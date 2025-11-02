Останется ли «Ланс» в зоне еврокубков?

прогноз на матч Лиги 1, ставка за 1.80

2 ноября в 11-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Ланс» и «Лорьян». Начало игры — в 19:15 мск.

«Ланс»

Турнирное положение: «Ланс» после 10-ти туров французского первенства имеет 19 очков в активе и борется за попадание в еврокубки.

Команда занимает шестую позицию в зоне еврокубков (топ-6), лишь по дополнительным показателям отставая от зоны Лиги чемпионов (топ-4), а также на два балла опережая седьмой в таблице «Лилль».

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 10-го тура национального чемпионата клуб на чужом поле потерпел поражение от «Меца» (0:2).

Перед этим в девятом туре французского первенства коллектив уже набрал максимум очков, когда теперь в домашних стенах с результатом 2:1 одержал победу над «Марселем».

Не сыграют: травмирован — Антонио, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на Лигу 1, «Ланс» выиграл три раза при одном поражении.

Такая форма сулит хозяевам хорошие шансы на три очка, особенно если учесть преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.

Одсонн Эдуар — лучший бомбардир команды в Лиге 1 текущего сезона с тремя голами.

«Лорьян»

Турнирное положение: «Лорьян» после 10-ти туров французского первенства имеет девять очков в активе и борется за сохранение прописки в элите.

Команда занимает 16-ю позицию в зоне плей-офф за выживание (16-е место), лишь по дополнительным показателям опережая зону понижения в классе (17-18-я строчки).

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 10-го тура чемпионата Франции клуб на своем поле сенсационно сыграл вничью с ПСЖ (1:1).

Перед этим в девятом туре национального первенства коллектив уже остался без очков, когда теперь в чужих стенах потерпел поражение от «Анже» с результатом 0:2.

Не сыграют: травмированы — Аджей, Фадига, Кацерис, Сануси, Туре, Файе, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на национальное первенство, «Лорьян» проиграл лишь дважды при трех ничьих и одной победе.

Это вроде бы сулит гостям неплохие шансы по крайней мере на один балл, тем не менее, они все же невелики, если учесть преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.

Тосин Айегун и Пабло Пажи — лучшие бомбардиры команды в Лиге 1 текущего сезона с тремя голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Ланса» забивали обе команды

в четырех из шести последних матчей «Лорьян» не проиграл

в трех из четырех последних матчей «Лорьяна» забивали меньше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ланс» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.48. Ничья — в 4.40, победа «Лорьяна» — в 6.70.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.70 и 2.15.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в их трех из четырех последних домашних поединков.

При этом в четырех из шести последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Ланса».

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.20