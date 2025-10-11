прогноз на матч Первой лиги, ставка за 2.02

11 октября в 14-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Спартак» из Костромы и «КАМАЗ». Начало встречи — 15:00 мск.

«Спартак» Кострома

Турнирное положение: Команда из Костромы является лидером Первой лиги, набрав 28 очков в 13 матчах. Команда смогла забить 21 мяч и пропустила 12 в свои ворота.

Последние матчи: «Спартак» в последнем матче не смог выявить победителя. Сражение против «Уфа» завершилось со счетом 0:0.

Ранее команда вновь сыграла вничью. На этот раз «Спартак» поделил очки с «Волгой» из Ульяновска (1:1) и не забил мячей в игре против «КАМАЗА» в Кубке России в основное время. По пенальти команда проиграла со счетом 4:5.

В последних пяти матчах «Спартак» одержал две победы, добыл две ничьи и один раз проиграл. Разница мячей на этом отрезке — 7:4.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: команда из Костромы показывает отличные результаты в Первой лиге. У команды 12 матчей без поражений в первенстве. Последнее было в первом туре против «Факела» со счетом 1:2.

«КАМАЗ»

Турнирное положение: Команда из Набережных Челнов занимает шестую строчку в Первой лиги, набрав 22 очка при 21 забитом мяче и 14-ти пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: «КАМАЗ» в последнем матче разгромил «Урал» со счетом 5:1.

Ранее команда проиграла «Черноморцу» с минимальным счетом 0:1. В Кубке России команда оказалась сильнее «Спартака» из Костромы в серии пенальти (4:5),

В последних пяти матчах «КАМАЗ» имеет на своем счету две победы, два поражения и один матч вничью. Разница мячей на этом отрезке — 5:4.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: 9 октября стало известно, что главный тренер «КАМАЗа» Ильдар Ахметзянов покинул челнинский клуб, чтобы возглавить «Оренбург» из РПЛ. Будет интересно понаблюдать, с каким настроем команда выйдет на матч.

Статистика для ставок

«Спартак» Кострома не проигрывает 12 матчей в Первой лиге

«КАМАЗ» одолел «Спартак» в последней игре в серии пенальти

Оба коллектива отличились по 21-му разу в этом сезоне

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Спартака» дают 2.02, а на «КАМАЗ» — 3.65, ничью букмекеры оценивают в 3.10.

Тотал меньше 2,5 идет за 1.55, а тотал больше 2,5 можно взять за 2.31.

Прогноз: ожидаем, что в этом матче победу заберут футболисты «Спартака» из Костромы. Это основная ставка.

2.02 Победа «Спартака» в матче Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.02 на матч «Спартак» Кострома — «КАМАЗ» позволит вывести на карту выигрыш 1020₽, общая выплата — 2020₽

Ставка: Победа «Спартака» в матче за 2.02.

Прогноз: Сыграем на ожидании тотала больше 3 голов в матче. Это дополнительная ставка.

3.50 ТБ 3 в матче Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.50 на матч «Спартак» Кострома — «КАМАЗ» позволит вывести на карту выигрыш 2500₽, общая выплата — 3500₽

Ставка: ТБ 3 в матче за 3.50.