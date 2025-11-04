Вечер Лиги чемпионов подарит новую главу европейского противостояния — действующий чемпион «ПСЖ» против безупречной «Баварии». Обе команды прошли три тура без потерь, и на «Парк де Пренс» решится, кто возглавит таблицу единолично. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!
Ход матча
23' ВАР проверяет момент, возможно, был офсайд.
22' ГООООООООООООЛ! Сравнял «ПСЖ»! Руис пробил в касание с лёта, мяч от Дембеле залетел в ворота! 1:1!
21' Пачо не дал Олисе пройти с правого фланга в штрафную, уверенно сыграл корпусом.
20' Опасно комбинировали в чужой штрафной игроки «Баварии», но последний пас Диаса на Кейна не прошёл.
19' Киммих опасно навесил в створ ворот с углового, справились защитники «ПСЖ», Фабиан вынес мяч из штрафной.
17' Мяч ушёл мимо ворот после рикошета от удара Павловича! Ошибся Пачо на своей половине, дал пробить сопернику.
17' Кейн забрасывал вперёд на Диаса, перехватил Заир-Эмери.
15' Фабиан пробил из-за штрафной, но попал в Хвичу, который был в офсайде.
14' Барколя отлично ушёл от Станишича на правом фланге, прострелил в центр – Та перехватил пас.
12' Станишич хорош в своей штрафной, отобрал мяч у Хакими.
11' Нойер вынес мяч с левой ноги, не стал коротко разыгрывать после заброса с половины поля «ПСЖ».
09' У Мендеша не получилось выйти из-под прессинга, но нарушил правила Олисе, перестарался в отборе.
07' Пачо выбил мяч из-под ноги Лаймера! Мог бить из штрафной игрок «Баварии», спас защитник.
06' Витинья забросил вперёд на Хакими, перехватил мяч Нойер в своей штрафной.
04' ГОООООООООООООООЛ! Впереди «Бавария»! Олисе вышел 1 на 1 с Шевалье, пробил в голкипера, а Луис Диас идеально сыграл на добивании, даже Маркиньос не спас на линии ворот. 0:1!
03' Кварацхелия забросил в штрафную на Барколя, не прошла передача, но остался с мячом «Париж».
01' «Бавария» начала с центра поля, поехали!
До матча
22:50 Как сообщает УЕФА на своём сайте, на «Парк де Пренс» — прохладный, чуть ветреный вечер (+12 °C) с лёгкой облачностью и идеально подготовленным газоном. Всё готово для большого футбола!
22:35 Судейская бригада матча: главный арбитр — Маурицио Мариани; ассистенты: Стефано Алассио, Альберто Тегони; четвёртый арбитр: Маттео Марченаро; ВАР: Марко Ди Белло; АВАР: Алеандро Ди Паоло.
22:15 Начинаем онлайн-трансляцию со стартовых составов команд:
«ПСЖ»: Шевалье, Хакими, Маркиньос, Пачо, Мендеш, Заир-Эмери, Витинья, Руис, Кварацхелия, Баркола, Дембеле.
«Бавария»: Нойер, Упамекано, Та, Лаймер, Станишич, Киммих, Павлович, Олисе, Гнабри, Диас, Кейн.
«ПСЖ»
Команда Луиса Энрике остаётся на вершине и в чемпионате, и в Европе, несмотря на непростую осень. В Лиге чемпионов парижане выиграли все три матча — 4:0 с «Аталантой», 2:1 в Барселоне и 7:2 в Леверкузене. При этом в Лиге 1 играют менее уверенно: 1:1 с «Лорьяном» и тяжёлая победа над «Ниццей» (1:0) с голом Гонсалу Рамуша в компенсированное время.
Перед встречей с «Баварией» Энрике вновь сталкивается с кадровыми ограничениями: Дезиде Дуэ вне игры из-за травмы, Илья Забарный пропускает матч из-за удаления. В центре обороны сыграют Маркиньос и Виллиан Пачо.
В атаке — Дембеле, Барколя и Кварацхелия. «ПСЖ» идёт на серии из шести побед подряд в Лиге чемпионов и остаётся одним из самых результативных клубов Европы.
«Бавария»
Команда Венсана Компани не знает поражений: 15 матчей, 15 побед во всех турнирах — лучший старт среди всех клубов топ-5 лиг Европы. В чемпионате Германии мюнхенцы уверенно обыграли «Байер» (3:0), а в Лиге чемпионов без труда прошли «Челси» (3:1), «Пафос» (5:1) и «Брюгге» (4:0).
Травмированы Альфонсо Дэвис, Хироки Ито и Джамал Мусиала, но это почти не сказывается на стабильности. Нойер в воротах, Упамекано и Тах в центре, Киммих и Павлович в опорной зоне. В атаке — яркое трио: Луис Диас, Майкл Олисе и Гарри Кейн, который уже набрал двузначные цифры по голам.
Личные встречи
«Бавария» — самый неудобный соперник ПСЖ в истории Лиги чемпионов: 9 побед в 16 матчах. Немцы выиграли последние четыре встречи в ЛЧ, однако летом парижане взяли реванш на клубном чемпионате мира, выбив мюнхенцев в четвертьфинале.
Теперь обе команды снова идут без поражений и делят первую строчку таблицы, а победа в Париже даст одной из них психологическое преимущество. На кону — не только очки, но и статус сильнейшего клуба Европы прямо сейчас.
Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.40.