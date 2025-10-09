Ильдар Ахметзянов покинул челнинский «КАМАЗ» и возглавит «Оренбург», сообщает телеграм-канал футбольного клуба.

Ильдар Ахметзянов globallookpress.com

«В ноябре 2020-го Ильдар Ахметзянов возглавил клуб в роли главного тренера. Под его руководством КАМАЗ вышел в ФНЛ и на протяжении нескольких лет стабильно выполнял поставленные задачи. Мы благодарим Ильдара Раушановича за преданность, труд и эмоции, подаренные клубу и болельщикам! Желаем новых побед и успехов на новом этапе карьеры», — говорится в сообщении клуба.

Под руководством Ахметзянова «КАМАЗ» занимает шестое место в ФНЛ, набрав 22 очка в 13 матчах. «Оренбург» после 11 туров РПЛ находится на 14-й позиции с 7 очками.