Черногория

Лидер группы приезжает без турнирного давления, но с желанием выиграть дерби

В заключительном туре квалификации сборная Черногории принимает уверенно идущую на первом месте Хорватию. «Клетчатые» уже гарантировали себе путёвку на чемпионат мира, но сохраняют высокий темп и хотят завершить отбор без поражений. Для хозяев же это возможность громко хлопнуть дверью в балканском дерби и проверить себя на фоне одной из самых стабильных команд Европы

Ход матча 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

48' Пашалич ударил с дальней дистанции, но попал по позиции Никича!

46' Три замены провели команды в перерыве. У гостей на поле вышли Марин Понграчич и Йосип Станишич вместо Дуе Чалета-Цара и Йошко Гвардиола. У хозяев вместо Слободана Рубежича вышел Марко Перович.

46' Начинается второй тайм!

45+1' Свисток на перерыв застал гостей в атаке. Неоднозначная игра в исполнении хорватов. Хозяева, наоборот, выглядят заряженными и мотивированными.

45' Одна минута добавлена к первому тайму.

45' Разыграли хозяева штрафной, но добились только углового, розыгрыш которого ни к чему опасному ни привёл.

Статистика матча 3 Удары в створ 2 1 Удары мимо 3 37 Владение мячом 63 1 Угловые удары 2 2 Офсайды 0 10 Фолы 10

45' Сфолил Чалета-Цар на Осмаиче.

43' Пиротехника пошла в дело, половину поля затянуло дымом.

41' Заработали хорваты угловой. Перишич навесил на ближнюю штангу, суета в штрафной, хорваты дважды попытались пробить, но оба удара были блокированы.

40' После гола рисунок игры не поменялся: по-прежнему гости больше владеют мячом, а гости вполне комфортно себя чувствуют играя вторым номером.

37[ G] Гооооол!!!! Перишич точен с пенальти!!! 2:1

36[ Y] Рубежич ещё и жёлтую получил.

35' После видеопросмотра судья указал на точку. Решил, что подкат был выполнен с нарушением правил.

34' Якич справа ворвался в штрафную площадь, и в очень рискованном подкате у него выбил мяч Рубежич.

32' Активизировались хорваты, усилили давление, хозяева начали заметно нервничать.

31' Мирко Вучинича за излишние эмоции получил «горчичник».

29' Йоветич неплохо исполнил стандарт с левого фланга, Крстович головой бил в дальний угол, но в створ не попал.

29' Очередное нарушение от гостей заканчивается жёлтой карточкой. Получает её Марио Пашалич.

28' Опять в позиционной атаке хорваты и на этот раз хоть какое-то продуктивное завершение получается, Якич сильно прострелил с правого фланга, но Никич прервал передачу.

27' А черногорцы играют вдохновенно, мотивированы хлопнуть дверью на прощанье.

25' Не похожи сами на себя хорваты, не получается совсем игра.

24' Подача со штрафного получилась не самой удачной, в положении вне игры оказался нападающий черногорцев.

23' Опасное нарушение правил вблизи штрафной площади гостей, на Булатовиче сфолил Гвардиол.

21' Много фолят гости, ни к чему хорошему это не приведёт.

19' Попытались хорваты ответить, но удар Влашича пришёлся мимо ворот.

17' Гоооооол!!!! 2:0. Быстрая контратака хозяев закончилась передачей Йоветича с левого фланга в центр к штрафной площади на Крстовича, который здорово развернулся и пробил в дальний угол! Не выручил Ливакович!

17' Долгая позиционная атака в исполнении хорватов заканчивается потерей мяча в штрафной гостей и черногорцы моментально переходят в контратаку.

15' Усиливается дождь, посмотрим, каким образом погода повлияет на игру.

12' Угловой, откровенно говоря, не получился у черногорцев.

12' Хорошая атака получилась у хозяев, Янкович ворвался в штрафную гостей и сильно пробил в ближний угол, но Ливакович отбил мяч на угловой!

10' Неожиданно Иван решил пробить по воротам, но для Никича проблем не составило поймать мяч.

09' Фолят черногорцы вблизи штрафной. Перишич будет исполнять стандарт.

08' Хорваты ожидаемо перехватывают инициативу, но пока ничего опасного создать у чужих ворот не получается!

