ЦАР встретится с Ганой в рамках 9-го тура африканской квалификации ЧМ-2026. Поединок пройдет 8 октября и начнется в 19:00 по мск.

ЦАР

Турнирное положение: Сборная занимает 5-е место в группе I с 5-ю очками в активе после 8-и туров. ЦАР отстает от лидерства уже на 14 баллов.

Команда намного лучше выступает на своем поле, нежели в гостях. ЦАР набрал 4 балла из 12-и возможных дома, занимая по этому показателю также 5-ю строчку в группе.

Последние матчи: В прошлом поединке группового этапа ЦАР уступил «Коморским островам» со счетом 0:2, пропустив все голы уже в 1-м тайме. До этого сборная с таким же счетом уступила «Мадагаскару».

ЦАР не может победить во всех турнирах на протяжении 8-и последних матчей. За этот отрезок сборная трижды сыграла вничью и 5 раз проиграла.

Состояние команды: ЦАР не может похвастаться отличными результатами в последнее время. Сборная все никак не может победить, являясь одним из аутсайдеров своей группы в квалификации.

К тому же, у ЦАР большая проблема с результативностью. Сборная не может забить гол на протяжении уже 5-и матчей подряд. За этот период ЦАР пропустил 7 голов.

Гана

Турнирное положение: Сборная располагается на 1-й позиции в своей группе квалификации ЧМ-2026 с 19-ю очками в активе после 8-и туров. Гана опережает ближайшего преследователя на 3 пункта.

Эта сборная — самая результативная в своей группе. Гане удалось забить 17 голов при 6-и пропущенных.

Последние матчи: В прошлом туре квалификации сборная обыграла Мали со счетом 1:0, забив решающий гол на 49-й минуте. Матчем ранее Гана сыграла вничью с Чадом (1:1).

В 2025-м году сборная провела 4 матча в рамках квалификации ЧМ-2026. За этот отрезок Гана сумела трижды победить и однажды сыграла вничью.

Состояние команды: Гана находится в отличной форме. Сборная стабильно набирает очки, потихоньку отрываясь от ближайшие преследователей в квалификации.

Гана провела 3 очных встречи против ЦАР. За этот период сборная дважды обыграла своего соперника и однажды сыграла вничью. Сможет ли Гана на сей раз победить? У сборной есть все шансы на успех, учитывая плохую форму ЦАР.

Статистика для ставок

ЦАР не может победить на протяжении 8-и последних матчей

Гана не проиграла ни одного матча из 4-х в квалификации ЧМ за 2025-й год

В последних 2-х очных матчах Гана обыгрывала ЦАР

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Ганы — 1.28, победа ЦАР — 13.00, ничья — за 5.10.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.03 и 1.78 соотвественно.

Прогноз: Гана в последнее время не забивала больше одного гола. На сей раз у сборной получится сыграть результативно.

Ставка: Индивидуальный тотал Ганы 2 больше за 1.95.

Прогноз: Гана уверенно победит. Сборная уверенно выступает в последнее время.

Ставка: Победа Ганы с форой (-1.5) за 1.90.