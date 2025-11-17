Пропустит ли Хорватия от Черногории?

прогноз на матч квалификации ЧМ-2026, ставка за 1.95

17 ноября в матче квалификации ЧМ-2026 сыграют Черногория и Хорватия. Начало встречи — в 22:45 мск.

Черногория

Турнирное положение: черногорцы, можно сказать, не имели шансов на попадание на чемпионат мира 2026 года.

«Храбрые соколы» за семь матчей смогли набрать только девять очков и занимают четвертое место в турнирной таблице группы.

За это время черногорская национальная команда забила всего 6 мячей, а пропустила целых 14.

Последние матчи: главная команда Черногории в ноябре уже смогла с трудом, но все же переиграть Гибралтар (2:1).

Месяцем ранее сборная Черногории выиграла у Лихтенштейна (2:1) в спарринге, но проиграла Фарерам (0:4) в квалификации ЧМ.

До этого же подопечные Мирко Вучинича также уступили Хорватии (0:4) и Чехии (0:2).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: сборная Черногории еще не выступала на чемпионатах мира и не будет там играть и в 2026 году. На это и шансов особых не было. Команда намного отстала от Хорватии, а вот то, что пропустила вперед даже Фареры, вообще является шоком.

Хорватия

Турнирное положение: хорватская сборная досрочно оформила себе путевку на чемпионат мира.

Главная команда Хорватии смогла набрать 19 очков и уверенно лидирует в турнирной таблице своей группы.

В семи матчах «пламенные» смогли забить целых 23 мяча, а пропустили всего два раза.

Последние матчи: в ноябре хорваты уже успели сломить сопротивление Фарерских островов (3:1).

В октябре же «шашечные» разгромили Гибралтар (3:0) и сыграли вничью с Чехией (0:0).

До этого сборная Хорватии также смогла выиграть у Черногории (4:0) и Фарерских островов (1:0).

Не сыграют: все в строю.

Состояние команды: подопечные Златко Далича были явными фаворитами своей группы, доказали свое превосходство и заслуженно поедут на чемпионат мира.

Хорватия не пропускает чемпионаты мира с 2014 года, а два последних вовсе выдались крайне удачными. Сборная Хорватии стала обладателем серебряных и бронзовых медалей.

Статистика для ставок

Черногория выиграла 2 последних матчей

Хорватия выиграла 6 из последних 7 матчей

В последнем очном матче Хорватия разгромила Черногорию со счетом 4:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Хорватия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.31. Ничья оценена в 5.60, а победа Черногории — в 9.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.58 и 2.28.

Прогноз: хоть Хорватия уже все и решила, но она должна побеждать в этой игре.

Ставка: победа Хорватии с форой-1,5 за 1.95.

Прогноз: черногорцы играют дома, поэтому вполне могут рассчитывать на забитый мяч в этой игре.

Ставка: обе забьют за 2.01.