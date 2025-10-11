прогноз на матч отбора на ЧМ-2026, ставка за 1.81

11 октября в отборочном матче чемпионата мира 2026 года по футболу сыграют Болгария и Турция. Начало встречи — 21:45 мск.

Болгария

Турнирное положение: после двух матчей у Болгарии пока нет набранных очков в группе Е и последнее место.

Последние матчи: во втором туре отбора на ЧМ-2026 Болгария потерпела разгромное поражение в гостях от Грузии со счетом 0:3. Весь матч проходил под диктовку соперника и результат абсолютно закономерен. Уже к перерыву болгары уступали в два мяча.

Ранее было домашнее поражение от Испании (0:3).

Не сыграют: травмированы — Колев (н), Нюрнбергер (п).

Состояние команды: пока Болгария откровенно разочаровывает в отборочном турнире, стартовав с двух разгромных поражений. На самом деле, сборной будет очень сложно в компании с Испанией, Турцией и прогрессирующей Грузией. Болгарская земля давно не рождала талантов, в основе играют ветеран Миланов (экс-«ЦСКА») и игрок «Оренбурга» Ценов. Вот такой сейчас ее уровень.

Турция

Турнирное положение: пока у Турции 3 очка в своей группе и третье место после двух туров.

Последние матчи: в прошлой игре Турция была унижена на своем поле разгромным поражением от Испании со счетом 0:6. Давно в родных стенах так турков не обыгрывали. Уже к перерыву соперник забил три мяча, а после перерыва отличился еще столько же.

До этого была трудная победа в гостях над Грузией (3:2).

Не сыграют: травмированы — Актыркоглу (п).

Состояние команды: после матча с Испанией тренерский штаб во главе с Винценцо Монтеллой получил по заслугам, турецкие болельщики очень требовательны. С Болгарией команда выйдет максимально заряженной и с целью реабилитироваться за унижение в прошлой игре.

Статистика для ставок

В 2015 году в товарищеском матче Турция одержала разгромную победу (4:0)

В 2012-м также Турция была сильнее (3:0)

В 2005-м Болгария дома выиграла (3:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу Болгарии дают 12,5, а на Турцию — 1,28, ничью букмекеры оценивают в 5,70.

Тотал меньше 2,5 идет за 2,28, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,67.

Прогноз: сейчас Турция на голову, а то и две сильнее Болгарии, а разгром от Испании придаст подопечным Монтеллы двойной мотивации. Турки к этой игре подходят почти без потерь в составе, в ее составе звезды европейского уровня (Гюлер, Чалханоглу, Йилымаз), поэтому вряд ли хозяева смогут что-то противопоставить.

Основная ставка: победа Турции с форой -1,5 за 1,81.

Прогноз: также можно рассмотреть вариант, что гости забьют три и более голов.

Дополнительная ставка: индивидуальный тотал на Турцию больше 2,5 за 2,4.