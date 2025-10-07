The Athletic рассуждает, почему Поттеру не стоит торопиться с новым клубом и как его решение может изменить отношение к профессии тренера.
Самое поразительное в интервью Юргена Клоппа для The Athletic на этой неделе — то, насколько спокойно он чувствует себя вне профессии тренера.
«Ни капли. Нет», — ответил он на вопрос, следил ли за матчами прошедшего уик-энда. И тут же с удовольствием рассказал о времени с внуками, походах в кино и на свадьбы. «Я больше не хочу работать тренером», — признался Клопп, добавив, впрочем, что однажды может изменить свое мнение.
Эти слова особенно любопытно читать на фоне ухода Грэма Поттера из «Вест Хэма». И главный вопрос, который звучит последние дни: что дальше для него?
Положение Поттера непростое. Трудно представить, что следующим шагом станет работа в АПЛ. Вариант с Чемпионшипом, скорее всего, он воспримет как слишком серьезное понижение.
Логичнее всего выглядит клуб среднего уровня в Европе — условный «Гамбург» или «Брюгге». Либо один из проектов в рамках мультиклубных структур: там уровень футбола достаточно высок, но нет того удушающего давления, которое сопровождает английского тренера в Премьер-лиге. Там и «запах неудачи», который теперь (возможно, несправедливо) тянется за Поттером, будет менее ощутим и со временем рассеется.
Но есть и другой вариант, о котором почти никто не говорит: ничего не делать.
Или займется чем-то совершенно иным. Ведь Поттер вовсе не обязан оставаться футбольным менеджером. В мире есть и другие дороги.
Возможно, Грэму Поттеру стоит взять пример с Юргена Клоппа или Гарета Саутгейта — и вовсе отказаться от привычной тренерской рутины.
Клопп, конечно, формально остался в футболе: он курирует проекты Red Bull Group. По сути, это означает давать советы, смотреть матчи, оценивать потенциальных новичков и уговаривать их подписывать контракты. Работа, мягко говоря, не самая напряженная. За исключением того, что в Германии теперь его недолюбливают из-за связи с брендом газировки, но в остальном — весьма комфортная должность.
Саутгейт после ухода с поста главного тренера сборной Англии (напомним, он довел команду до второго подряд финала Евро в 2024‑м) и вовсе растворился в том, что можно назвать «LinkedIn‑сферой». Выступления с речами, участие в конференциях, лекции в Гарварде, новая книга о лидерстве — скорее всего, продолжение его предыдущей книги о… лидерстве.
И, судя по всему, он доволен. Как и Клопп, Саутгейт этим летом признался, что не скучает по стрессам прежней работы. А еще год назад на конференции Ассоциации европейских клубов он прямо сказал: «Я наслаждаюсь жизнью».
И Клопп, и Саутгейт нашли для себя занятия, которые занимают время, приносят удовольствие и деньги, но при этом не поглощают каждую их мысль. Звучит неплохо.
Конечно, между ними и Поттером есть серьезная разница в наследии. Быть уволенным из «Челси» и «Вест Хэма» менее чем за три года — это совсем не то же самое, что выигрывать чемпионаты и еврокубки, становиться легендой сразу в трех клубах или дважды подряд выводить сборную Англии в финал крупных турниров, вернув ей симпатию болельщиков.
У Поттера, вероятно, есть чувство неудовлетворенности и «незавершенного дела» в карьере, которое он может захотеть довести до конца. Но вовсе не обязан. Пусть он и не завоевывал трофеев в Англии, сам факт, что Поттер дошел до уровня АПЛ, начав путь в четвертом дивизионе Швеции с «Эстерсундом», уже делает его карьеру успешной.
И, возможно, пример Клоппа и Саутгейта, которые отказались от тренерской работы в момент, когда вокруг них бурлили слухи и они могли легко ухватиться за первое же предложение после «Ливерпуля» и сборной Англии, поможет снять стигму с идеи «не бросаться на новую работу только ради того, чтобы быть в деле».
Существует негласное правило: если тренер покидает один клуб, он автоматически должен искать следующий. Но в Англии этот цикл выглядит довольно мрачно. Сначала — период самоанализа вдали от софитов. Затем — осторожные зондирования рынка: какие вакансии могут появиться?
Потом — постепенное возвращение в публичное поле через редкие медиа‑выходы. Интервью с «доверенным» журналистом. И, наконец, неизбежное появление в эфире Monday Night Football, где на большом экране двигаешь виртуальные фишки, а Джейми Каррагер одобрительно кивает.
Поттер уже проходил через это: после увольнения из «Челси» в апреле 2023‑го и до назначения в «Вест Хэм» в январе нынешнего года. Перспектива повторить все заново выглядит утомительной даже для наблюдателей со стороны, не говоря уже о самом тренере.
Это вовсе не значит, что Поттер плохой специалист и ему пора завязывать. Но это и не пенсия, и не «вариант Алана Кербишли», когда человек постепенно исчезает с радаров, пока телефон окончательно перестает звонить. Речь о другом — о сознательном решении выйти из круга и заняться чем‑то иным.
А чем именно? Да чем угодно.
У Поттера есть десятки вариантов. Он может занять «клопповскую» позицию наблюдателя‑куратора где‑нибудь в Европе. Может стать советником для других тренеров. Написать книгу. Читать лекции. Работать «странствующим консультантом». Запустить подкаст о тренерском ремесле — более интеллектуальную версию «Utter Nonsense» Шона Дайча. А может вообще заняться чем‑то, не связанным с футболом.
В конце концов, он может просто путешествовать по миру. После трех контрактов в АПЛ и солидных компенсаций за два увольнения вряд ли его финансовое положение вызывает тревогу.
Конечно, критика будет неизбежна. Любого тренера в подобной ситуации обвинят в отсутствии амбиций, в том, что он «сдался» или выбрал легкий путь. Но если рассматривать это как жизненное решение, то все больше кажется, что именно оно — самое разумное.
Потому что работа футбольного менеджера сегодня — это чрезмерный стресс и все меньший контроль над процессами. Чаще всего тренера приглашают в клуб тогда, когда что‑то уже пошло не так, а то и вовсе когда клуб прогнил изнутри.
Его сразу же атакуют интересы и ожидания со всех сторон. Ему достается состав, который он не выбирал, и при этом он не имеет решающего слова в будущих трансферах. И на фоне всего этого от него требуют мгновенного результата.
Во всем этом есть элемент случайности: на самом деле очень мало однозначно «хороших» или «плохих» тренеров. Все решают обстоятельства — где‑то человек подходит, а где‑то нет, почти независимо от уровня его мастерства.
И еще — вопрос баланса. Баланса между работой и жизнью. Когда тренеры видят свои семьи и друзей? Разве не было бы правильно подумать о том, что лучше для их близких? Или хотя бы иметь возможность проживать несколько жизней, не подчиненных капризам футбольной индустрии.
Возможно, Поттеру все еще необходимо быть тренером. Возможно, его душа по‑прежнему горит идеей работы на поле, и он не может представить себя в другой роли. Возможно, его действительно вдохновляет следующий шанс — каким бы он ни оказался.
Но, как и другие, он должен иметь право выбрать иной путь. И как же интересно и свежо это выглядело бы.