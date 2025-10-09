В четверг, 9 октября, сборная Англии в товарищеском матче примет сборную Уэльса. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Ход игры 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

46' Второй тайм начался! Замена в составе Англии: Рашфорд поменял Уоткинса.

45+3' Перерыв. По всем статьям пока переигрывают англичане валлийцев.

45' Добавленное время 2 минуты.

45' Шквал атак сборной Уэльса, несколько ударов последовало с разных дистанций, но всё заблокировали защитники сборной Англии.

43' Удар Гарри Уилсона из-за пределов штрафной Англии, мяч выше ворот пролетел.

43' Начинают свою позиционную атаку футболисты сборной Уэльса, хозяева отступили на свою половину поля.

Статистика матча 5 Удары в створ 0 3 Удары мимо 1 65 Владение мячом 35 5 Угловые удары 0 1 Офсайды 0 3 Фолы 5

41' Повреждение у Олли Уоткинса стукнулся он об штангу замыкая передачу.

40' На дальней штанге замыкал Уоткинс прострел, и казалось что мячу некуда деваться кроме как попасть в ворота сборной Уэльса, но промахнулся нападающий хозяев.

39' Серия подач к воротам Уэльса, отбиваются гости.

37' Вновь сборная Англии в позиционной атаке.

34' Желтая карточка показана Марку Гехи, снес он рвавшегося в атаку нападающего сборной Уэльса Мура.

33' Получилось перейти в позиционную атаку у сборной Уэльса, но до угроз воротам хозяев пока дело не дошло.

30' Взяли под контроль мяч валлийцы, но пока дальше середины поля продвинуться им не удалось.

28' Удар Райса со штрафного, мяч выше перекладины пролетел.

27' Желтая карточка показана Неко Уильямсу, срубил он Гордона вблизи от штрафной площади Уэльса.

25' Темп игры снизился, успокоились «Три льва».

22' Продолжают футболисты сборной Англии контролировать мяч, конструируя свою позиционную атаку.

Футболисты сборной Англии празднуют гол globallookpress.com

20' Гоооол! 3:0. Букайо Сака с левой ноги с края штрафной площади Уэльса послал мяч точно в девятку, без шансов для вратаря валлийцев.

19' Контролируют мяч англичане, чуть снизив натиск на ворота гостей.

17' Удар Роджерса из пределов штрафной Уэльса с левой ноги получился не сильным, без труда вратарь гостей Дарлоу мяч поймал.

15' Полная доминация сборной Англии, сложно валлийцам даже за мяч зацепиться.

13' Удар Букайо Сака из пределов штрафной Уэльса, защитник Джо Родон в прыжке заблокировал.

11' Гоооол! 2:0. Занесли мяч в ворота Уэльса футболисты сборной Англии с ленточки ворот. Прострелил вдоль ворот Морган Роджерс, Гэхи головой переправил мяч на дальнюю штангу, где ни кем не прикрытый Олли Уоткинс замкнул комбинацию.

10' Придавили хозяева гостей к штрафной площади, заработан угловой англичанами.

07' Позиционная атака сборной Англии, мало что получается пока у Уэльса.

05' Контролируют мяч футболисты сборной Англии, темп игры не высокий.

Морган Роджерс забивает гол globallookpress.com

03' Гоооол! 1:0. После подачи с углового англичанами, Марк Гехи сохранил мяч в игре и в падении выдал классную передачу на Моргана Роджерса, который из убойной позиции не промахнулся, послав мяч в дальний угол ворот.

02' Удар Гордона из пределов штрафной Уэльса в дальний угол ворот, вратарь гостей Дарлоу ногой мяч на угловой перевел.

01' Матч начался! С центра поля разыграли футболисты сборной Англии.

До матча

21:43 Команды появились на поле, скоро матч начнется!

21:40 Погода в Лондоне ясная, сегодня осадков не ожидается, на термометре 14 градусов.

21:35 Матч пройдет на стадионе « Уэмбли» в Лондоне, вмещающем 90 000 зрителей.

21:25 Главным арбитром матча будет Урс Шнидер из Швейцарии.

Стартовые составы команд

Англия: Пикфорд, Спенс, Стоунз, Гехи, Конса, Сака, Роджерс, Гордон, Андерсон, Райс, Уоткинс.

Уэльс: Дарлоу, Уильямс, Родон, Дэвис, Дасилва, Ампаду, Джонсон, Уилсон, Мур, Брукс, Каллен.

Англия

Англичане не испытывают особых проблем в квалификации на чемпионат мира, выиграв во всех пяти встречах. Англия возглавляет таблицу своей группы с 15 очками при разнице мячей 13:0. В последних встречах «три льва» без особых проблем справились в гостях с сербами (5:0) и спокойно обыграли Андорру (2:0) при своих фанатах.

Англичане проводят великолепно отбор под руководством Томаса Тухеля, выиграв во всех пяти матчах, проиграв исключительно в «товарняке» сенегальцам. Можно уже с огромной уверенностью говорить, что родоначальники футбола будут играть на ЧМ-2026, но товарищеская игра против Сенегала в марте оставила больше вопросов, чем ответов.

Уэльс

Валлийцы продолжают бороться за выход на чемпионат мира, занимая 3-е место в отборочной группе. Уэльс набрал за 5 встреч 10 очков при разнице мячей 11:6. В сентябрьских играх Уэльс выиграл в матче квалификации Казахстан (1:0) и проиграл в товарищеском матче канадцам (0:1).

Валлийцы представляют из себя боевитый коллектив, который способен не только выйти на второе место, но и побороться за прямой выход на ЧМ-2026 с командами Бельгии и Северной Македонии. Судя по последним результатам, Уэльсу пока тяжело обыгрывать команды примерно своего уровня или выше.

Личные встречи

За всю историю команды сыграли 104 матча. В 69 играх победила Англия, в 14 сборная Уэльса, оставшаяся 21 игра завершилась вничью.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.81