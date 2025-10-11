В субботу, 11 октября, Венгрии примет на своем поле сборную Армении в рамках квалификации Чемпионата мира по футболу. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

45+2' Звучит свисток на перерыв! На табло стартовые нули! Отдохнем 15 минут...

45+1' Тигран Барсегян (Армения) получил мяч на правом фланге атаки, но арбитры зафиксировали положение вне игры.

45' 2 минуты добавлено к первому тайму!

44' Лукас Селараян (Армения) решил пробить с центра поля по воротам соперника, но мяч полетел низом и совсем неточно.

43' Доминик Собослаи (Венгрия) пробрасывал в штрафную на партнеров, но Сергей Мурадян (Армения) классно отработал в защите и прервал опасную атаку.

42' Вилли Орбан (Венгрия падает рядом со штрафной соперника, но судья показывает, что ничего не было, нужно подниматься.

Статистика матча 2 Удары в створ 1 1 Удары мимо 1 60 Владение мячом 40 3 Угловые удары 0 2 Офсайды 1 4 Фолы 2

40' Лукас Селараян (Армения) попытался прорваться через центр обороны соперника, но Аттила Салаи (Венгрия) уверенно его встретил и отобрал мяч.

39' Ваган Бичахчян (Армения) классно разобрался в обороне — в окружении трех соперников он умудрился заработать для себя аут.

38' Опаснейший прострел от Бендегуз Болла (Венгрия) в штрафную, Доминик Собослаи (Венгрия) пробил с пяти метров низом, но мяч прошел рядом со штангой!

36' Небольшая пауза в игре! Оказывают помощь Хенри Авакяну (Армения).

34' Даниэль Лукач (Венгрия) мощно пробил с левой ноги по воротам соперника, но Хенри Авакян (Армения) удачно сложился и отбил мяч.

33' Лукас Селараян (Армения) неудачно выходит со своей половины поля, его обрезают и венгры едва не убежали в опасную атаку.

31' Доминик Собослаи (Венгрия) допустил неожиданную ошибку в передаче и мяч покинул пределы поля. Редко когда такое увидишь в исполнении капитана венгерской сборной.

30' Длинный заброс вперед от Эдуарда Сперцяна (Армения), на выходе надежно играет Балаж Тот (Венгрия), выбивая мяч своему защитнику.

29' Бендегуз Болла (Венгрия) получает по ногам от Эрика Пилояна (Армения), но судья карточку не показывает.

28' Наир Тикнизян (Армения) едва не поймал ошибку Вилли Орбана (Венгрия) в передаче. но мяч ушел от него за боковую.

27' Балаж Тот (Венгрия) через пас разыгрывает мяч от ворот, пошла позиционная атака венгров.

25' Каллум Стайлс (Венгрия) второй раз присел на газон, судя по всему у него какая-то травма!

24' Доминик Собослаи (Венгрия) получает на левым фланге, но упускает мяч за боковую и Георгий Арутюнян (Армения) быстро его вбрасывает вперед.

23' Лоик Него (Венгрия) отдает обостряющий пас на Бендегуза Болла (Венгрия), но тот попадает в офсайд.

22' Каллум Стайлс (Венгрия) получает заброс из глубины поля, но обработать мяч в штрафной ему не дал Георгий Арутюнян (Армения).

20' Аттила Салаи (Венгрия) начинает атаку своей команды левым флангом, нашел впереди Доминика Собослаи (Венгрия) и запустил его в скоростной забег.

19' Балаж Тот (Венгрия) ловит мяч в руки после подачи с правого фланга от Тиграна Барсегяна (Армения).

18' Лукас Селараян (Армения) получает мяч в штрафной хозяев, быстро разворачивается и мощно бьет по воротам, но Балаж Тот (Венгрия) отбивает мяч кулаками.

17' Лоик Него (Венгрия) классно прервал передачу соперника и начал свою контратаку, однако сам не смог точно отдать на партнеров.

15' Хенри Авакян (Армения) получает пас от своего защитника и сильно выносит мяч вперед, но там только игроки сборной Венгрии.

