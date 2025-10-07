The Athletic рассуждает, почему Поттеру не стоит торопиться с новым клубом и как его решение может изменить отношение к профессии тренера.

Самое поразительное в интервью Юргена Клоппа для The Athletic на этой неделе — то, насколько спокойно он чувствует себя вне профессии тренера.

«Ни капли. Нет», — ответил он на вопрос, следил ли за матчами прошедшего уик-энда. И тут же с удовольствием рассказал о времени с внуками, походах в кино и на свадьбы. «Я больше не хочу работать тренером», — признался Клопп, добавив, впрочем, что однажды может изменить свое мнение.

Эти слова особенно любопытно читать на фоне ухода Грэма Поттера из «Вест Хэма». И главный вопрос, который звучит последние дни: что дальше для него?

Грэм Поттер globallookpress.com

Положение Поттера непростое. Трудно представить, что следующим шагом станет работа в АПЛ. Вариант с Чемпионшипом, скорее всего, он воспримет как слишком серьезное понижение.

Логичнее всего выглядит клуб среднего уровня в Европе — условный «Гамбург» или «Брюгге». Либо один из проектов в рамках мультиклубных структур: там уровень футбола достаточно высок, но нет того удушающего давления, которое сопровождает английского тренера в Премьер-лиге. Там и «запах неудачи», который теперь (возможно, несправедливо) тянется за Поттером, будет менее ощутим и со временем рассеется.

Но есть и другой вариант, о котором почти никто не говорит: ничего не делать.

Или займется чем-то совершенно иным. Ведь Поттер вовсе не обязан оставаться футбольным менеджером. В мире есть и другие дороги.

Возможно, Грэму Поттеру стоит взять пример с Юргена Клоппа или Гарета Саутгейта — и вовсе отказаться от привычной тренерской рутины.

Клопп, конечно, формально остался в футболе: он курирует проекты Red Bull Group. По сути, это означает давать советы, смотреть матчи, оценивать потенциальных новичков и уговаривать их подписывать контракты. Работа, мягко говоря, не самая напряженная. За исключением того, что в Германии теперь его недолюбливают из-за связи с брендом газировки, но в остальном — весьма комфортная должность.

Саутгейт после ухода с поста главного тренера сборной Англии (напомним, он довел команду до второго подряд финала Евро в 2024‑м) и вовсе растворился в том, что можно назвать «LinkedIn‑сферой». Выступления с речами, участие в конференциях, лекции в Гарварде, новая книга о лидерстве — скорее всего, продолжение его предыдущей книги о… лидерстве.

Гарет Саутгейт globallookpress.com

И, судя по всему, он доволен. Как и Клопп, Саутгейт этим летом признался, что не скучает по стрессам прежней работы. А еще год назад на конференции Ассоциации европейских клубов он прямо сказал: «Я наслаждаюсь жизнью».

И Клопп, и Саутгейт нашли для себя занятия, которые занимают время, приносят удовольствие и деньги, но при этом не поглощают каждую их мысль. Звучит неплохо.

Конечно, между ними и Поттером есть серьезная разница в наследии. Быть уволенным из «Челси» и «Вест Хэма» менее чем за три года — это совсем не то же самое, что выигрывать чемпионаты и еврокубки, становиться легендой сразу в трех клубах или дважды подряд выводить сборную Англии в финал крупных турниров, вернув ей симпатию болельщиков.

У Поттера, вероятно, есть чувство неудовлетворенности и «незавершенного дела» в карьере, которое он может захотеть довести до конца. Но вовсе не обязан. Пусть он и не завоевывал трофеев в Англии, сам факт, что Поттер дошел до уровня АПЛ, начав путь в четвертом дивизионе Швеции с «Эстерсундом», уже делает его карьеру успешной.

И, возможно, пример Клоппа и Саутгейта, которые отказались от тренерской работы в момент, когда вокруг них бурлили слухи и они могли легко ухватиться за первое же предложение после «Ливерпуля» и сборной Англии, поможет снять стигму с идеи «не бросаться на новую работу только ради того, чтобы быть в деле».

Юрген Клопп globallookpress.com

Существует негласное правило: если тренер покидает один клуб, он автоматически должен искать следующий. Но в Англии этот цикл выглядит довольно мрачно. Сначала — период самоанализа вдали от софитов. Затем — осторожные зондирования рынка: какие вакансии могут появиться?

Потом — постепенное возвращение в публичное поле через редкие медиа‑выходы. Интервью с «доверенным» журналистом. И, наконец, неизбежное появление в эфире Monday Night Football, где на большом экране двигаешь виртуальные фишки, а Джейми Каррагер одобрительно кивает.

Поттер уже проходил через это: после увольнения из «Челси» в апреле 2023‑го и до назначения в «Вест Хэм» в январе нынешнего года. Перспектива повторить все заново выглядит утомительной даже для наблюдателей со стороны, не говоря уже о самом тренере.

Это вовсе не значит, что Поттер плохой специалист и ему пора завязывать. Но это и не пенсия, и не «вариант Алана Кербишли», когда человек постепенно исчезает с радаров, пока телефон окончательно перестает звонить. Речь о другом — о сознательном решении выйти из круга и заняться чем‑то иным.

А чем именно? Да чем угодно.

Грэм Поттер globallookpress.com

У Поттера есть десятки вариантов. Он может занять «клопповскую» позицию наблюдателя‑куратора где‑нибудь в Европе. Может стать советником для других тренеров. Написать книгу. Читать лекции. Работать «странствующим консультантом». Запустить подкаст о тренерском ремесле — более интеллектуальную версию «Utter Nonsense» Шона Дайча. А может вообще заняться чем‑то, не связанным с футболом.

В конце концов, он может просто путешествовать по миру. После трех контрактов в АПЛ и солидных компенсаций за два увольнения вряд ли его финансовое положение вызывает тревогу.

Конечно, критика будет неизбежна. Любого тренера в подобной ситуации обвинят в отсутствии амбиций, в том, что он «сдался» или выбрал легкий путь. Но если рассматривать это как жизненное решение, то все больше кажется, что именно оно — самое разумное.

Потому что работа футбольного менеджера сегодня — это чрезмерный стресс и все меньший контроль над процессами. Чаще всего тренера приглашают в клуб тогда, когда что‑то уже пошло не так, а то и вовсе когда клуб прогнил изнутри.

Его сразу же атакуют интересы и ожидания со всех сторон. Ему достается состав, который он не выбирал, и при этом он не имеет решающего слова в будущих трансферах. И на фоне всего этого от него требуют мгновенного результата.

Грэм Поттер globallookpress.com

Во всем этом есть элемент случайности: на самом деле очень мало однозначно «хороших» или «плохих» тренеров. Все решают обстоятельства — где‑то человек подходит, а где‑то нет, почти независимо от уровня его мастерства.

И еще — вопрос баланса. Баланса между работой и жизнью. Когда тренеры видят свои семьи и друзей? Разве не было бы правильно подумать о том, что лучше для их близких? Или хотя бы иметь возможность проживать несколько жизней, не подчиненных капризам футбольной индустрии.

Прогнозы и ставки на футбол

Возможно, Поттеру все еще необходимо быть тренером. Возможно, его душа по‑прежнему горит идеей работы на поле, и он не может представить себя в другой роли. Возможно, его действительно вдохновляет следующий шанс — каким бы он ни оказался.

Но, как и другие, он должен иметь право выбрать иной путь. И как же интересно и свежо это выглядело бы.