитник заблокировал.

07' Гюль не смог зацепиться за мяч на половине поля соперника, Ляпорт вернул мяч испанцам.

04' ГООООООООООООЛ! И сразу впереди Испания! Дани Ольмо получил мяч в штрафной от Кукурельи и проткнул мяч в сетку правой ногой. 1:0!

03' Ляпорт забросил вперёд на Оярсабаля, Акайдын помешал ему добраться до мяча.

01' Турция начала с центра, поехали!

22:45 Команды на поле, звучат гимны — и начинаем!

22:40 В Севилье отличная погода для футбола, +14°, без ветра. Как сообщает УЕФА, газон на стадионе «Ла Картуха» в отличном состоянии.

22:20 Работать на матче будет немецкая бригада во главе с Феликсом Цваером: ассистенты — Роберт Кемптер и Кристиан Диц, на ВАР — Бастиан Данкерт и Даниэль Шлагер, четвёртый арбитр — Свен Яблонский.

21:50 Начинаем онлайн-трансляцию со стартовых составов команд:

Испания: Симон, Льоренте, Кубарси, Лапорт, Кукурелья, Мерино, Гарсия, Фабиан Руис, Пино, Оярсабаль, Ольмо.

Турция: Байындыр, Кадиоглу, Сёюнджю, Акайдын, Демирал, Челик, Озджан, Кёкчу, Йылмаз, Кахведжи, Гюль.

Испания

Команда Луиса де ла Фуэнте выиграла все пять матчей, забила девятнадцать голов и ни разу не пропустила. Серия из тридцати официальных матчей без поражений стала новым рекордом, а победа 4:0 над Грузией лишь укрепила статус Испании как одной из самых стабильных сборных Европы.

Для оформления путёвки на ЧМ-2026 Испании достаточно не проиграть с двухзначной разницей мячей — условие, которое выглядит скорее математической формальностью. Даже без травмированных Педри, Родри, Карвахаля и Ламина Ямаля команда сохранила структуру и глубину состава. А Микель Оярсабаль продолжает блистать, забив восемь голов в последних восьми матчах за сборную. В атаке у Испании достаточно вариативности — Ферран Торрес, Баэна, Оярсабаль и техничный треугольник в центре поля позволяют раз за разом вскрывать оборону соперников.

Дополнительную уверенность даёт и история встреч: четыре последних матча с Турцией завершились победами Испании, включая разгром 6:0 в сентябрьской игре в Стамбуле.

Турция

Команда Винченцо Монтеллы выиграла четыре из пяти матчей, дважды обыграв Грузию и Болгарию. Единственная осечка — то самое поражение 0:6 от Испании, которое фактически лишило Турцию шансов на первое место в группе. Победа 2:0 над Болгарией на выходных гарантировала туркам минимум второе место и участие в плей-офф, но задачей-максимум остаётся попытка прервать невероятную беспроигрышную серию соперника.

Шансы на прямую квалификацию выглядят невозможно, поэтому основная цель команды — проверить себя на фоне одного из главных фаворитов европейского футбола. И, конечно, попытаться стать первой сборной за полтора года, которая забьёт Испании в официальном матче. Важной проблемой остаётся травматичность состава, под вопросом участие Айхана, Бардакджи и Актюркоглу, а Юксек пропустит встречу из-за дисквалификации.

Для Турции это важный экзамен перед предстоящим плей-офф — шанс показать, что команда прогрессирует и готова бороться за возвращение на мировую арену впервые с 2002 года.