14' Георгий Арутюнян (Армения) не успел за Домиником Собослаи (Венгрия) и снес его, за что и получил желтую карточку.

13' Одна из редких атак гостей заканчивается перехватом Доминика Собослаи (Венгрия).

11' Выход один на один в исполнении Даниэля Лукача (Венгрия) — удар по воротам и Хенри Авакян (Армения) спасает свою команду, выбивая мяч на угловой.

10' Алекс Тот (Венгрия) был на ударной позиции, но предпочел не бить, а откатить мяч своему защитнику.

09' Всем составом сборная Венгрии перешла на половину поля соперника.

07' Лоик Него (Венгрия) сильно выбрасывает мяч с аута в штрафную площадь армянской сборной, но Камо Оганесян (Армения) выносит его за боковую.

06' Доминик Собослаи (Венгрия) подал угловой, но защитники гостей вынесли мяч на чужую половину поля.

04' Высокий прессинг в исполнении сборной Армении, венгры играют через дальние передачи.

03' Балаж Тот (Венгрия) вступил в игру, поймав мяч в руки после дальнего заброса от Эдуарда Сперцяна (Армения).

02' Даниэль Лукач (Венгрия) прострелил в сторону ворот гостей, но мяч от защитника ушел на угловой — первый корнер в матче!

01' Раздается свисток арбитра! Матч Венгрия — Армения начался! Счет 0:0! Поехали…

До матча

18:58 Главные действующие лица появляются на газоне стадиона «Пушкаш-Арена». Звучат национальные гимны стран участниц. Игра вот-вот начнется!

18:55 Сегодня в Будапеште ветрено, во время матча температура будет около +15℃.

18:50 Главным арбитром встречи назначен Крис Кавана из Англии.

18:48 До стартового свистка остается 12 минут, команды заканчивают разминку и уходят в подтрибунное помещение.

18:45 Сегодняшний матч пройдет в Будапеште на стадионе «Пушкаш-Арена», который вмещает 67 155 зрителей.

18:40 Приветствуем всех любителей футбола! Мы начинаем онлайн-трансляцию матча квалификации Чемпионата мира 2026 между сборными Венгрии и Армении. Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.

Стартовые составы команд

Венгрия: Тот Балаж, Него Лоик, Орбан Вилли, Салаи Аттила, Керкез Милош, Шефер Андраш, Стайлс Каллум, Болла Бендегуз, Тот Алекс, Собослаи Доминик, Лукач Даниэль.

Армения: Авакян Хенри, Оганесян Камо, Мурадян Сергей, Арутюнян Георгий, Пилоян Эрик, Бичахчян Ваган, Иву Угочукву, Сперцян Эдуард, Барсегян Тигран, Селараян Лукас, Тикнизян Наир.

Венгрия

Венгрия до старта отборочного цикла рассматривалась экспертами, как один из претендентов на путевку на ЧМ-2026, но старт совсем не получается. В двух венгерская команда набрала всего один балл: сыграла на выезде вничью с Ирландией (2:2), а затем на домашнем поле уступила Португалии со счетом 2:3.

В данный момент сборная Венгрии занимает третье место в отборочном квартете F, на пять очков отставая от лидирующих португальцев и на два от второго места, дающего права на участие в стыковых матчах.

Армения

Армения в стартовом туре отборочного раунда Чемпионата мира 2026 крупно проиграла дома сборной Португалии, пропустив от «Роналду и Ко» пять безответных мячей. Во втором туре Армения вновь играла на своем поле. но на этот раз удалось одержать очень важную победу над командой Ирландии со счетмо 2:1.

Благодаря одному выигранному матч у и заработанным трем баллам национальная команда Армении занимает второе место в турнирной таблице группы F и уступает лишь португальцам, у которых максимум набранных баллов.

Личные встречи

Между собой эти команды играли всего один раз. Было это в далеком 2004-м году в рамках товарищеского матча. Тогда в той встрече домашнюю победу со счетом 2:0 праздновала сборная Венгрии.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.20