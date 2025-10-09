прогноз на товарищеский матч, ставка за 2.65

9 октября в товарищеском матче по футболу сыграют сборные Англии и Уэльса. Начало встречи — в 21:45 мск.

Англия

Турнирное положение: англичане не испытывают особых проблем в квалификации на чемпионат мира, выиграв во всех пяти встречах.

Англия возглавляет таблицу своей группы с 15 очками при разнице мячей 13:0.

Последние матчи: в последних встречах «три льва» без особых проблем справились в гостях с сербами (5:0) и спокойно обыграли Андорру (2:0) при своих фанатах.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: англичане проводят великолепно отбор под руководством Томаса Тухеля, выиграв во всех пяти матчах, проиграв исключительно в «товарняке» сенегальцам.

Можно уже с огромной уверенностью говорить, что родоначальники футбола будут играть на ЧМ-2026, но товарищеская игра против Сенегала в марте оставила больше вопросов, чем ответов.

Уэльс

Турнирное положение: валлийцы продолжают бороться за выход на чемпионат мира, занимая 3-е место в отборочной группе.

Уэльс набрал за 5 встреч 10 очков при разнице мячей 11:6.

Последние матчи: в сентябрьских играх Уэльс выиграл в матче квалификации Казахстан (1:0) и проиграл в товарищеском матче канадцам (0:1).

Не сыграют: все в строю.

Состояние команды: валлийцы представляют из себя боевитый коллектив, который способен не только выйти на второе место, но и побороться за прямой выход на ЧМ-2026 с командами Бельгии и Северной Македонии.

Судя по последним результатам, Уэльсу пока тяжело обыгрывать команды примерно своего уровня или выше.

Статистика для ставок

Англия неизменно побеждает Уэльс с 1973 года

Англия пропустила один мяч от валлийцев в последних пяти матчах

Две последние игры между командами

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Англия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.28. Ничья оценена в 5.80, а победа Уэльса — в 10.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.74 и 2.06.

Прогноз: это товарищеский матч, место для экспериментов, поэтому вполне вероятно, что обе команды смогут могут отметиться забитыми мячами.

