После болезненного поражения от «Ливерпуля» в Лиге чемпионов мадридский «Реал» возвращается к внутренним делам. Команда Хаби Алонсо сыграет с «Райо Вальекано» и постарается укрепить лидерство в Ла Лиге. «Райо» же, вдохновлённый успехами в Европе, готов устроить битву соседям по столице. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

19' Винисиус неточно отдал вперёд на Мбаппе, Лежён перехватил.

17' Гюлер оказался во вне игры в штрафной «Райо».

16' Менди плохую передачу отдал своему киперу, Баталье пришлось выбивать на угловой.

15' Беллингем пытался найти Мбаппе передачей вразрез — снова хорош Баталья на выходе.

15' Рац получил жёлтую карточку, сорвал атаку «Реала», сбив Винисиуса в подкате.

14' Лопес простреливал с левого фланга, Хёйсен перехватил и выбил на угловой.

13' Беллингем красиво обыграл защитника в центре поля, но тут же потерял мяч.

11' Камавинга здорово сыграл в подкате, помешал развитию контратаки «Райо».

10' Винисиус отработал в защите, не дал Рацу прострелить с правого фланга.

08' Хёйсен пытался низом за спины защитников отдать передачу, но слишком сильно получилось, Баталья вышел и забрал мяч.

06' В стенку пробил Лопес со штрафного, а на добивании Рацу отправил мяч выше ворот.

05' Иси получил по ногам от Хёйсена у штрафной «Реала», опасная позиция для стандарта.

04' Де Фрутос пытался убежать по центру от защитников, Асенсио его остановил.

03' Гюлер хорошо пробил с отскоком от газона, Баталья вытащил!

01' Звучит стартовый свисток, поехали!

До матча

18:10 В Мадриде всё ещё тепло, погода для футбола отличная, 14 градусов без осадков и ветра, так ещё и солнце будет светить весь матч.

18:05 Судейская бригада матча: главный арбитр — Хуан Мартинес; ассистенты — Гуадалупе Поррас и Мигель Мартинес; четвёртый судья — Мануэль Позуэта; ВАР — Хорхе Фигероа; АВАР — Валентин Писарро.

17:50 ESPN сообщает, что на «Вальекас» отключили свет. Но информации о задержке матча нет. Видимо, локальная проблема, которую исправят к началу.

17:25 Начинаем онлайн-трансляцию матча со стартовых составов команд:

«Реал Мадрид»: Куртуа, Вальверде, Хёйсен, Каррерас, Камавинга, Гюлер, Беллингем, Браим, Мбаппе, Винисиус.

«Райо Вальекано»: Баталья, Андрей, Чаваррия, Педро Диас, Пате Сисс, Унаи Лопес, Иси, Альваро, Де Фрутос, Менди, Лежён.

«Райо Вальекано»

Команда Иньиго Переса проводит напряжённый осенний отрезок — параллельно с Ла Лигой «Райо» уверенно выступает в Лиге конференций, где на неделе обыграл польский «Лех» (3:2). В национальном чемпионате, однако, не всё так стабильно. За последние четыре тура — две победы и два поражения, включая болезненные 0:4 от «Вильярреала».

«Райо» по-прежнему не может похвастаться надёжностью в обороне, зато впереди у команды есть яркие исполнители — Альваро Гарсия, Исси Палазон и Хорхе де Фрутос набрали в сумме 12 результативных действий. Именно эта тройка должна задать тон в атаке против «Реала».

На своём поле «франхирохос» нередко играют агрессивно и первым номером, но в этом сезоне результаты дома скромные: всего пять очков в четырёх матчах. При этом у «Райо» есть опыт доставлять неприятности «Реалу». Три из последних четырёх встреч между клубами завершились вничью, включая сумасшедшую ничью 3:3 в прошлом сезоне.

«Реал Мадрид»

Поражение в Ливерпуле (0:1) остудило эйфорию после серии блестящих матчей в Испании. Но в Ла Лиге «Реал» остаётся безупречным — десять побед в одиннадцати турах, 30 очков и уверенное лидерство с отрывом в пять пунктов от «Барселоны». В случае успеха в Вальекасе «сливочные» могут увеличить разрыв до восьми очков.

Алонсо ждёт от своих подопечных быстрой реакции — и прежде всего от атакующей линии. Килиан Мбаппе остаётся главным оружием команды, на флангах его поддержат Винисиус и Родриго (или Браим), а в полузащите после травмы может вернуться Феде Вальверде.

Проблемы — в защите. Дани Карвахаль, Давид Алаба и Антонио Рюдигер продолжают восстановление, а Орельен Чуамени выбыл из-за травмы бедра. Новичок Трент Александер-Арнольд, появившийся в концовке игры на «Энфилде», может выйти в старте. В воротах — неизменный Тибо Куртуа, который снова станет ключевой фигурой в матче, где «Райо» наверняка будет искать шансы на контратаках.

