11 октября в отборочном матче чемпионата мира 2026 года по футболу сыграют Болгария и Турция. Начало встречи — 21:45 мск.
Болгария
Турнирное положение: после двух матчей у Болгарии пока нет набранных очков в группе Е и последнее место.
Последние матчи: во втором туре отбора на ЧМ-2026 Болгария потерпела разгромное поражение в гостях от Грузии со счетом 0:3. Весь матч проходил под диктовку соперника и результат абсолютно закономерен. Уже к перерыву болгары уступали в два мяча.
Ранее было домашнее поражение от Испании (0:3).
Не сыграют: травмированы — Колев (н), Нюрнбергер (п).
Состояние команды: пока Болгария откровенно разочаровывает в отборочном турнире, стартовав с двух разгромных поражений. На самом деле, сборной будет очень сложно в компании с Испанией, Турцией и прогрессирующей Грузией. Болгарская земля давно не рождала талантов, в основе играют ветеран Миланов (экс-«ЦСКА») и игрок «Оренбурга» Ценов. Вот такой сейчас ее уровень.
Турция
Турнирное положение: пока у Турции 3 очка в своей группе и третье место после двух туров.
Последние матчи: в прошлой игре Турция была унижена на своем поле разгромным поражением от Испании со счетом 0:6. Давно в родных стенах так турков не обыгрывали. Уже к перерыву соперник забил три мяча, а после перерыва отличился еще столько же.
До этого была трудная победа в гостях над Грузией (3:2).
Не сыграют: травмированы — Актыркоглу (п).
Состояние команды: после матча с Испанией тренерский штаб во главе с Винценцо Монтеллой получил по заслугам, турецкие болельщики очень требовательны. С Болгарией команда выйдет максимально заряженной и с целью реабилитироваться за унижение в прошлой игре.
Статистика для ставок
- В 2015 году в товарищеском матче Турция одержала разгромную победу (4:0)
- В 2012-м также Турция была сильнее (3:0)
- В 2005-м Болгария дома выиграла (3:1)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу Болгарии дают 12,5, а на Турцию — 1,28, ничью букмекеры оценивают в 5,70.
Тотал меньше 2,5 идет за 2,28, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,67.
Прогноз: сейчас Турция на голову, а то и две сильнее Болгарии, а разгром от Испании придаст подопечным Монтеллы двойной мотивации. Турки к этой игре подходят почти без потерь в составе, в ее составе звезды европейского уровня (Гюлер, Чалханоглу, Йилымаз), поэтому вряд ли хозяева смогут что-то противопоставить.
Основная ставка: победа Турции с форой -1,5 за 1,81.
Прогноз: также можно рассмотреть вариант, что гости забьют три и более голов.
Дополнительная ставка: индивидуальный тотал на Турцию больше 2,5 за 2,4.