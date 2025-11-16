16 ноября в международном товарищеском матче по футболу сыграют США и Парагвай. Начало игры — в 01:00 мск.

США

Турнирное положение: США, в отличие от нынешнего соперника, не боролись за попадание на чемпионат мира 2026 года, поскольку будут одной из принимающих его сторон.

Команда зато летом 2025 года выступала на главном турнире своей конфедерации — Золотом Кубке КОНКАКАФ, где дошла до финала, который проиграла.

Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, сборная на своем поле одержала победу над Австралией (2:1).

Перед этим еще в одном контрольном поединке коллектив не смог выиграть, когда теперь в чужих стенах разошелся мировой с Эквадором (1:1).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах, четыре из которых были товарищескими, а один — официальным, США выиграли дважды при двух поражениях и одной ничьей.

Такая форма говорит о не лучших шансах хозяев на победу, тем не менее, они все же немалы, если учесть примерно тот же класс, что и у соперника, а также фактор своего поля.

Диего Луна и Малик Тилльман — лучшие бомбардиры команды на Золотом Кубке КОНКАКАФ с тремя голами.

Парагвай

Турнирное положение: Парагвай также сыграет в финальной части чемпионата мира 2026 года, куда вышел по итогам южноамериканской квалификации.

Команда на 10 очков отстала от победителя континентального отбора Аргентины и на восемь баллов опередила своего ближайшего преследователя — Боливию, которая уже не вышла на мундиаль.

Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, сборная на чужом поле потерпела поражение от Южной Кореи (0:2).

Перед этим еще в одном контрольном поединке коллектив также не сумел выиграть, когда с результатом 2:2 снова-таки на выездной арене сыграл вничью с Японией.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах, которые были официальными и товарищескими, Парагвай проиграл лишь раз при двух ничьих и одной победе.

Такая форма говорит о неплохих шансах гостей если не на победу, то по крайней мере на ничью, тем не менее, добиться этого будет непросто, если учесть примерно тот же класс соперника.

Антонио Санабрия — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с четырьмя голами.

Статистика для ставок

в семи из 10-ти последних матчей США выиграли, включая и неосновное время

в пяти из восьми последних матчей США забивали обе команды

в пяти из шести последних матчей Парагвая хотя бы одна команда не забивала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: США — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Их победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.25. Ничья — в 3.50, успех Парагвая — в 3.10.

ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.10 и 1.75.

Прогноз: в пяти из восьми последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в их шести из восьми последних домашних поединков.

Такой же сценарий был реализован и в трех из шести последних выездных матчей гостей.

Ставка: обе команды забьют за 1.85.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь так было в их семи из 10-ти последних матчей.

Ставка: США победят за 2.25