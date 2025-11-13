прогноз на матч отбора ЧМ-2026, ставка за 2.81

13 ноября в матче отбора к чемпионату мира 2026 года сыграют Андорра и Албания. Матч начнется в 22:45.

Андорра

Турнирное положение: Андорра идет последней в группе K отбора к чемпионату мира 2026 года, набрав всего один балл после семи матчах.

Последние матчи: в последнем матче команда проиграла Сербии со счетом 1:3.

Ранее Андорра поделила очки с Латвией, завершив матч со счетом 2:2. В товарищеском поединке команда сыграла по нулям с Эстонией.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: понятно, что Андорра уже лишилась шансов попасть в общую стадию чемпионата мира. Также отметим, что команда проиграла первый матч албанцам со счетом 0:3. Что может быть хуже?

Албания

Турнирное положение: Албания борется за путевку в общий этап грядущего чемпионата мира. Команда набрала 11 очков и занимает вторую строчку в группе К.

Последние матчи: в последнем поединке Албания обыграла Иорданию в товарищеском поединке со счетом 4:2.

Ранее в матчах отбора минимально была обыграна Сербия (1:0) и Латвия с таким же счетом (1:0).

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Албания проиграла лишь один матч в отборе. Обидчиком оказался лидер группы — Англия (0:2). В ключевом матче против сербов команда смогла заработать три очка.

Матч против Андорры станет подготовкой к ключевому матчу против Англии в последнем туре. У команды всего один балл разницы от сербов и надежда на осечку сербов в своих матчах.

Статистика для ставок

Албания проиграла лишь один матч в отборе чемпионата мира

Андорра выиграла всего один поединок в матчах отбора

Албания выиграла четыре последних матча

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Албания — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.26. Ничья оценена в 5.60, а победа оппонента — в скромные 14.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.01 и 1.74.

Прогноз: Ожидаем, что Албания сможет повторить сюжет прошлого матча и выиграть с крупным счетом. Прошлый матч между командами завершился со счетом 3:0 в пользу гостей.

2.81 ТБ 3 в матче Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.81 на матч Андорра — Албания принесёт прибыль 1810₽, общая выплата — 2810₽

Ставка: ТБ 3 в матче за 2.81.

Прогноз: Однако могут ужалить фаворита, поэтому считаем, что обе команды вполне могут забить в матче.

3.00 Обе команды забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.00 на матч Андорра — Албания принесёт чистый выигрыш 2000₽, общая выплата — 3000₽

Ставка: Обе команды забьют в матче за 3.00.