7 ноября в 10-м туре чемпионата Германии сыграют «Вердер» и «Вольфсбург». Начало встречи — в 22:30 мск.
«Вердер»
Турнирное положение: «Вердер» по итогам девяти туров немецкого первенства набрал 12 очков и борется за попадание в еврокубки.
Команда занимает девятую позицию с отставанием в четыре пункта от зоны континентальных турниров (топ-6) и с отрывом в три балла от зоны плей-офф за выживание (16-е место).
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках девятого тура чемпионата Германии «Музыканты» на чужом поле разошлись мировой с «Майнцем» (1:1).
Перед этим в игре восьмого тура немецкого первенства коллектив уже набрал максимум очков, когда теперь уже в домашних стенах одержал победу над «Унион» Берлин с результатом 1:0.
Не сыграют: травмированы — Агу, Деман и Вайзер, дисквалифицированных игроков нет.
Прогнозы и ставки на Бундеслигу
Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на чемпионат Германии, «Вердер» не проиграл при двух победах и двух ничьих.
Это сулит хозяевам неплохие шансы по крайней мере на один балл, особенно если учесть перевес в классе над соперником, а также фактор своего поля.
Йенс Стаге — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Бундеслиги с тремя голами.
«Вольфсбург»
Турнирное положение: «Вольфсбург» после девяти туров немецкого первенства набрал восемь очков и находится в нижней половине таблицы.
Команда занимает 12-ю строчку с отрывом в два балла от зоны плей-офф за выживание (16-е место) и в три — от зоны вылета (17-18-я позиции), а также с отставанием в четыре пункта от соперника.
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках девятого тура национального чемпионата «Волки» потерпели поражение от «Хоффенхайма» (2:3).
Перед этим коллектив вылетел из Кубка Германии, когда на стадии 1/16 финала сенсационно оказался слабее заштатного «Хольштайн Киль» в домашних стенах с результатом 0:1.
Не сыграют: травмированы — Фишер, Линдстрём, Меле и Паредес, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в восьми последних поединках, семь из которых были официальными, а один — товарищеским, «Вольфсбург» проиграл семь раз при одной победе.
Такая форма сулит гостям откровенно плохие шансы даже на ничью, особенно если учесть перевес соперника в классе, а также фактор чужого поля.
Мохамед Амура — лучший бомбардир команды в новом сезоне Бундеслиги с четырьмя голами.
Статистика для ставок
- в трех из четырех последних матчей «Вердера» забивали меньше 2,5 голов
- в пяти из семи последних матчей «Вердера» забивала только одна команда
- в семи из восьми последних матчей «Вольфсбург» проиграл.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Вердер» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.15. Ничья — в 3.75, победа «Вольфсбурга» — в 3.10.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.60 и 2.35.
Прогноз: в семи из восьми последних матчей гости проиграли. Так было и в их пяти из восьми последних выездных поединков.
Между тем, в двух последних домашних матчах хозяева выиграли.
Ставка: «Вердер» победит за 2.15.
Прогноз: более рискованный прогноз, что забьёт только один из соперников, ведь так было в пяти из семи последних матчей «Вердера».
Ставка: только одна команда забьёт за 2.70