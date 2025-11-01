прогноз на матч Лиги 1, ставка за 2.18

ПСЖ встретится с «Ниццей» в рамках 11-го тура французской Лиги 1. Поединок пройдет 1 ноября и начнется в 19:00 по мск.

ПСЖ

Турнирное положение: Париже традиционно занимают 1-е место в таблице Лиги 1 после 10-и туров с 21-м очком в активе. ПСЖ опережает ближайшего преследователя на 1 балл.

На своем поле команда выступает довольно уверенно, набрав 10 очков из 12-и возможных. За 4 встречи дома парижане сумели забить 8 голов при 3-х пропущенных.

Последние матчи: В прошлом поединке ПСЖ в гостях сыграл вничью с «Лорьяном» (1:1), упустив минимальное преимущество на 51-й минуте. До этого команда обыграла «Брест» со счетом 3:0.

У ПСЖ продолжается серия без поражений во всех турнирах, которая насчитывает уже 7 матчей подряд. За этот отрезок парижане четырежды победили и трижды сыграли вничью.

Не сыграет: Дуэ из-за травмы.

Состояние команды: ПСЖ продолжает доминировать в Лиге 1, но команда все никак не может оторваться от преследователей, которые пока практически не допускают осечек.

На старте нынешнего сезона у ПСЖ нет явного лидера в атаке. Сейчас лучшим бомбардиром команды в Лиге 1 является Брэдли Баркола, который забил 4 гола за 9 встреч.

«Ницца»

Турнирное положение: После 10-и туров команда занимает 8-е место в таблице Лиги 1 с 17-ю очками в активе. «Ницца» отстает от зоны еврокубков всего на 2 балла.

В гостях команда выступает не лучшим образом, занимая по этому показателю 12-е место в лиге. «Ницце» удалось набрать 4 очка из 12-и возможных на чужом поле.

Последние матчи: В прошедшей встрече команда обыграла «Лилль» со счетом 2:0, забив по голу в каждом тайме. До этого «Ницца» одолела «Ренн» (2:1) в гостях.

У команды продолжается победная серия в Лиге 1, которая насчитывает 3 матча подряд. За этот отрезок «Ницца» также сумела обыграть «Лион» со счетом 3:2.

Не сыграют: Монем, Бомбито, Данте, Моффи и Ндайшимие (у всех — травмы).

Состояние команды: «Ницца» потихоньку набирает обороты в Лиге 1, хотя до этого у команды были проблемы с набором очков. Еще пару-тройку побед и уже можно будет рассчитывать на попадание в зону еврокубков.

В последней очной встрече «Ницце» удалось обыграть ПСЖ в гостях со счетом 3:1. Сможет ли команда на сей раз добиться результата? Есть возможность воспользоваться не лучшим периодом парижан.

Статистика для ставок

ПСЖ не проигрывает в последних 7-и встречах во всех турнирах

«Ницца» выиграла 3 последних матча в Лиге 1

В последней очной встрече «Ницца» обыграла ПСЖ со счетом 3:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа ПСЖ — 1.25, победа «Ниццы» — 10.50, ничья — за 6.40.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.38 и 2.95 соответственно.

Прогноз: Можно предположить, что «Ницца» даст бой ПСЖ.

Ставка: Победа «Ниццы» с форой (+1.5) за 2.18.

Прогноз: У ПСЖ не самая идеальная оборона в последнее время. «Ницца» взломает защитную линию соперника.

Ставка: Обе забьют за 1.76.