прогноз на товарищеский матч, ставка за 2.00

13 ноября в международном товарищеском матче по футболу сыграют Северная Македония и Латвия. Начало игры — в 20:00 мск.

Северная Македония

Турнирное положение: Македонцы неплохо проводят нынешнюю квалификацию на чемпионат мира. Команда пребывает на 2 месте турнирной таблицы своей отборочной группы.

При этом Северная Македония в 7 поединках отбора набрала 13 очков. А вот отличилась команда 12 результативными выстрелами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Македонцы не сумели одолеть Казахстан (1:1).

До того команда дала бой крепким бельгийцам (0:0). А вот поединок с Лихтенштейном завершился яркой победой (5:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках Северная Македония забила 8 мячей, пропустив в свои ворота 3.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Македонцы нынче выглядят вполне прилично. Вот только поединки с более-менее крепкими оппонентами даются им натужно.

Причем Северная Македония традиционно удачно противостоит латвийцам. Все пять очных поединков завершились викториями.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Македонцы не должны иметь проблем со скромным оппонентом.

Латвия

Турнирное положение: Латвийцы квалификацию на чемпионат мира проводят неудачно. Команда находится на 4 строчке турнирной таблицы.

Причем Латвия в 7 матчах отборочного турнира набрала 5 очков. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 13 пропущенных.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Латвийцы уступили Англии (0:5).

До того команда не сумела переиграть Андорру (2:2). А вот чуть ранее она с минимальным счетом уступила Албании.

При этом Латвия в 5 своих последних поединках добыла 2 ничьих. Команда отличилась 3 забитыми мячами при 10 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Латвийцы в последних матчах выглядели бледновато. Команда не побеждает уже 7 матчей кряду.

При этом Латвия имеет огромные сложности в плане надежности своих тылов. В среднем команда пропускает фактически 2 мяча за матч.

Латвийцы в среднем забивают реже гола за матч. А вот в трёх последних очных поединках с македонцами команда не сумела отличиться.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда намерена найти свои шансы на контратаках.

Статистика для ставок

Македонцы в среднем забивают реже 2 мячей за матч

Латвия не может победить 7 матчей кряду

Латвийцы уступили македонцам во всех 5 очных поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Северная Македония — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.45. Ничья оценена в 4.33, а победа оппонента — в скромные 6.88.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.84 и 1.95.

Прогноз: Македонцы выглядят монолитнее соперника, и уж точно сразу будут активно атаковать.

Номинальные хозяева достаточно сильны в плане реализации, к тому же традиционно успешно противостоят Латвии.

2.00 П1 в 1 тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч Северная Македония — Латвия позволит вывести на карту выигрыш 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: Победа Северной Македонии в 1 тайме за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трёх мячей.

3.08 ТБ 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.08 на матч Северная Македония — Латвия позволит вывести на карту выигрыш 2080₽, общая выплата — 3080₽

Ставка: ТБ 3.5 за 3.08