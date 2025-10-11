11 октября в отборочном матче чемпионата мира 2026 года по футболу сыграют Венгрия и Армения. Начало встречи — 19:00 мск.
Венгрия
Турнирное положение: после двух матчей Венгрия занимает третье место в группе F с 1 очком в активе при разнице мячей 4:5.
Последние матчи: предыдущие встречи венгерской команды завершились безуспешно— сначала была ничья с ирландцами (2:2) и поражение от Португалии (2:3).
До того Венгрия обыграла Азербайджан (2:1) и проиграла Швеции (0:2).
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Венгрия обладает определенным количеством индивидуально сильных футболистов, но старт квалификации никак не может порадовать фанатов команды, но борьба за второе место обещает с ирландцами и армянами обещает быть интересной.
Армения
Турнирное положение: сейчас Армения занимает второе место в квартете с 3 баллами после двух игр при отрицательной разнице мячей 2:6.
Последние матчи: в сентябрьских играх армянская команда выступила неоднозначно — сначала было поражение от Португалии (0:5), а в домашней игре отбора была обыграна Ирландия (2:1).
До того Армения в июньских встречах сыграла вничью с Черногорией (2:2) и проиграла Косово (2:5).
Не сыграют: все в строю.
Состояние команды: Армения вряд ли будет соревноваться с португальцами за первое место, но побороться за вторую строчку с венграми и ирландцами команда вполне способна.
Статистика для ставок
- Команды играли между собой один раз в 2004-м году — тогда победу праздновали венгры
- Армения пропускает на протяжении 33 встреч кряду
- Венгрия победила в одной из пяти последних встреч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу Венгрии дают 1,35, а на Армении — 9,40, ничью букмекеры оценивают в 5,20.
Тотал меньше 2,5 идет за 2,04, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,75.
Прогноз: стоит ожидать, что обе команды отличатся в матче
Основная ставка: Обе забьют — Да за 2,17.
Прогноз: также стоит ожидать, команды будут биться за второе место в группе, а учитывая проблемы в качестве обороны у обеих команд, стоит ожидать результативной игры
Дополнительная ставка: Тотал более 3,5 за 2,85.