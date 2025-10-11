В субботу, 11 октября, сборная Болгарии примет сборную Турции в рамках 3-го тура отбора на Чемпионат Мира-2026. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

21:25 Главным арбитром матча будет Луиш Годинью из Португалии.

Стартовые составы команд

Болгария: Митов, Петров, Попов, Божинов, Христов, Краев, Стоянов, Кирилов, Петков, Чочев, Десподов.

Турция: Чакыр, Челик, Демирал, Бардакджи, Кадыоглу, Кёкчю, Гюлер, Чалханоглу, Йылдыз, Актюркоглу, Айдын.

Болгария

После двух матчей у Болгарии пока нет набранных очков в группе Е и последнее место. Во втором туре отбора на ЧМ-2026 Болгария потерпела разгромное поражение в гостях от Грузии со счетом 0:3. Весь матч проходил под диктовку соперника и результат абсолютно закономерен. Уже к перерыву болгары уступали в два мяча. Ранее было домашнее поражение от Испании (0:3).

Пока Болгария откровенно разочаровывает в отборочном турнире, стартовав с двух разгромных поражений. На самом деле, сборной будет очень сложно в компании с Испанией, Турцией и прогрессирующей Грузией. Болгарская земля давно не рождала талантов, в основе играют ветеран Миланов (экс-«ЦСКА») и игрок «Оренбурга» Ценов. Вот такой сейчас ее уровень. В отчетном матче не помогут команде травмированные Колев (н) и Нюрнбергер (п).

Турция

Пока у Турции 3 очка в своей группе и третье место после двух туров. В прошлой игре Турция была унижена на своем поле разгромным поражением от Испании со счетом 0:6. Давно в родных стенах так турков не обыгрывали. Уже к перерыву соперник забил три мяча, а после перерыва отличился еще столько же. До этого была трудная победа в гостях над Грузией (3:2).

После матча с Испанией тренерский штаб во главе с Винценцо Монтеллой получил по заслугам, турецкие болельщики очень требовательны. С Болгарией команда выйдет максимально заряженной и с целью реабилитироваться за унижение в прошлой игре. Не поможет команде в связи с травмой травмированы Актыркоглу (п).

Личные встречи

За всю историю команды сыграли 22 матча. В 9 играх победила сборная Болгарии, в 7 сборная Турции, оставшиеся 6 матчей завершились вничью.

