9 октября в 3-м туре третьего этапа квалификации Кубка Азии по футболу сыграют Шри-Ланка и Туркменистан. Начало игры — в 13:15 мск.

Роман Петренко

Шри-Ланка

Турнирное положение: Шриланкийцы намерены побороться за попадание на Кубок Азии.  Команда нынче пребывает на 3 месте турнирной таблицы.

При этом Шри-Ланка в 2 матчах набрал 3 зачетных балла.  В них команда отличилась тремя результативными выстрелами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно.  Шриланкийцы не сумели одолеть Мальдивы (1:1).

До того команда была бита теми же мальдивцами (0:3).  А вот поединок с Тайванем завершился успехом (3:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы.  В этих поединках Шри-Ланка забила 5 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Шриланкийцы нынче выглядят не столь выгодно.  Команда не побеждала в 2 своих последних поединках.

Причем Шри-Ланка традиционно неудачно противостоит туркменам.  В четырех очных поединках команда уступила 3 раза при одном паритете.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с оглядкой на тылы.  Команда постарается найти свои шансы в контригре.

Туркменистан

Турнирное положение: Туркмены весьма успешно выступают в квалификации на Кубок Азии.  Команда находится на 1 строчке турнирной таблицы.

Причем Туркменистан набрал 6 зачетных пунктов в 2 матчах.  Команда отличилась пятью мячами в ворота соперников.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно.  Туркмены уступили Оману (1:2).

До того команда была бита сильным Узбекистаном (1:2).  А вот чуть ранее она расписала мировую с Кыргызстаном (1:1).

При этом Туркменистан в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории.  Команда отличилась 8 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Туркмены твердо намерены добыть путевку на Кубок Азии.  А вот не побеждает команда уже 3 матча кряду.

При этом Туркменистан нынче не блещет стабильностью результатов.  А вот в среднем команда пропускает аккурат гол за матч.

Команда способна прибавить в плане реализации.  Вот только поражения в двух последних поединках вышли чересчур досадными.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы.  Туркмены выглядят банально монолитнее оппонента.

Статистика для ставок

  • Туркменистан не побеждал в 3 своих последних матчах
  • Обе команды в среднем пропускают аккурат гол за матч
  • Шриланкийцы не выигрывали в 2 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Туркменистан — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50.  Ничья оценена в 3.05, а победа оппонента — в скромные 3.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.63 и 1.44.

Прогноз: Туркмены явно прибавят в плане реализации, и уж точно активно понесутся в атаку.

Номинальные гости выглядят сильнее соперника, да и шриланкийцы нынче весьма нестабильны.

Ставка: Победа Туркменистана за 2.50.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеют оба оппонента.

Ставка: Обе забьют за 2.20