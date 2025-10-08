Planetfootball перечисляет страны, которые могли бы подарить чемпионату мира атмосферу праздника, а не политических скандалов, жары и завышенных цен.

Перспектива проведения чемпионата мира 2026 года в Америке Дональда Трампа с каждым днем выглядит все более мрачной.

Массовые депортации, заоблачные цены на билеты, Джанни Инфантино, рассыпающийся в комплиментах Трампу, раздутый формат с переизбытком команд и изнуряющая жара — все это делает предстоящий турнир настоящим кошмаром для футбольных пуристов.

Мы выбрали 13 стран, которые были бы куда более интересными и подходящими хозяевами величайшего спортивного события планеты, чем Соединенные Штаты.

Примечание: страны, принимавшие чемпионат мира после 1990 года, не рассматривались — включая других хозяев турнира-2026 (Канаду и Мексику), а также основных организаторов ЧМ-2030 (Марокко, Португалию и Испанию).

Великобритания

Похоже, что чудовищный формат на 48 команд с нами надолго. Более того, в FIFA уже подумывают о расширении до 64 — словно Генрих VIII, запихивающий в себя еще одного фазана.

Великобритания — одна из немногих стран, обладающих всем необходимым для проведения турнира такого масштаба: развитой инфраструктурой, первоклассными стадионами, всепоглощающей любовью к футболу и идеальным летним климатом.

Стадион «Сити Граунд» в Ноттингеме globallookpress.com

При этом есть несколько условий. Матчи стоит проводить в Восточном Мидленде (возможно, в Ноттингеме), в Йоркшире (скорее всего, в Лидсе) и на юге Англии вне Лондона — Брайтон и Бристоль отлично подойдут для менее статусных игр группового этапа и порадуют туристов.

Обязательно включить Эдинбург — популярное и удобное направление для болельщиков. А вот Милтон-Кинс можно смело вычеркнуть. «Олд Траффорд» стоит привести в порядок, но легендарную чипсовую Лу Макари трогать не надо. И главное — сборная Англии должна сыграть хотя бы часть матчей за пределами «Уэмбли».

Великобритания уже получила право на проведение женского чемпионата мира в 2035 году, и трудно представить более подходящего кандидата, когда мужской турнир вновь вернется в Европу.

Аргентина

Большая часть этой статьи написана с надеждой на возвращение старого формата — с 32 участниками. В нем победители европейских стыков могли бы сыграть дополнительный отборочный матч против команд из Африки, Азии или КОНКАКАФ, что сделало бы распределение путевок более справедливым.

Еще одно преимущество классической системы — возможность проводить турнир в более широком круге стран, например, в Аргентине.

Аргентина примет один матч ЧМ-2030 gettyimages.com

Один матч в финальной стадии ЧМ-2030 — слишком скромная награда для страны, которая внесла колоссальный вклад в историю мирового футбола. Мы требуем полноценный турнир на родине асадо, танго и Марадоны — там, где футбол любят так страстно, что любая религия на этом фоне кажется лишь забавным увлечением.

Можно добавить в проект и Уругвай — пусть открывающий матч пройдет на легендарном «Эстадио Сентенарио» в Монтевидео. Получился бы настоящий ретро-чемпионат мира.

Есть лишь одно условие: избавиться от хаотичной экономической политики Хавьера Милея. Страна, где миллионы живут в бедности, не должна тратить огромные средства на футбольные стадионы.

Бельгия и Нидерланды

Две небольшие, но безумно влюбленные в футбол страны — Бельгия и Нидерланды — могли бы провести самый экологичный чемпионат мира в истории.

Трудно представить себе более приятный футбольный опыт: мидии в Брюсселе, шоколад в Льеже, пиво в Брюгге и Роттердаме, поездки на велосипеде на матчи в Амстердаме — все это звучит как мечта болельщика.

Такой турнир стал бы глотком свежего воздуха на фоне все более однотипных чемпионатов мира, которые проходят на безликих аренах, неотличимых друг от друга — будь то Дурбан, Манаус, Санкт‑Петербург или Доха.

Австралия и Новая Зеландия

После успешного проведения женского ЧМ‑2023 логичным шагом было бы доверить Австралии и Новой Зеландии и мужской турнир.

Их попытку побороться за ЧМ-2034 фактически сорвали: FIFA расчистила дорогу для Саудовской Аравии, установив кандидатам трехнедельный дедлайн для подачи заявки— за более чем десять лет до турнира.

Стадион «Оптус» в Перте вмещает более 60000 человек globallookpress.com

Но города вроде Мельбурна, Сиднея, Брисбена, Перта, Окленда и Веллингтона прекрасно справились бы с ролью хозяев. Более того, чемпионат можно было бы провести в июне и июле — тогда погода придала бы финальной стадии атмосферу плей-офф Лиги чемпионов.

