1 ноября в 17-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Шинник» и «Челябинск». Начало матча — в 17:00 мск
«Шинник»
Турнирное положение: Ярославская команда находится на десятой строчке, набрав 19 очков.
В активе «Шинника» четыре победы, семь матчей вничью и пять поражений при 12 забитых и 13 пропущенных мячах.
Последние матчи: в последнем поединке команда поделила очки с костромским «Спартаком», завершив матч со счетом 2:2.
До этого «Шинник» вновь сыграл вничью с «Торпедо» (0:0) и потерпел поражение в матче Кубка России против «Нефтехимика» в серии пенальти со счетом 3:5.
В последних пяти матчах клуб не знает побед. В активе клуба три поражения и две ничьи. Разница мячей на этом отрезке — 3:7.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Шинник» испытывает упадок в последних матчах. На данный момент клуб имеет серию из пяти матчей без побед.
«Челябинск»
Турнирное положение: клуб из столицы Южного Урала расположился на седьмой строчке в турнирной таблице Первой лиги, набрав 25 очков.
В активе «Челябинске» шесть побед, семь матчей вничью и два поражения при 20 забитых и 12 пропущенных мячах.
Последние матчи: в последнем матче «Челябинск» вылетел от «КАМАЗа» в Кубке России. Основное время закончилось со счетом 0:0. В серии пенальти уральский клуб проиграл — 3:4.
До этого команда поделила очки с «Нефтехимиком» (0:0) и тульским «Арсеналом» (2:2).
В пяти последних матчах «Челябинск» свел все поединки вничью в основное время. Разница мячей на отрезке — 2:2.
Не сыграют: все в строю.
Состояние команды: «Челябинск» имеет серию из 13 матчей без поражений. У команды четыре победы и девять матчей вничью в основное время.
Статистика для ставок
- «Челябинск» не проигрывает в десяти матчах Первой лиги к ряду
- «Шинник» не знает побед в последних пяти матчах
- «Челябинск» забил всего два мяча в последних пяти матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры считают хозяев фаворитами. Победа «Шинника» оценивается в 2.33. Ничья — в 2.90, выигрыш «Челябинска» — в 3.15.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.61 и 1.40.
Прогноз: Ожидаем, что в матче обе команды смогут забить. Это основная ставка.
Ставка: Обе команды забьют в матче за 2.25.
Прогноз: Команды имеют проблемы с победами в последних матчах. Можно сыграть на ожидании ничьи в матче.
Ставка: Ничья в матче за 2.90.