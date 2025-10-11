Нас ждет опять ничья?

прогноз на матч Первой лиги, ставка за 2.33

11 октября в 14-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Шинник» и «Факел». Начало встречи — 17:00 мск.

«Шинник»

Турнирное положение: Команда из Ярославля занимает, на данный момент, десятую строчку, набрав 17 очков при десяти забитых и десяти пропущенных мячей.

Последние матчи: «Шинник» проиграл последний матч со счетом 1:3 команде «СКА-Хабаровск».

Ранее команда добыла две победы. Был обыгран клуб «Ротор» со счетом 2:1 и разгромлен «Череповец» со счетом 4:1.

В последних пяти матчах «Шинник» одержал две победы, добыл две ничьи и один раз проиграл. Разница мячей на этом отрезке — 7:5.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: В этом сезоне «Шинник» показывает средний уровень футбола, что подтверждает достаточно равные показатели: четыре победы, четыре поражения и пять матчей вничью.

«Факел»

Турнирное положение: Команда из Воронежа идет второй в турнирной таблице Первой лиги, набрав 27 очков при 12 забитых и восьми пропущенных мячах.

Последние матчи: «Факел» смог добыть победу в последнем матче против «Волги» из Ульяновска со счетом 2:1.

Ранее команда выдала серию из трех матчей вничью подряд. Клуб не смог выявить победителя в поединках против «Чайки» (0:0), «Текстильщика» (1:1) и «Енисея» (1:1).

В последних пяти матчах «Факел» показал спад. У команды всего одна победа, три матча вничью и всего одно поражение. Разница мячей на этом отрезке — 4:5.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Факел» отстает всего на один балл от лидирующего «Спартака» из Костромы перед этим туром и намерен прервать потерю очков в борьбе за лидерство. Последний матч команда выиграла, получится в этот раз?

Статистика для ставок

«Факел» выиграл последний матч

«Шинник» забивает 1,3 мяча в последних пяти матчах

Обе команды проиграли лишь раз в пяти крайних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Факела» дают 2.21, а на «Шинник» — 3.35, ничью букмекеры оценивают в 2.95.

Тотал меньше 2,5 идет за 1.39, а тотал больше 2,5 можно взять за 2.75.

Прогноз: Ожидаем, что в этом матче обе команды забьют. Это будет основная ставка.

2.33 Обе команды забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.33 на матч «Шинник» — «Факел» принесёт чистый выигрыш 1330₽, общая выплата — 2330₽

Ставка: Обе команды забьют за 2.33.

Прогноз: Можно сыграть на ничейном результате матча. Это дополнительная ставка.

2.95 Ничья в матче Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.95 на матч «Шинник» — «Факел» принесёт чистый выигрыш 1950₽, общая выплата — 2950₽

Ставка: Ничья в матче за 2.95.