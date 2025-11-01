прогноз на матч Ла Лиги, ставка за 3.10

1 ноября в 11-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Вильярреал» и «Райо Вальекано». Начало игры — в 16:00 мск.

«Вильярреал»

Турнирное положение: «Вильярреал» в текущем сезоне занимает 3-е место в турнирной таблице Примеры, набрав 20 баллов за десять встреч, и имеет положительную разницу мячей 18:10.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно, обыграв в гостях «Валенсию» со счетом 2:0.

До того команда проиграла в Лиге чемпионов «Манчестер Сити» (0:2) и сыграла вничью с «Бетисом» (0:0).

Не сыграют: травмированы — Логан Кошта, Камбвала, Пау Кабанес

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Состояние команды: «Вильярреал» хорошо начал сезон, но в октябре команда смогла одержать только одну победу и сбавила свой ход.

«Желтая субмарина» по праву считается кандидатом на попадание в Лигу чемпионов по итогам сезона и команда Марселино рассчитывает в очередной раз оказаться в четверке лучших команд Испании.

«Райо Вальекано»

Турнирное положение: «Райо Вальекано» в текущем сезоне занимает 7-е место в таблице Примеры, набрав 14 очков за десять встреч, и имеет положительную разницу мячей 12:10.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно, обыграв минимально дома «Алавес» — 1:0.

До того команда сыграла вничью в Лиге конференций против «Хеккена» (2:2) и обыграла «Леванте» (3:0) в Примере.

Не сыграют: травмированных нет

Состояние команды: «Райо Вальекано» впервые за 24 года играет в еврокубках и пытается успешно выступать на два фронта, с чем мадридский клуб вполне справляется.

Сложно ожидать каких-то подвигов от «Райо», но вполне возможно, что эта команда по ходу сезона немало крови попьет у более статусных соперников.

Статистика для ставок

«Райо Вальекано» не обыгрывал «Вильярреал» с 2023 года

«Райо» не проигрывает на протяжении пяти последних встреч в текущем сезоне

Последняя встреча между командами завершилась победой «Вильярреала» со счетом 0:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Вильярреал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.68. Ничья оценена в 3.85, а победа «Райо Вальекано» — в 4.70.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.71 и 2.09.

Прогноз: Матч между командами наверняка выйдет плотным, где будет борьба на каждом участке поля и стоит ожидать, что команды от силы забьют один гол

3.10 Тотал меньше 2 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.10 на матч «Вильярреал» — «Райо Вальекано» позволит вывести на карту выигрыш 2100₽, общая выплата — 3100₽

Ставка: Тотал меньше 2 за 3.10.

Прогноз: Более рискованный прогноз, при котором «Райо Вальекано» не проиграет у немного забуксовавшего соперника

3.80 Ничья Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.80 на матч «Вильярреал» — «Райо Вальекано» принесёт чистый выигрыш 2800₽, общая выплата — 3800₽

Ставка: Ничья за 3.80