«Фиалкам» ничего не светит?

прогноз на матч Серии A, ставка за 2.48

5 октября в 6-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Фиорентина» и «Рома». Начало игры — в 16:00 мск.

«Фиорентина»

Турнирное положение: «Фиалки» стартовали весьма скромно. Команда находится на 16 месте турнирной таблицы.

При этом «Фиорентина» в 5 матчах набрала всего 3 зачетных балла. В них команда отличилась лишь 3 результативными выстрелами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Фиалки» сумели одолеть «Сигму» (2:0).

До того команда расписала паритет с «Пизой» (0:0). А вот поединок с «Комо» завершился неудачей (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Фиорентина» забила 4 мяча, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Серию А

Состояние команды: «Фиалки» нынче выглядят вполне прилично. Команда не пропускает уже 2 матча кряду.

Причем «Фиорентина» традиционно успешно противостоит «Роме». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при одном поражении.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда постарается оторваться от группы аутсайдеров.

«Рома»

Турнирное положение: Римляне нынешний чемпионат начали успешно. Команда ныне пребывает на 3 строчке турнирной таблицы.

Причем «Рома» идет вровень с «Миланом» и «Наполи». Команда в пяти стартовых поединках отличилась всего 5 забитыми мячами.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Римляне уступили «Лиллю» (0:1).

До того команда нанесла поражение «Вероне» (2:0). А вот чуть ранее она сумела переиграть крепкую «Ниццу» (2:1).

При этом «Рома» в 5 своих последних поединках добыла 3 виктории. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Пауло Дибала — травмирован.

Состояние команды: Римляне потенциально способны побороться за Скудетто. Вот только в плане реализации имеются сложности.

При этом «Рома» пропустила всего 1 раз в 5 стартовых турах чемпионата. Да и до последней коллизии команда победила 3 раза кряду.

Команда способна прибавить в плане реализации. Да и Артём Довбик пока отличился всего одним точным выстрелом.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Команда постарается закрепиться в лидирующей группе.

Статистика для ставок

«Рома» в среднем забивает аккурат гол за матч

«Фиорентина» в среднем забивает реже одного мяча за матч

«Фиалки» не пропускают 2 матча кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Рома» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.48. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 3.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.14 и 1.75.

Прогноз: «Волки» способны прибавить в плане реализации, и уж точно активно понесутся в атаку.

Номинальные гости имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей, да и «фиалки» не столь стабильны.

2.48 П2 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.48 на матч «Фиорентина» — «Рома» позволит вывести на карту выигрыш 1480₽, общая выплата — 2480₽

Ставка: Победа «Ромы» за 2.48.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше двух мячей.

2.14 ТБ 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.14 на матч «Фиорентина» — «Рома» позволит вывести на карту выигрыш 1140₽, общая выплата — 2140₽

Ставка: ТБ 2.5 за 2.14