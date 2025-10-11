В субботу, 11 октября, сборная Испании сыграет на своем поле против команды Грузии в рамках квалификации Чемпионата мира 2026. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

21:37 Сегодня в Эльче облачно, во время матча температура будет около +20℃.

21:35 Сегодняшний матч пройдет в Эльче на стадионе «Мануэль Мартинес Валеро», который вмещает 31 388 зрителей.

21:30 Приветствуем всех любителей футбола! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию матча квалификации Чемпионата мира 2026 между сборными Тспании и Грузии. Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.

Стартовые составы команд

Испания: Симон, Порро, Ле Норман, Кубарси, Кукурелья, Мерино, Субименди, Педри, Торрес, Оярсабаль, Пино.

Грузия: Мамардашвили, Гогличидзе, Кашия, Какабадзе, Гочолеишвили, Двали, Кочорашвили, Меквабишвили, Кварацхелия, Китеишвили, Микаутадзе.

Испания

Испания уверенно начала нынешний отборочный цикл к Чемпионату мира 2026, победив в двух стартовых матчах своих соперников. Обе встречи «красная фурия» проводила на выезде: вначале разобралась с командой Болгарии (3:0), а затем не оставила камня на камне от Турции (6:0).

После двух проведенных туров квалификации сборная Испании уверенно лидирует в группе Е. На счету этой команды максимальное количество набранных баллов — 6, но впереди еще много важных матчей, поэтому терять концентрацию ни в коем случае нельзя.

Грузия

Грузия является главным конкурентом для испании в нынешнем отборочном цикле. В стартовом матче на своем поле грузины очень обидно проиграли команде Турции (2:3). Затем сборная Грузии сыграла с болгарами и уверенно разгромила их со счетом 3:0.

Грузия в турнирной таблице группы Е занимает второе место и идет следом за своим сегодняшним соперником, отставая от него на 3 очка. В случае победы грузин в предстоящем матче, они смогут обойти оппонента в турнирной таблице.

Личные встречи

Между собой эти соперники играли 8 раз: семь побед у сборной Испании и одна у Грузии. В пяти последних встречах побеждали исключительно испанцы. Предыдущая их очная дуэль состоялась в рамках 1/8 финала Евро-2024, тогда Испания уверенно выиграла со счетом 4:1.

