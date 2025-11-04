4 ноября в матче четвертого тура основного этапа Лиги чемпионов по футболу сыграют ПСЖ и «Бавария». Начало игры — в 23:00 мск.

ПСЖ

Турнирное положение: ПСЖ после третьего тура основного этапа Лиги чемпионов имеет девять очков и находится в зоне попадания в 1/8 финала (топ-8) с отрывом в три очка от зоны плей-офф.

Команда по итогам 11-ти туров французского первенства набрала 24 балла и находится на вершине с отрывом в два пункта от второго в таблице «Марселя» и третьего — «Ланса».

Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках 11-го тура национального чемпионата парижский клуб на своем поле одержал победу над «Ниццей» (1:0).

Ранее в предыдущем туре французского первенства коллектив уже потерял очки, когда теперь уже в чужих стенах разошелся мировой с «Лорьяном» с результатом 1:1.

Не сыграют: травмирован — Дуэ, дисквалифицирован — Забарный.

Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, ПСЖ выиграл три раза при одной ничьей, а в восьми последних поединках ни разу не проиграл.

Такая форма обещает хозяевам хорошие шансы если не на выигрыш, то по крайней мере на ничью, особенно если учесть примерно тот же класс соперника, а также фактор своего поля.

Сразу четыре игрока — лучшие бомбардиры команды в основном этапе Лиги чемпионов нынешнего сезона с двумя голами.

«Бавария»

Турнирное положение: «Бавария» после трех туров основного этапа Лиги чемпионов имеет девять баллов и также находится в зоне попадания в 1/8 финала (топ-8) с отрывом в три очка от зоны плей-офф.

Команда по итогам девяти туров немецкого первенства набрала 27 пунктов из 27-ми и занимает первую строчку с отрывом в пять баллов от своего ближайшего преследователя в лице «РБ Лейпциг».

Последние матчи: в своей последней игре в рамках девятого тура национального чемпионата мюнхенский клуб на своей арене одержал разгромную победу над «Байером» (3:0).

Перед этим коллектив вышел в 1/8 финала Кубка Германии, когда на предыдущей стадии в чужих стенах крупно обыграла «Кёльн» с результатом 4:1.

Не сыграют: травмированы — Дэвис, Ито и Мусиала, дисквалифицированных игроков.

Состояние команды: в 18-ти последних матчах, которые были официальными и товарищескими, «Бавария» неизменно выигрывала.

Это вроде бы говорит о хороших шансах гостей на выигрыш, тем не менее, добиться этого им будет непросто, если учесть силу их соперника, а также фактор чужого поля.

Гарри Кейн — лучший бомбардир команды и Лиги чемпионов текущего сезона с пятью голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей ПСЖ выиграл

в 18-ти последних матчах «Бавария» выиграла

в трех из четырех последних матчей «Бавария» выиграла и не пропустила.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: ПСЖ — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.35. Ничья — в 4.00, победа «Баварии» — в 2.65.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.37 и 2.95.

Прогноз: в 18-ти последних матчах гости выиграли, и при этом было забито больше 2,5 голов. Так было и в их девяти последних выездных поединках.

При этом в трех из шести последних матчей хозяева не выиграли.

2.40 «Бавария» не проиграет и тотал больше 2,5 голов

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.40 на матч ПСЖ — «Бавария» принесёт чистый выигрыш 1400₽, общая выплата — 2400₽

Ставка: «Бавария» не проиграет и тотал больше 2,5 голов за 2.40.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь так было в их 18-ти последних матчах.

2.65 «Бавария» победит

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.65 на матч ПСЖ — «Бавария» принесёт прибыль 1650₽, общая выплата — 2650₽

Ставка: «Бавария» победит за 2.65