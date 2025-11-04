Вечер Лиги чемпионов подарит новую главу европейского противостояния — действующий чемпион «ПСЖ» против безупречной «Баварии». Обе команды прошли три тура без потерь, и на «Парк де Пренс» решится, кто возглавит таблицу единолично. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

23' ВАР проверяет момент, возможно, был офсайд.

22' ГООООООООООООЛ! Сравнял «ПСЖ»! Руис пробил в касание с лёта, мяч от Дембеле залетел в ворота! 1:1!

21' Пачо не дал Олисе пройти с правого фланга в штрафную, уверенно сыграл корпусом.

20' Опасно комбинировали в чужой штрафной игроки «Баварии», но последний пас Диаса на Кейна не прошёл.

19' Киммих опасно навесил в створ ворот с углового, справились защитники «ПСЖ», Фабиан вынес мяч из штрафной.

17' Мяч ушёл мимо ворот после рикошета от удара Павловича! Ошибся Пачо на своей половине, дал пробить сопернику.

Статистика матча 0 Удары в створ 2 1 Удары мимо 0 62 Владение мячом 38 1 Угловые удары 1 1 Офсайды 0 1 Фолы 2

17' Кейн забрасывал вперёд на Диаса, перехватил Заир-Эмери.

15' Фабиан пробил из-за штрафной, но попал в Хвичу, который был в офсайде.

14' Барколя отлично ушёл от Станишича на правом фланге, прострелил в центр – Та перехватил пас.

12' Станишич хорош в своей штрафной, отобрал мяч у Хакими.

11' Нойер вынес мяч с левой ноги, не стал коротко разыгрывать после заброса с половины поля «ПСЖ».

09' У Мендеша не получилось выйти из-под прессинга, но нарушил правила Олисе, перестарался в отборе.

07' Пачо выбил мяч из-под ноги Лаймера! Мог бить из штрафной игрок «Баварии», спас защитник.

06' Витинья забросил вперёд на Хакими, перехватил мяч Нойер в своей штрафной.

04' ГОООООООООООООООЛ! Впереди «Бавария»! Олисе вышел 1 на 1 с Шевалье, пробил в голкипера, а Луис Диас идеально сыграл на добивании, даже Маркиньос не спас на линии ворот. 0:1!

03' Кварацхелия забросил в штрафную на Барколя, не прошла передача, но остался с мячом «Париж».

01' «Бавария» начала с центра поля, поехали!

До матча

22:50 Как сообщает УЕФА на своём сайте, на «Парк де Пренс» — прохладный, чуть ветреный вечер (+12 °C) с лёгкой облачностью и идеально подготовленным газоном. Всё готово для большого футбола!

22:35 Судейская бригада матча: главный арбитр — Маурицио Мариани; ассистенты: Стефано Алассио, Альберто Тегони; четвёртый арбитр: Маттео Марченаро; ВАР: Марко Ди Белло; АВАР: Алеандро Ди Паоло.

22:15 Начинаем онлайн-трансляцию со стартовых составов команд:

«ПСЖ»: Шевалье, Хакими, Маркиньос, Пачо, Мендеш, Заир-Эмери, Витинья, Руис, Кварацхелия, Баркола, Дембеле.

«Бавария»: Нойер, Упамекано, Та, Лаймер, Станишич, Киммих, Павлович, Олисе, Гнабри, Диас, Кейн.

«ПСЖ»

Команда Луиса Энрике остаётся на вершине и в чемпионате, и в Европе, несмотря на непростую осень. В Лиге чемпионов парижане выиграли все три матча — 4:0 с «Аталантой», 2:1 в Барселоне и 7:2 в Леверкузене. При этом в Лиге 1 играют менее уверенно: 1:1 с «Лорьяном» и тяжёлая победа над «Ниццей» (1:0) с голом Гонсалу Рамуша в компенсированное время.

Перед встречей с «Баварией» Энрике вновь сталкивается с кадровыми ограничениями: Дезиде Дуэ вне игры из-за травмы, Илья Забарный пропускает матч из-за удаления. В центре обороны сыграют Маркиньос и Виллиан Пачо.

В атаке — Дембеле, Барколя и Кварацхелия. «ПСЖ» идёт на серии из шести побед подряд в Лиге чемпионов и остаётся одним из самых результативных клубов Европы.

«Бавария»

Команда Венсана Компани не знает поражений: 15 матчей, 15 побед во всех турнирах — лучший старт среди всех клубов топ-5 лиг Европы. В чемпионате Германии мюнхенцы уверенно обыграли «Байер» (3:0), а в Лиге чемпионов без труда прошли «Челси» (3:1), «Пафос» (5:1) и «Брюгге» (4:0).

Травмированы Альфонсо Дэвис, Хироки Ито и Джамал Мусиала, но это почти не сказывается на стабильности. Нойер в воротах, Упамекано и Тах в центре, Киммих и Павлович в опорной зоне. В атаке — яркое трио: Луис Диас, Майкл Олисе и Гарри Кейн, который уже набрал двузначные цифры по голам.

Личные встречи

«Бавария» — самый неудобный соперник ПСЖ в истории Лиги чемпионов: 9 побед в 16 матчах. Немцы выиграли последние четыре встречи в ЛЧ, однако летом парижане взяли реванш на клубном чемпионате мира, выбив мюнхенцев в четвертьфинале.

Теперь обе команды снова идут без поражений и делят первую строчку таблицы, а победа в Париже даст одной из них психологическое преимущество. На кону — не только очки, но и статус сильнейшего клуба Европы прямо сейчас.

