11 октября в 14-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Спартак» из Костромы и «КАМАЗ». Начало встречи — 15:00 мск.
«Спартак» Кострома
Турнирное положение: Команда из Костромы является лидером Первой лиги, набрав 28 очков в 13 матчах. Команда смогла забить 21 мяч и пропустила 12 в свои ворота.
Последние матчи: «Спартак» в последнем матче не смог выявить победителя. Сражение против «Уфа» завершилось со счетом 0:0.
Ранее команда вновь сыграла вничью. На этот раз «Спартак» поделил очки с «Волгой» из Ульяновска (1:1) и не забил мячей в игре против «КАМАЗА» в Кубке России в основное время. По пенальти команда проиграла со счетом 4:5.
В последних пяти матчах «Спартак» одержал две победы, добыл две ничьи и один раз проиграл. Разница мячей на этом отрезке — 7:4.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: команда из Костромы показывает отличные результаты в Первой лиге. У команды 12 матчей без поражений в первенстве. Последнее было в первом туре против «Факела» со счетом 1:2.
«КАМАЗ»
Турнирное положение: Команда из Набережных Челнов занимает шестую строчку в Первой лиги, набрав 22 очка при 21 забитом мяче и 14-ти пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: «КАМАЗ» в последнем матче разгромил «Урал» со счетом 5:1.
Ранее команда проиграла «Черноморцу» с минимальным счетом 0:1. В Кубке России команда оказалась сильнее «Спартака» из Костромы в серии пенальти (4:5),
В последних пяти матчах «КАМАЗ» имеет на своем счету две победы, два поражения и один матч вничью. Разница мячей на этом отрезке — 5:4.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: 9 октября стало известно, что главный тренер «КАМАЗа» Ильдар Ахметзянов покинул челнинский клуб, чтобы возглавить «Оренбург» из РПЛ. Будет интересно понаблюдать, с каким настроем команда выйдет на матч.
Статистика для ставок
- «Спартак» Кострома не проигрывает 12 матчей в Первой лиге
- «КАМАЗ» одолел «Спартак» в последней игре в серии пенальти
- Оба коллектива отличились по 21-му разу в этом сезоне
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Спартака» дают 2.02, а на «КАМАЗ» — 3.65, ничью букмекеры оценивают в 3.10.
Тотал меньше 2,5 идет за 1.55, а тотал больше 2,5 можно взять за 2.31.
Прогноз: ожидаем, что в этом матче победу заберут футболисты «Спартака» из Костромы. Это основная ставка.
Ставка: Победа «Спартака» в матче за 2.02.
Прогноз: Сыграем на ожидании тотала больше 3 голов в матче. Это дополнительная ставка.
Ставка: ТБ 3 в матче за 3.50.