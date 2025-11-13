прогноз на товарищеский матч, ставка за 2.11

13 ноября в международном товарищеском матче по футболу сыграют Алжир и Зимбабве. Начало игры — в 19:30 мск.

Алжир

Турнирное положение: Алжирцы уверенно квалифицировались на Мундиаль. Команда финишировала на 1 месте турнирной таблицы своей отборочной группы.

При этом Алжир в 10 поединках отбора набрал 25 очков. А вот отличилась команда 24 результативными выстрелами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Алжирцы одолели Уганду (2:1).

До того команда учинила разгром Сомали (3:0). А вот поединок с Гвинеей завершился подписанием мировой (0:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках Алжир забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 3.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Алжирцы нынче смотрятся довольно выгодно. Команда победила в 2 своих последних поединках.

Причем Алжир исторически успешно противостоит Зимбабве. В пяти последних очных поединках команда победила 1 раз при 4 ничьих.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Алжирцы твердо намерены продлить свой победный сериал.

Зимбабве

Турнирное положение: Зимбабвийцы квалификацию на чемпионат мира провели неудачно. Команда финишировала на 6 строчке турнирной таблицы.

Причем Зимбабве в 10 матчах отборочного турнира набрала всего 5 очков. Команда отличилась всего 5 забитыми мячами при 12 пропущенных.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Зимбабвийцы уступили Лесото (0:1).

До того команда расписала мировую с ЮАР (0:0). А вот чуть ранее она досадным образом уступила Руанде (0:1).

При этом Зимбабве в 5 своих последних поединках добыла 2 ничьих. Команда отличилась одним забитым мячом при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Зимбабвийцы имеют заметные сложности с реализацией. Команда не забивает уже 4 матча кряду.

При этом Зимбабве уже 21 год не побеждает алжирцев. Да и не побеждала команда в трех своих последних поединках.

Зимбабвийцы в среднем пропускают чаще одного мяча за матч. А вот в нынешней диспозиции команда намерена пободаться с крепким оппонентом.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда постарается найти свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

Алжирцы в среднем забивают чаще 2 мячей за матч

Зимбабве не забивала в 4 своих последних поединках

Алжир победил в 2 последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Алжир — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.35. Ничья оценена в 4.60, а победа оппонента — в скромные 10.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.09 и 1.75.

Прогноз: Алжир выглядит в разы монолитнее соперника, и уж точно будет активно атаковать.

Номинальные хозяева достаточно сильны в плане реализации, к тому же традиционно успешно противостоят зимбабвийцам.

2.11 Фора Алжира -1.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.11 на матч Алжир — Зимбабве принесёт чистый выигрыш 1110₽, общая выплата — 2110₽

Ставка: Фора Алжира -1.5 за 2.11.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

2.09 ТБ 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.09 на матч Алжир — Зимбабве принесёт прибыль 1090₽, общая выплата — 2090₽

Ставка: ТБ 2.5 за 2.09