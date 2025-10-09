9 октября в товарищеском матче по футболу сыграют сборные Англии и Уэльса. Начало встречи — в 21:45 мск.
Англия
Турнирное положение: англичане не испытывают особых проблем в квалификации на чемпионат мира, выиграв во всех пяти встречах.
Англия возглавляет таблицу своей группы с 15 очками при разнице мячей 13:0.
Последние матчи: в последних встречах «три льва» без особых проблем справились в гостях с сербами (5:0) и спокойно обыграли Андорру (2:0) при своих фанатах.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: англичане проводят великолепно отбор под руководством Томаса Тухеля, выиграв во всех пяти матчах, проиграв исключительно в «товарняке» сенегальцам.
Можно уже с огромной уверенностью говорить, что родоначальники футбола будут играть на ЧМ-2026, но товарищеская игра против Сенегала в марте оставила больше вопросов, чем ответов.
Уэльс
Турнирное положение: валлийцы продолжают бороться за выход на чемпионат мира, занимая 3-е место в отборочной группе.
Уэльс набрал за 5 встреч 10 очков при разнице мячей 11:6.
Последние матчи: в сентябрьских играх Уэльс выиграл в матче квалификации Казахстан (1:0) и проиграл в товарищеском матче канадцам (0:1).
Не сыграют: все в строю.
Состояние команды: валлийцы представляют из себя боевитый коллектив, который способен не только выйти на второе место, но и побороться за прямой выход на ЧМ-2026 с командами Бельгии и Северной Македонии.
Судя по последним результатам, Уэльсу пока тяжело обыгрывать команды примерно своего уровня или выше.
Статистика для ставок
- Англия неизменно побеждает Уэльс с 1973 года
- Англия пропустила один мяч от валлийцев в последних пяти матчах
- Две последние игры между командами
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Англия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.28. Ничья оценена в 5.80, а победа Уэльса — в 10.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.74 и 2.06.
Прогноз:
Ставка: Победа сборной Англии с форой -1,5 за 1.81.
Прогноз: это товарищеский матч, место для экспериментов, поэтому вполне вероятно, что обе команды смогут могут отметиться забитыми мячами.
Ставка: Обе забьют — Да за 2.34.