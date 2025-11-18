Во вторник, 18 ноября, сборная Фарерских островов примет в товарищеском матче сборною Казахстана. Следить за ходом встречи можно нашей онлайн-трансляции

17' Андреасен пробил головой из пределов штрафной Казахстана, мяч рядом со штангой ворот Шайзады проскакал.

15' Подача Астанова на дальнюю штангу ворот Фарер, но у Касабулата не получилось послать мяч в сторону ворот.

14' Позиционная атака Казахстана, планомерно подбираются гости с мячом к штрафной Фарер.

11' Угловой у ворот Казахстана, отбиваются казахи, внимательно действуя на втором этаже.

09' Позиционная атака сборной Казахстана, подача Султанбека Астанова в штрафную Фарер, но на выходе уверенно сыграл вратарь О Ренатрёд.

08' Много единоборств в игре.

06' Продолжаются забросы в штрафную Казахстана, отбиваются номинальные гости.

05' Инициатива у Фарер, проводят они позиционную атаку.

02' Активное начало от Фарер, последовательно заработаны 2 угловых у ворот Казахстана.

01' Матч начался! С центра поля разыграли футболисты сборной Фарерских островов.

До матча

19:57 Команды появились на поле, скоро матч начнется!

19:50 Матч пройдет на стадионе «Альдо Дросина» в Пуле находящийся в Хорватии, вмещающем 9 800 зрителей.

19:40 Главным судьей матча будет Дуйе Струкан из Хорватии.

Стартовые составы команд

Фарерские острова: О Ренатрёд, Ватнхамар, Фарё, Свенссон, Агнассон, Андреасен, Беньяминсен, Юстинуссен, Бьярталид, Кнудсен, Фредриксберг.

Казахстан: Шайзада, Алип, Малый, Каиров, Астанов, Жагоров, Жуков, Касабулат, Караман, Каримов, Жумат.

Фарерские острова

Фарерские острова не сыграют в финальной части чемпионата мира 2026 года, хотя провели невероятно успешный для себя цикл. Команда с 12 очками практически обеспечила себе третье место в своей подгруппе, где недосчиталась лишь одного балла, чтобы попасть в плей-офф за выход на мундиаль. В своей прошлой игре в рамках отбора на чемпионат мира 2026 года сборная на чужом поле проиграла Хорватии (1:3). Перед этим в предыдущем поединке квалификации на североамериканский мундиаль коллектив совершил сенсацию, когда в домашних стенах обыграл Чехию со счетом 2:1.

В четырех последних матчах, которые пришлись на отбор на ЧМ-2026, Фарерские острова выиграли три раза при одном поражении. Такая форма говорит о неплохих шансах хозяев на победу, особенно если учесть примерно тот же класс соперника, а также фактор своего поля. Ханус Сёренсен — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с тремя голами.

Казахстан

Казахстан также не сыграет в финальной части чемпионата мира 2026 года, так и не сумев зацепиться за борьбу за право сыграть в стыковых поединках. Команда заняла четвертое место в группе и на пять очков отстала от зоны плей-офф за путёвку на мундиаль, а также на восемь баллов опередила последний в квинтете Лихтенштейн. В своей прошлой игре в рамках отбора на чемпионат мира 2026 года сборная на своем поле сенсационно отобрала очки у Бельгии — 1:1. Перед этим поединке предыдущего тура отбора на североамериканский мундиаль сборная в чужих стенах разошлась мировой с Северной Македонией (1:1).

В семи последних матчах, шесть из которых были официальными, а один — товарищеским, Казахстан выиграл лишь раз, а в трех последних поединках не проиграл. Такая форма говорит о неплохих шансах гостей по крайней мере на ничью, тем не менее, добиться этого будет непросто, если учесть неплохой уровень их нынешнего соперника. Галымжан Кенжебек — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с двумя голами.

Личные встречи

За всю историю команды сыграли 4 матча. В 2 играх победили Фарерские острова, в 1 Казахстан, ещё один матч завершился вничью.

