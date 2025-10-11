Испания встретится с Грузией в рамках группового этапа квалификации чемпионата мира 2026-го года. Поединок пройдет 11 октября и начнется в 21:45 по мск.

Испания

Турнирное положение: «Красная фурия» уверенно занимает 1-е место в группе Е квалификации чемпионата мира с 6-ю очками в активе после 2-х туров. Испания опережает ближайших преследователей на 3 пункта.

Сборная еще не успела провести ни одной домашней встречи в рамках отбора на ЧМ-2026. Все 2 победы Испании были организованы в гостях.

Последние матчи: В прошлом туре квалификации «красная фурия» разгромила Турцию со счетом 6:0, забив по 3 гола в каждом тайме. До этого Испания уверенно обыграла Болгарию (3:0).

Летом этого года сборная участвовала в Лиге наций, где дошла до финала. В решающем матче Испания уступила Португалии по пенальти.

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Состояние команды: Испания не вызвала лидера национальной команды Ламина Ямаля, который получил травму. Это большая потеря для «красной фурии», но сборная все равно будет доминировать на поле в матче против Грузии.

В последнее время у Испании стабильно дает результат полузащитник Микель Мерино, который в 2-х последних встречах забил 4 гола. Именно он может стать ключевой фигурой в предстоящем противостоянии.

Грузия

Турнирное положение: После 2-х туров в группе Е сборная занимает 2-е место с 3 очками в активе. Грузия отстает от Испании на 3 балла, а с 3-й позиции подпирает Турция, которая тоже имеет 3 пункта.

Сборная показывает неплохую результативность в 2-х встречах, забив 5 голов при 3-х пропущенных.

Последние матчи: В прошедшей встрече квалификации ЧМ-2026 Грузия разгромила Болгарию со счетом 3:0, забивая голы в каждом тайме. До этого сборная уступила Турции (2:3).

До группового этапа квалификации Грузия провела 2 товарищеские встречи. За этот отрезок сборная сыграла вничью с Кабо-Верде (1:1) и обыграла Фарерские острова (1:0).

Состояние команды: У Грузии есть атакующий потенциал даже на то, чтобы противостоять Испании, но положительного результата на чужом поле будет очень тяжело достигнуть.

За сборную Грузии отлично проявляет себя Хвича Кварацхелия, который уже забил 2 гола за 2 встречи в квалификации. Он может стать ключевой фигурой в предстоящей встрече.

Статистика для ставок

За 2 встречи в квалификации Испания забила 9 голов и ни разу не пропустила

Грузия пробивала тотал 2.5 больше в 2-х матчах квалификации

В последних 5-и очных поединках Испания стабильно обыгрывала Грузию

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Испании — 1.14, победа Грузии — 19.00, ничья — за 8.00.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.37 и 2.95 соотвественно.

Прогноз: Испания — в полном порядке. «Красная фурия» не оставит шансов сопернику.

2.05 Победа Испании с форой (-2.5). Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч Испания — Грузия принесёт чистый выигрыш 1050₽, общая выплата — 2050₽

Ставка: Победа Испании с форой (-2.5) за 2.05.

Прогноз: Испанцы способны забивать много голов. В последних матчах сборная феерила.

2.02 Индивидуальный тотал Испании 3 больше. Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.02 на матч Испания — Грузия принесёт прибыль 1020₽, общая выплата — 2020₽

Ставка: Индивидуальный тотал Испании 3 больше за 2.02.