прогноз на чемпионат Европы до 21 года, ставка за 2.39

13 ноября в 5-м туре группового этапа квалификации на молодежный чемпионат Европы по футболу сыграют Словакия (U21) и Казахстан (U21). Начало игры — в 20:00 мск.

Словакия (U21)

Турнирное положение: Словаки прекрасно проводят нынешнюю квалификацию на молодежный Евро. Команда пребывает на 1 месте турнирной таблицы своей отборочной группы.

При этом Словакия (U21) в 4 поединках отбора набрала 10 очков. А вот отличилась команда 10 результативными выстрелами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Словаки сумели одолеть Молдову (2:0).

До того команда дала бой крепким ирландцам (2:2). А вот поединок с теми же молдаванами завершился победой (3:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках Словакия (U21) забила 12 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Словаки нынче выглядят вполне прилично. Команда в среднем забивает чаще 2 мячей за матч.

Причем Словакия (U21) традиционно удачно противостоит казахстанским сверстникам. Оба очных поединка завершились викториями.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Словаки не должны иметь проблем со столь скромным оппонентом.

Казахстан (U21)

Турнирное положение: Молодые казахи квалификацию на чемпионат мира проводят неудачно. Команда находится на 5 строчке турнирной таблицы.

Причем Казахстан (U21) в 3 матчах отборочного турнира набрал 3 очка. Команда отличилась всего одним забитым мячом при 3 пропущенных.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Молодые казахи уступили Узбекистану (U20) (1:3).

До того команда уступила тому же сопернику (0:1). А вот чуть ранее она с минимальным счетом проиграла скромным андоррцам.

При этом Казахстан (U21) в 5 своих последних поединках добыл одну викторию. Команда отличилась 2 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Молодые казахи в последних матчах выглядели бледновато. Команда уступила 4 раза кряду.

При этом Казахстан (U21) имеет огромные сложности в плане реализации. В среднем команда забивает реже одного мяча за матч.

Молодые казахи в среднем пропускают аккурат гол за матч. А вот в обоих очных поединках со словаками команда не сумела отличиться.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда намерена найти свои шансы на контратаках.

Статистика для ставок

Словаки в среднем забивают чаще 2 мячей за матч

Казахстан (U21) уступил в 4 своих последних матчах

Молодые казахи уступили словакам в обоих очных поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Словакия (U21) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.18. Ничья оценена в 6.00, а победа оппонента — в скромные 13.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.50 и 2.40.

Прогноз: Словаки выглядят намного монолитнее соперника, и уж точно будут агрессивно атаковать.

Номинальные хозяева достаточно сильны в плане реализации, к тому же традиционно успешно противостоят казахам.

2.39 Фора Словакии (U21) -2.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.39 на матч Словакия (U21) — Казахстан (U21) принесёт чистый выигрыш 1390₽, общая выплата — 2390₽

Ставка: Фора Словакии (U21) -2.5 за 2.39.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трёх мячей.

2.20 ТБ 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч Словакия (U21) — Казахстан (U21) принесёт прибыль 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: ТБ 3.5 за 2.20