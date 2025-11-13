13 ноября в матче отбора к чемпионату мира 2026 года сыграют Андорра и Албания. Матч начнется в 22:45.
Андорра
Турнирное положение: Андорра идет последней в группе K отбора к чемпионату мира 2026 года, набрав всего один балл после семи матчах.
Последние матчи: в последнем матче команда проиграла Сербии со счетом 1:3.
Ранее Андорра поделила очки с Латвией, завершив матч со счетом 2:2. В товарищеском поединке команда сыграла по нулям с Эстонией.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: понятно, что Андорра уже лишилась шансов попасть в общую стадию чемпионата мира. Также отметим, что команда проиграла первый матч албанцам со счетом 0:3. Что может быть хуже?
Албания
Турнирное положение: Албания борется за путевку в общий этап грядущего чемпионата мира. Команда набрала 11 очков и занимает вторую строчку в группе К.
Последние матчи: в последнем поединке Албания обыграла Иорданию в товарищеском поединке со счетом 4:2.
Ранее в матчах отбора минимально была обыграна Сербия (1:0) и Латвия с таким же счетом (1:0).
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Албания проиграла лишь один матч в отборе. Обидчиком оказался лидер группы — Англия (0:2). В ключевом матче против сербов команда смогла заработать три очка.
Матч против Андорры станет подготовкой к ключевому матчу против Англии в последнем туре. У команды всего один балл разницы от сербов и надежда на осечку сербов в своих матчах.
Статистика для ставок
- Албания проиграла лишь один матч в отборе чемпионата мира
- Андорра выиграла всего один поединок в матчах отбора
- Албания выиграла четыре последних матча
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Албания — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.26. Ничья оценена в 5.60, а победа оппонента — в скромные 14.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.01 и 1.74.
Прогноз: Ожидаем, что Албания сможет повторить сюжет прошлого матча и выиграть с крупным счетом. Прошлый матч между командами завершился со счетом 3:0 в пользу гостей.
Ставка: ТБ 3 в матче за 2.81.
Прогноз: Однако могут ужалить фаворита, поэтому считаем, что обе команды вполне могут забить в матче.
Ставка: Обе команды забьют в матче за 3.00.