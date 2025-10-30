30 октября в девятом туре Серии А сыграют «Кальяри» и «Сассуоло». Начало встречи — в 20:30 мск.
«Кальяри»
Турнирное положение: «Кальяри» после восьми туров текущего розыгрыша итальянской Серии А набрал девять очков и находится в нижней половине таблицы.
Команда занимает 14-ю строчку с отставанием лишь в один пункт от нынешнего соперника, а также с отрывом в пять баллов от зоны вылета (18-20-я позиции).
Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках восьмого тура национального первенства «россоблу» на выезде сыграли вничью с «Вероной» (2:2).
Перед этим в седьмом туре итальянского чемпионата сардинцы и вовсе остались ни с чем, когда теперь в домашних стенах потерпели поражение от «Болоньи» (0:2).
Не сыграют: травмированы — Белотти, Дейола, Ди Пардо, Мина и Радунович, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на Серию А, «Кальяри» не выиграл при двух ничьих и двух поражениях.
Такая форма вроде бы сулит хозяевам плохие шансы на выигрыш, однако, они все же немалы, если учесть примерно тот же класс соперника, а также фактор своего поля.
Андреа Белотти, который травмирован, и Маттиа Феличи — лучшие бомбардиры команды в текущем сезоне Серии А с двумя голами.
«Сассуоло»
Турнирное положение: «Сассуоло» по итогам восьми поединков итальянского первенства набрал 10 очков и также находится в нижней половине таблицы.
Команда занимает 13-ю строчку с отрывом в один балл от нынешнего соперника и в шесть — от зоны вылета (18-20-я позиции), а также с отставанием в три пункта от зоны еврокубков (топ-6).
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках восьмого тура национального чемпионата «нероверди» на своем поле потерпели поражение от «Ромы» (0:1).
Перед этим в седьмом туре итальянского первенства коллектив уже набрал один балл, когда с результатом 0:0 теперь в чужих стенах разошелся мировой с «Лечче».
Не сыграют: травмированы — Болока, Мухаремович, Пьераньоло и Скьеллеруп, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на Серию А, «Сассуоло» проиграл лишь раз, хотя в двух последних поединках не выиграл.
Это говорит о неплохих шансах гостей по крайней мере на ничью, тем не менее, добиться этого будет непросто, если учесть примерно тот же класс соперника, а также фактор чужого поля.
Андреа Пинамонти — лучший бомбардир команды в Серии А текущего сезона с двумя голами.
Статистика для ставок
- в четырех из шести последних матчей «Кальяри» забивали обе команды
- в трех последних матчах «Сассуоло» забивали меньше 1,5 голов
- в трех последних матчах «Сассуоло» хотя бы одна команда не забивала.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Кальяри» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.65. Ничья — в 3.10, выигрыш «Сассуоло» — в 2.85.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.20 и 1.68.
Прогноз: в трех последних матчах гостей по крайней мере одна команда не забивала. Так было и в их трех последних выездных поединках.
При этом в трех из четырех последних домашних матчей хозяев забивал только один из соперников.
Ставка: хотя бы одна команда не забьёт за 1.90.
Прогноз: более рискованный прогноз, что забьёт только один из соперников, ведь так было в трех из пяти последних матчей «Сассуоло».
Ставка: только одна команда забьёт за 2.40