прогноз на матч квалификации ЧМ-2026, ставка за 2.20

Венгрия встретится с Арменией в рамках группового этапа квалификации чемпионата мира 2026-го года. Поединок пройдет 11 октября и начнется в 19:00 по мск.

Венгрия

Турнирное положение: Сборная продолжает бороться за выход в основной этап чемпионата мира 2026-го года. Венгрия после 2-х туров занимает 3-е место в группе F с 1-м очком в активе.

Сборная отстает от Армении (2-е место) лишь на 2 балла. У Венгрии еще будет возможность догнать соперника в таблице, для этого необходимо побеждать в предстоящем матче.

Последние матчи: В прошедшем туре квалификации ЧМ-2026 сборная уступила Португалии со счетом 2:3, пропустив решающий гол на 86-й минуте. Матчем ранее Венгрия сыграла вничью с Ирландией (2:2).

До этого сборная провела 2 товарищеских матча. В одном из них Венгрия уступила Швеции (0:2) и обыграла Азербайджан со счетом 2:1.

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Состояние команды: Венгрия вполне способна побороться за выход в основной этап мундиаля, но старт группового этапа квалификации выдался непростым, команда набрала лишь 1 балл.

Большую часть голов у сборной Венгрии за 2 тура группового этапа забил не какой-нибудь Собослаи, а Барнабаш Варга. Форвард сумел трижды поразить ворота соперника, а Венгрия в целом отметилась 4 голами.

Армения

Турнирное положение: Сборной удалось набрать очки на старте группового этапа. После 2-х туров Армения занимает 2-е место в группе F с 3 очками в активе.

При неплохом старте у сборной плохие показатели забитых и пропущенных. За 2 встречи Армения дважды поразила ворота соперника и 6 раз вынимала мяч из своих ворот.

Последние матчи: В прошлом туре квалификации сборная обыграла Ирландию со счетом 2:1, забив победный гол на 51-й минуте. Матчем ранее Армения крупно уступила Португалии (0:5).

Летом этого года сборная успела провести 2 товарищеских матча. За этот отрезок Армения сыграла вничью с Черногорией (2:2) и проиграла Косово (2:5).

Состояние команды: Армения отлично проявила себя во 2-м туре. Сейчас сборная попытается развить успех, укрепив свои позиции в группе. Матч против Венгрии будет принципиальным.

В единственном очном поединке Армения уступила сопернику со счетом 0:2. Получится ли у гостей набрать важные очки в предстоящем матче? На чужом поле это будет сделать непросто...

Статистика для ставок

Венгрия не может победить в официальных матчах на протяжении 6-и последних поединков

В последних 2-х встречах квалификации Армения пропустила 6 голов

В единственном очном поединке Армения уступила Венгрии со счетом 0:2

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Венгрии — 1.35, победа Армении — 10.00, ничья — за 4.80.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.75 и 2.10 соотвественно.

Прогноз: Сборные способны сыграть результативно, забив на двоих больше 2-х голов.

2.20 Тотал 3 больше. Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч Венгрия — Армения принесёт чистый выигрыш 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: Тотал 3 больше за 2.20.

Прогноз: Армения доставит проблемы Венгрии. У сборной есть игроки, которые способны решать исход матча.

1.83 Победа Армении с форой (+1.5). Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.83 на матч Венгрия — Армения принесёт чистый выигрыш 830₽, общая выплата — 1830₽

Ставка: Победа Армении с форой (+1.5) за 1.83.