прогноз на матч Бундеслиги, ставка за 2.15

7 ноября в 10-м туре чемпионата Германии сыграют «Вердер» и «Вольфсбург». Начало встречи — в 22:30 мск.

«Вердер»

Турнирное положение: «Вердер» по итогам девяти туров немецкого первенства набрал 12 очков и борется за попадание в еврокубки.

Команда занимает девятую позицию с отставанием в четыре пункта от зоны континентальных турниров (топ-6) и с отрывом в три балла от зоны плей-офф за выживание (16-е место).

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках девятого тура чемпионата Германии «Музыканты» на чужом поле разошлись мировой с «Майнцем» (1:1).

Перед этим в игре восьмого тура немецкого первенства коллектив уже набрал максимум очков, когда теперь уже в домашних стенах одержал победу над «Унион» Берлин с результатом 1:0.

Не сыграют: травмированы — Агу, Деман и Вайзер, дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на чемпионат Германии, «Вердер» не проиграл при двух победах и двух ничьих.

Это сулит хозяевам неплохие шансы по крайней мере на один балл, особенно если учесть перевес в классе над соперником, а также фактор своего поля.

Йенс Стаге — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Бундеслиги с тремя голами.

«Вольфсбург»

Турнирное положение: «Вольфсбург» после девяти туров немецкого первенства набрал восемь очков и находится в нижней половине таблицы.

Команда занимает 12-ю строчку с отрывом в два балла от зоны плей-офф за выживание (16-е место) и в три — от зоны вылета (17-18-я позиции), а также с отставанием в четыре пункта от соперника.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках девятого тура национального чемпионата «Волки» потерпели поражение от «Хоффенхайма» (2:3).

Перед этим коллектив вылетел из Кубка Германии, когда на стадии 1/16 финала сенсационно оказался слабее заштатного «Хольштайн Киль» в домашних стенах с результатом 0:1.

Не сыграют: травмированы — Фишер, Линдстрём, Меле и Паредес, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в восьми последних поединках, семь из которых были официальными, а один — товарищеским, «Вольфсбург» проиграл семь раз при одной победе.

Такая форма сулит гостям откровенно плохие шансы даже на ничью, особенно если учесть перевес соперника в классе, а также фактор чужого поля.

Мохамед Амура — лучший бомбардир команды в новом сезоне Бундеслиги с четырьмя голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Вердера» забивали меньше 2,5 голов

в пяти из семи последних матчей «Вердера» забивала только одна команда

в семи из восьми последних матчей «Вольфсбург» проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Вердер» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.15. Ничья — в 3.75, победа «Вольфсбурга» — в 3.10.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.60 и 2.35.

Прогноз: в семи из восьми последних матчей гости проиграли. Так было и в их пяти из восьми последних выездных поединков.

Между тем, в двух последних домашних матчах хозяева выиграли.

2.15 «Вердер» победит Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.15 на матч «Вердер» — «Вольфсбург» принесёт прибыль 1150₽, общая выплата — 2150₽

Ставка: «Вердер» победит за 2.15.

Прогноз: более рискованный прогноз, что забьёт только один из соперников, ведь так было в пяти из семи последних матчей «Вердера».

2.70 Только одна команда забьёт Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.70 на матч «Вердер» — «Вольфсбург» принесёт прибыль 1700₽, общая выплата — 2700₽

Ставка: только одна команда забьёт за 2.70