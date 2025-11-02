2 ноября в 11-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Ланс» и «Лорьян». Начало игры — в 19:15 мск.
«Ланс»
Турнирное положение: «Ланс» после 10-ти туров французского первенства имеет 19 очков в активе и борется за попадание в еврокубки.
Команда занимает шестую позицию в зоне еврокубков (топ-6), лишь по дополнительным показателям отставая от зоны Лиги чемпионов (топ-4), а также на два балла опережая седьмой в таблице «Лилль».
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 10-го тура национального чемпионата клуб на чужом поле потерпел поражение от «Меца» (0:2).
Перед этим в девятом туре французского первенства коллектив уже набрал максимум очков, когда теперь в домашних стенах с результатом 2:1 одержал победу над «Марселем».
Не сыграют: травмирован — Антонио, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на Лигу 1, «Ланс» выиграл три раза при одном поражении.
Такая форма сулит хозяевам хорошие шансы на три очка, особенно если учесть преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.
Одсонн Эдуар — лучший бомбардир команды в Лиге 1 текущего сезона с тремя голами.
«Лорьян»
Турнирное положение: «Лорьян» после 10-ти туров французского первенства имеет девять очков в активе и борется за сохранение прописки в элите.
Команда занимает 16-ю позицию в зоне плей-офф за выживание (16-е место), лишь по дополнительным показателям опережая зону понижения в классе (17-18-я строчки).
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 10-го тура чемпионата Франции клуб на своем поле сенсационно сыграл вничью с ПСЖ (1:1).
Перед этим в девятом туре национального первенства коллектив уже остался без очков, когда теперь в чужих стенах потерпел поражение от «Анже» с результатом 0:2.
Не сыграют: травмированы — Аджей, Фадига, Кацерис, Сануси, Туре, Файе, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на национальное первенство, «Лорьян» проиграл лишь дважды при трех ничьих и одной победе.
Это вроде бы сулит гостям неплохие шансы по крайней мере на один балл, тем не менее, они все же невелики, если учесть преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.
Тосин Айегун и Пабло Пажи — лучшие бомбардиры команды в Лиге 1 текущего сезона с тремя голами.
Статистика для ставок
- в трех из четырех последних матчей «Ланса» забивали обе команды
- в четырех из шести последних матчей «Лорьян» не проиграл
- в трех из четырех последних матчей «Лорьяна» забивали меньше 2,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ланс» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.48. Ничья — в 4.40, победа «Лорьяна» — в 6.70.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.70 и 2.15.
Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в их трех из четырех последних домашних поединков.
При этом в четырех из шести последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.
Ставка: обе команды забьют за 1.80.
Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Ланса».
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.20