03' Гооооооол!!! 1:0. Забил Осмаич после грубой ошибки Чалета-Цара. Ворвался в штрафную Милутин и здорово пробил мимо Ливаковича в дальний угол!

02' Первую опасную атаку провели хорваты, прострел с правого вланга пытался завершить Матанович, но пробил выше ворот.

01' Матч начался! С центра поля разыграли футболисты сборной Хорватии.

До матча

22:40 Команды появились на поле, скоро матч начнется!

22:35 В Подгорице переменная облачность, небольшой дождь, температура 20 градусов.

22:25 Матч пройдёт в черногорском городе Подгорице, на стадионе «Под Горицом», вместимость арены — 15230 зрителей.

22:20 Главным судьей матча будет Халил Умут Мелер из Турции.

Стартовые составы команд

Черногория: Игор Никич, Марко Вешович, Марко Туци, Слободан Рубежич, Адам Марушич, Марко Янкович, Андрия Булатович, Стефан Лончар, Милутин Осмаич, Никола Крстович, Стеван Йоветич.

Хорватия: Доминик Ливакович, Йосип Шутало, Дуе Чалета-Цар, Йошко Гвардиол, Кристиян Якич, Марио Пашалич, Никола Моро, Никола Влашич, Иван Перишич, Франьо Иванович, Игор Матанович.

Черногория

Сборная Черногории проводит один из самых слабых отборочных циклов последних лет. «Храбрые соколы» изначально оказались в группе, где соперничество с Хорватией и Чехией выглядело почти безнадёжным, однако два последних тура окончательно подчеркнули системные проблемы команды. Разгром от Фарерских островов (0:4) стал шоком даже для самых осторожных прогнозистов, а пропущенный гол от Гибралтара — следствием потери концентрации и мотивации после фактической утраты турнирных задач.

Проблемы в атаке стали хроническими: за последние семь матчей черногорцы забили лишь в трёх — и исключительно аутсайдерам. С сильными соперниками картина удручающая: два матча против Чехии и встреча с Хорватией завершились с общим счётом 0:8, а Фареры добавили ещё один болезненный удар.

Домашний фактор добавляет Черногории лишь минимальный оптимизм: команда не проиграла в пяти из семи последних игр в Подгорице, но одновременно пропускает в каждом матче уже семь встреч подряд, в среднем — по 2,4 гола.

С 9 очками «храбрые соколы» уже гарантированно останутся на четвёртой строчке группы L: догнать Фарерские острова по разнице мячей невозможно, а отрыв от Гибралтара огромен. Турнирная мотивация минимальна, но территориальная близость двух стран делает встречу с Хорватией принципиальной — и Черногория наверняка постарается сыграть перед своими трибунами максимально достойно.

Хорватия

Сборная Хорватии прошла отборочный цикл практически безошибочно, демонстрируя уровень, полностью соответствующий статусу фаворита группы. Команда Златко Далича выиграла шесть матчей из семи, пропустив всего два гола и набрав колоссальные 23 мяча в атаке. Фактически лишь Чехия сумела оказать хоть какое-то сопротивление, сыграв нулевую ничью дома, а Фареры — единственные, кто избежал крупного поражения. К заключительному туру хорваты подходят уже обеспечившими себе первое место и путёвку на ЧМ-2026.

Атакующая линия «клетчатых» переживает перезагрузку: раньше хорватам нередко не хватало остроты, но в текущем цикле команда забивает в среднем 3,3 гола за игру, уступая этому показателю только грандам европейского отбора.

Защитная структура работает не менее ровно: всего 0,3 пропущенного гола в среднем и ни одного мяча на выезде — показатель команд высшего уровня. Хорватия уверенно контролирует темп, навязывает прессинг и действует зрело, независимо от соперника или места проведения матча.

Хотя турнирной мотивации у «клетчатых» уже нет, мотивация принципиального характера остаётся. Балканское дерби с Черногорией — всегда матч с особой энергией, а хорваты традиционно стремятся завершить цикл на высокой ноте, сохраняя ритм перед будущими соревнованиями. С учётом формы, глубины состава и качества игры Хорватия идёт в Подгорицу очевидным фаворитом.

Личные встречи

Соперники встречались между собой один раз, в первом круге текущего турнира. Матч закончился уверенной победой хорватов со счётом 4:0.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.95