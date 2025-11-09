9 ноября в 18-м туре первенства России по футболу сыграют «Торпедо» и «Сокол». Начало игры — в 16:00 мск.
«Торпедо»
Турнирное положение: Торпедовцы все никак не выберутся из опасной зоны. Команда находится на 17 месте турнирной таблицы.
При этом «Торпедо» на один пункт отстает от спасительной 15 позиции. А вот отличилась команда лишь 13 результативным выстрелом.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Торпедовцы уступили «Факелу» (0:2).
До того команда в серии пенальти одолела «Кубань-Холдинг». А вот поединок с «Чайкой» завершился викторией (3:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Торпедо» забило 7 мячей, пропустив в свои ворота 5.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Торпедовцы явно не преуспевают в плане надежности тылов. Команда в среднем пропускает чаще одного мяча за матч.
Причем «Торпедо» традиционно успешно противостоит «Соколу». В пяти последних очных поединках команда добыла 3 виктории при двух поражениях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Торпедовцы намерены выбраться из трио аутсайдеров.
«Сокол»
Турнирное положение: Саратовцы бьются за выживание в первом дивизионе. Команда ныне пребывает на 16 строчке турнирной таблицы.
Причем «Сокол» на одно очко отстает от спасительного 15 места. А вот отличилась команда лишь 9 забитыми мячами в 17 поединках.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Саратовцы были биты «Уралом» (0:2).
До того команда нанесла поражение «Волге» (1:0). А вот чуть ранее она не уступила «СКА-Хабаровску» (0:0).
При этом «Сокол» в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 3 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Саратовцы имеют относительно надежные тылы. Команда в среднем пропускает фактически гол за матч.
При этом «Сокол» способен дать бой кому угодно. Вот только проблемы в плане реализации и близко не решены.
Саратовцы полтора месяца назад переиграли «Торпедо» (1:0). А вот до того команда трижды кряду уступила москвичам.
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Саратовцы постараются найти свои шансы в контригре.
Статистика для ставок
- Саратовцы пропускают в среднем фактически гол за матч
- Обе команды в среднем забивают реже гола за матч
- Торпедовцы не побеждали в 2 своих последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Торпедо» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.67. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 5.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.30 и 1.55.
Прогноз: «Торпедо» намерено как можно скорее выбраться из опасной зоны, и наверняка сразу будет максимально активно атаковать.
Номинальные хозяева способны поднатореть в плане реализации, тогда как «Сокол» забивает с огромной натугой.
Ставка: Победа «Торпедо» в 1 тайме за 2.30.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.30