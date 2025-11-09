ставка за 1.72, прогноз на матч Ла Лиги 9 ноября 2025 года

9 ноября в 12-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Райо Вальекано» и «Реал». Начало игры — в 18:30 мск.

«Райо Вальекано»

Турнирное положение: «Райо Вальекано» в текущем сезоне занимает 10-е место в турнирной таблице Примеры, набрав 14 очков за 11 встреч, и имеет отрицательную разницу мячей 12:14.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно, обыграв «Лех» со счетом 3:2 в рамках Лиги конференций.

До того команда проиграл «Вильярреалу» (0:4) в Ла Лиге и переиграла «Юнкос» (6:1) в Кубке Испании.

Не сыграют: травмирован — Луис Фелипе

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Состояние команды: «Молнии» после неудачного сентября вернулись на правильные рельсы и стабильно набирали очки до поражения от «Вильярреала» в минувшем туре.

«Райо» пока что достойно держится при игре на несколько фронтов, но насколько долго хватит команду из Мадрида — вопрос до сих пор открытый.

«Реал»

Турнирное положение: «Реал» в текущем сезоне занимает 1-е место в турнирной таблице Примеры, набрав 30 очков за 11 встреч, и имеет положительную разницу мячей 26:10.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно, проиграв в Лиге чемпионов «Ливерпулю» — 0:1.

До того команда обыграла «Валенсию» (4:0) и «Барселону» (2:1) в Ла Лиге.

Не сыграют: травмированы — тер Стеген, Педри, Гави, Гарсия, Рафинья, Кристенсен

Состояние команды: «Реал» продолжает лидировать уверенно в Ла Лиге, где команда только проиграла одну встречу.

Пока назревающий конфликт между главным тренером Хаби Алонсо и одним из важных игроков Винисиусом несильно сказывается на команде, а поражение от «Ливерпуля» произошло только оттого, что соперник играл гораздо лучше «сливочных».

Статистика для ставок

«Реал» выиграл последние четыре матча в Ла Лиге

«Райо» не проигрывает «Реалу» с 2022 года

Последняя встреча между командами завершилась победой «Реала» со счетом 2:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Реал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.51. Ничья оценена в 4.70, а победа «Райо» — в 6.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.57 и 2.28.

Прогноз: «Реал» выглядит безусловным фаворитом встречи, но матчи против «Райо» в гостях выдаются непростыми, поэтому стоит ожидать голы в ворота обеих команд

1.72 Обе забьют — Да Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.72 на матч «Райо Вальекано» — «Реал» принесёт чистый выигрыш 720₽, общая выплата — 1720₽

Ставка: Обе забьют — Да за 1.72.

Прогноз: Более рискованный прогноз, при котором «Реал» одержит итоговую победу в матче

7.60 Победа «Реала» со счетом 2:1 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 7.60 на матч «Райо Вальекано» — «Реал» позволит вывести на карту выигрыш 6600₽, общая выплата — 7600₽

Ставка: Победа «Реала» со счетом 2:1 для за 7.60