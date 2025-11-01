прогноз на матч Первой лиги и ставка за 2.25

1 ноября в 17-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Шинник» и «Челябинск». Начало матча — в 17:00 мск

«Шинник»

Турнирное положение: Ярославская команда находится на десятой строчке, набрав 19 очков.

В активе «Шинника» четыре победы, семь матчей вничью и пять поражений при 12 забитых и 13 пропущенных мячах.

Последние матчи: в последнем поединке команда поделила очки с костромским «Спартаком», завершив матч со счетом 2:2.

До этого «Шинник» вновь сыграл вничью с «Торпедо» (0:0) и потерпел поражение в матче Кубка России против «Нефтехимика» в серии пенальти со счетом 3:5.

В последних пяти матчах клуб не знает побед. В активе клуба три поражения и две ничьи. Разница мячей на этом отрезке — 3:7.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Шинник» испытывает упадок в последних матчах. На данный момент клуб имеет серию из пяти матчей без побед.

«Челябинск»

Турнирное положение: клуб из столицы Южного Урала расположился на седьмой строчке в турнирной таблице Первой лиги, набрав 25 очков.

В активе «Челябинске» шесть побед, семь матчей вничью и два поражения при 20 забитых и 12 пропущенных мячах.

Последние матчи: в последнем матче «Челябинск» вылетел от «КАМАЗа» в Кубке России. Основное время закончилось со счетом 0:0. В серии пенальти уральский клуб проиграл — 3:4.

До этого команда поделила очки с «Нефтехимиком» (0:0) и тульским «Арсеналом» (2:2).

В пяти последних матчах «Челябинск» свел все поединки вничью в основное время. Разница мячей на отрезке — 2:2.

Не сыграют: все в строю.

Состояние команды: «Челябинск» имеет серию из 13 матчей без поражений. У команды четыре победы и девять матчей вничью в основное время.

Статистика для ставок

«Челябинск» не проигрывает в десяти матчах Первой лиги к ряду

«Шинник» не знает побед в последних пяти матчах

«Челябинск» забил всего два мяча в последних пяти матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры считают хозяев фаворитами. Победа «Шинника» оценивается в 2.33. Ничья — в 2.90, выигрыш «Челябинска» — в 3.15.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.61 и 1.40.

Прогноз: Ожидаем, что в матче обе команды смогут забить. Это основная ставка.

2.25 Обе команды забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.25 на матч «Шинник» — «Челябинск» принесёт чистый выигрыш 1250₽, общая выплата — 2250₽

Ставка: Обе команды забьют в матче за 2.25.

Прогноз: Команды имеют проблемы с победами в последних матчах. Можно сыграть на ожидании ничьи в матче.

2.90 Ничья в матче Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.90 на матч «Шинник» — «Челябинск» принесёт чистый выигрыш 1900₽, общая выплата — 2900₽

Ставка: Ничья в матче за 2.90.