11 октября в 14-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Шинник» и «Факел». Начало встречи — 17:00 мск.
«Шинник»
Турнирное положение: Команда из Ярославля занимает, на данный момент, десятую строчку, набрав 17 очков при десяти забитых и десяти пропущенных мячей.
Последние матчи: «Шинник» проиграл последний матч со счетом 1:3 команде «СКА-Хабаровск».
Ранее команда добыла две победы. Был обыгран клуб «Ротор» со счетом 2:1 и разгромлен «Череповец» со счетом 4:1.
В последних пяти матчах «Шинник» одержал две победы, добыл две ничьи и один раз проиграл. Разница мячей на этом отрезке — 7:5.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: В этом сезоне «Шинник» показывает средний уровень футбола, что подтверждает достаточно равные показатели: четыре победы, четыре поражения и пять матчей вничью.
«Факел»
Турнирное положение: Команда из Воронежа идет второй в турнирной таблице Первой лиги, набрав 27 очков при 12 забитых и восьми пропущенных мячах.
Последние матчи: «Факел» смог добыть победу в последнем матче против «Волги» из Ульяновска со счетом 2:1.
Ранее команда выдала серию из трех матчей вничью подряд. Клуб не смог выявить победителя в поединках против «Чайки» (0:0), «Текстильщика» (1:1) и «Енисея» (1:1).
В последних пяти матчах «Факел» показал спад. У команды всего одна победа, три матча вничью и всего одно поражение. Разница мячей на этом отрезке — 4:5.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Факел» отстает всего на один балл от лидирующего «Спартака» из Костромы перед этим туром и намерен прервать потерю очков в борьбе за лидерство. Последний матч команда выиграла, получится в этот раз?
Статистика для ставок
- «Факел» выиграл последний матч
- «Шинник» забивает 1,3 мяча в последних пяти матчах
- Обе команды проиграли лишь раз в пяти крайних матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Факела» дают 2.21, а на «Шинник» — 3.35, ничью букмекеры оценивают в 2.95.
Тотал меньше 2,5 идет за 1.39, а тотал больше 2,5 можно взять за 2.75.
Прогноз: Ожидаем, что в этом матче обе команды забьют. Это будет основная ставка.
Ставка: Обе команды забьют за 2.33.
Прогноз: Можно сыграть на ничейном результате матча. Это дополнительная ставка.
Ставка: Ничья в матче за 2.95.