Это был бы настоящий прорыв — освоение «последнего рубежа» футбольной географии. Слишком разумное решение для FIFA.

Турция

В 2032 году Турция впервые примет крупный международный турнир, разделив проведение чемпионата Европы с Италией. И если у итальянцев на данный момент есть лишь один действительно подходящий стадион — в Турине, то в Турции таких арен предостаточно по всей стране.

Болельщики «Галатасарая» globallookpress.com

Атмосфера здесь гарантирована: одни из самых страстных болельщиков в мире, а Стамбул — это вообще один из самых завораживающих городов планеты.

Целый месяц есть настоящие кебабы и пахлаву, наблюдая за лучшими футболистами мира? Мы — за.

Индонезия

Забудьте о Китае — именно Индонезия остается главным недооцененным гигантом азиатского футбола. Здесь футбол — это не про коррупционные скандалы или трагедии на стадионах, а про страсть, яркость и всеобъемлющую любовь к игре.

Несмотря на то что Индонезия не выходила на чемпионат мира с 1938 года, этот архипелаг можно смело назвать самой футбольной страной Азии: английскую Премьер-лигу здесь смотрят с неутолимым энтузиазмом, а матчи местных клубов собирают огромную аудиторию.

Юго-Восточная Азия могла бы стать потрясающим хозяином мундиаля — особенно если к заявке присоединились бы Таиланд, Вьетнам и Филиппины. Такой турнир действительно открыл бы новую страницу в истории чемпионатов мира.

Колумбия

Постоянный участник чемпионатов мира, Колумбия всегда привносит особый колорит, когда выходит в финальную стадию турнира — будь то легендарные герои вроде Вальдеррамы, Игиты или Хамеса Родригеса, или же их яркие, шумные болельщики.

Карлос Вальдеррама globallookpress.com

Чемпионат мира, проведенный в этом южноамериканском котле страстей — с матчами в Боготе, Медельине и Кали — был бы по-настоящему сумасшедшим и жарким праздником футбола. А если добавить сюда Перу с их, пожалуй, лучшей формой в мировом футболе — получится чемпионат мечты. Сделайте это реальностью.

Польша

В Центральной Европе традиционно главным кандидатом на проведение чемпионата мира считается Германия — и не зря: ее удобное расположение, развитая инфраструктура и отменные пиво с колбасками делают ее почти идеальным организатором любого турнира.

Но и Польшу сбрасывать со счетов не стоит. Уже к концу десятилетия уровень жизни здесь, по прогнозам, превзойдет британский, а стадионы, построенные к Евро-2012, до сих пор отвечают всем современным требованиям.

Добавьте еще пару арен в очевидных городах вроде Кракова — и успех гарантирован. Если Катар смог принять финальную стадию на 32 команды, имея всего восемь стадионов, то Польша справится тем более.

Египет

Марокко наверняка заняло бы одно из первых мест в этом списке, если бы не было уже в числе организаторов ЧМ-2030. Однако массовые протесты против миллиардов, выделенных на строительство стадионов и инфраструктуры вместо школ и больниц, наглядно показывают, насколько дорого сегодня обходится проведение чемпионата мира.

Мохаммед Салах globallookpress.com

Абсурдная идея FIFA объединить Марокко с Португалией и Испанией в «трёхконтинентальном» турнире лишила Северную Африку возможности принять мундиаль самостоятельно. А ведь Египет был бы идеальным вариантом: страна обожает футбол, является одним из крупнейших туристических направлений, а имя Мохаммеда Салаха звучало бы буквально отовсюду. Кто вообще сказал бы «нет» такому сценарию?

Индия

Если бы FIFA действительно стремилась «развивать игру», проведение чемпионата мира в Индии стало бы мощнейшим сигналом о серьезности намерений. Да, страна по-прежнему без ума от крикета, но футбол здесь стремительно набирает популярность.

Шансы сборной Индии на выход в финальную часть слегка выросли после расширения турнира до 48 команд. Напомним: в 1950 году индийцы квалифицировались, но снялись с турнира после запрета FIFA играть босиком.

Футбол только выиграл бы от участия более широкого круга азиатских сборных. А представить себе атмосферу в Мумбаи, Дели и Бангалоре, если бы туда приехал Кубок мира, — уже само по себе захватывающе.

Балканы

Загреб. Сплит. Белград. Бухарест. София. Афины. Салоники. Сараево.

Возможно, для Балкан более реалистичной целью остается чемпионат Европы. Но это регион, где футбол — часть культурного кода, а страсть болельщиков не знает границ. И проведение здесь ЧМ стало бы вызовом нынешней «раздутой» и коммерциализированной версии турнира, который все чаще превращается в праздник всего, кроме самого футбола.