прогноз на матч отбора на ЧМ-2026, ставка за 2.46

11 октября в отборочном матче чемпионата мира 2026 года по футболу сыграют Венгрия и Армения. Начало встречи — 19:00 мск.

Венгрия

Турнирное положение: после двух матчей Венгрия занимает третье место в группе F с 1 очком в активе при разнице мячей 4:5.

Последние матчи: предыдущие встречи венгерской команды завершились безуспешно— сначала была ничья с ирландцами (2:2) и поражение от Португалии (2:3).

До того Венгрия обыграла Азербайджан (2:1) и проиграла Швеции (0:2).

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Венгрия обладает определенным количеством индивидуально сильных футболистов, но старт квалификации никак не может порадовать фанатов команды, но борьба за второе место обещает с ирландцами и армянами обещает быть интересной.

Армения

Турнирное положение: сейчас Армения занимает второе место в квартете с 3 баллами после двух игр при отрицательной разнице мячей 2:6.

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Последние матчи: в сентябрьских играх армянская команда выступила неоднозначно — сначала было поражение от Португалии (0:5), а в домашней игре отбора была обыграна Ирландия (2:1).

До того Армения в июньских встречах сыграла вничью с Черногорией (2:2) и проиграла Косово (2:5).

Не сыграют: все в строю.

Состояние команды: Армения вряд ли будет соревноваться с португальцами за первое место, но побороться за вторую строчку с венграми и ирландцами команда вполне способна.

Статистика для ставок

Команды играли между собой один раз в 2004-м году — тогда победу праздновали венгры

Армения пропускает на протяжении 33 встреч кряду

Венгрия победила в одной из пяти последних встреч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу Венгрии дают 1,35, а на Армении — 9,40, ничью букмекеры оценивают в 5,20.

Тотал меньше 2,5 идет за 2,04, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,75.

Прогноз: стоит ожидать, что обе команды отличатся в матче

2.17 Обе забьют — Да Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.17 на матч Венгрия — Армения принесёт прибыль 1170₽, общая выплата — 2170₽

Основная ставка: Обе забьют — Да за 2,17.

Прогноз: также стоит ожидать, команды будут биться за второе место в группе, а учитывая проблемы в качестве обороны у обеих команд, стоит ожидать результативной игры

2.85 Тотал более 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.85 на матч Венгрия — Армения принесёт чистый выигрыш 1850₽, общая выплата — 2850₽

Дополнительная ставка: Тотал более 3,5 за 2,85.