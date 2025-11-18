18 ноября в международном товарищеском матче по футболу сыграют Фарерские острова и Казахстан. Начало игры — в 20:00 мск.

Фарерские острова

Турнирное положение: Фарерские острова не сыграют в финальной части чемпионата мира 2026 года, хотя провели невероятно успешный для себя цикл.

Команда с 12 очками практически обеспечила себе третье место в своей подгруппе, где недосчиталась лишь одного балла, чтобы попасть в плей-офф за выход на мундиаль.

Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках отбора на чемпионат мира 2026 года сборная на чужом поле проиграла Хорватии (1:3).

Перед этим в предыдущем поединке квалификации на североамериканский мундиаль коллектив совершил сенсацию, когда в домашних стенах обыграл Чехию со счетом 2:1.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на отбор на ЧМ-2026, Фарерские острова выиграли три раза при одном поражении.

Такая форма говорит о неплохих шансах хозяев на победу, особенно если учесть примерно тот же класс соперника, а также фактор своего поля.

Ханус Сёренсен — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с тремя голами.

Казахстан

Турнирное положение: Казахстан также не сыграет в финальной части чемпионата мира 2026 года, так и не сумев зацепиться за борьбу за право сыграть в стыковых поединках.

Команда заняла четвертое место в группе и на пять очков отстала от зоны плей-офф за путёвку на мундиаль, а также на восемь баллов опередила последний в квинтете Лихтенштейн.

Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках отбора на чемпионат мира 2026 года сборная на своем поле сенсационно отобрала очки у Бельгии — 1:1.

Перед этим поединке предыдущего тура отбора на североамериканский мундиаль сборная в чужих стенах разошлась мировой с Северной Македонией (1:1).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в семи последних матчах, шесть из которых были официальными, а один — товарищеским, Казахстан выиграл лишь раз, а в трех последних поединках не проиграл.

Такая форма говорит о неплохих шансах гостей по крайней мере на ничью, тем не менее, добиться этого будет непросто, если учесть неплохой уровень их нынешнего соперника.

Галымжан Кенжебек — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с двумя голами.

Статистика для ставок

в трех последних матчах Фарер забивали больше 2,5 голов

в четырех из шести последних матчей Фареры выиграли

в четырех из шести последних матчей Казахстана забивала только одна команда.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Фарерские острова — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Их победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.30. Ничья — в 3.75, успех Казахстана — в 2.45.

ТБ 2.5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.90 и 2.35.

Прогноз: в трех последних матчах хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было и в их трех из четырех последних домашних поединков.

При этом такой же сценарий был реализован и в 13-ти из 14-ти последних выездных матчей гостей.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.90.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь так было в их трех из четырех последних матчей.

Ставка: Фарерские острова победят за 2.30