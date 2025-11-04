4 ноября в 4-м туре основного этапа Лиги чемпионов по футболу сыграют ПСЖ и «Бавария». Начало игры — в 23:00 мск.
ПСЖ
Турнирное положение: Парижане весьма продуктивно выступают в Лиге чемпионов. Команда сейчас находится на 1 месте турнирной таблицы.
При этом ПСЖ в трех турах набрал максимальные 9 очков. А вот атака команды выглядит шикарно, забивая в среднем 4 мяча за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Парижане одолели «Ниццу» (1:0).
До того команда не смогла переиграть «Лорьян» (1:1). А вот поединок с «Брестом» завершился яркой викторией (3:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках ПСЖ настрелял 15 мячей, пропустив в свои ворота 6.
Не сыграют: Дезире Дуэ — травмирован. Илья Забарный — дисквалифицирован.
Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов
Состояние команды: Парижане способны еще прибавить в плане реализации. Вот только потеря центрбека Забарного может заметно сказаться.
Причем ПСЖ исторически неудачно противостоит «Баварии». В пяти последних очных поединках команда победила 1 раз при 4 поражениях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально агрессивно. Парижане намерены удержаться на вершине таблицы.
«Бавария»
Турнирное положение: Баварцы привычно бьются за успех на всех фронтах. Команда нынче пребывает на 2 месте турнирной таблицы основного раунда Лиги чемпионов.
Причем «Бавария» набрала 9 очков в 3 стартовых турах. Да и отличились игроки команды 12 результативными выстрелами.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела блестяще. Баварцы разгромили «Байер» (3:0).
До того команда нанесла поражение «Кёльну» (4:1). А вот чуть ранее она уверенно переиграла «Боруссию» М (3:0).
При этом «Бавария» в 5 своих последних поединках добыла 5 побед. Команда отличилась 16 забитыми мячами при 2 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Джамаль Мусиала — травмирован.
Состояние команды: Баварцы нынче выглядят весьма выгодно. Команда победила в 18 (!) своих последних матчах.
При этом «Бавария» в 4 своих последних матчах настреляла 14 мячей. Да и в плане надежности тылов у команды полный ажур.
Баварцы явно намерены с первых туров выбраться в лидеры. Да и результативный Харри Кейн явно скажет свое веское слово.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Более того, последнее свое поражение мюнхенцы потерпели как раз от ПСЖ.
Статистика для ставок
- Баварцы своё последнее поражение потерпели как раз от ПСЖ
- «Бавария» победила в 18 своих последних поединках
- Обе команды забивают в среднем 4 мяча за матч
Ставка
Коэффициенты букмекеров: ПСЖ — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.39. Ничья оценена в 4.12, а победа оппонента — в скромные 2.66.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.36 и 3.14.
Прогноз: ПСЖ намерен удержаться на вершине таблицы, и наверняка будет максимально активно атаковать.
Номинальные хозяева способны прибавить в плане реализации, к тому же имеют в своем составе квалифицированных атакующих исполнителей.
Ставка: Фора ПСЖ -2.5 за 7.75.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше пяти мячей.
Ставка: ТБ 5.5 за 5.00
Не пропустите
Сбалансированный прогноз на топ-матч ПСЖ — «Бавария» с коэффициентом для ставки за 2.40.