прогноз на матч АПЛ, ставка за 2.96

5 октября в 7-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Эвертон» и «Кристал Пэлас». Начало игры — в 16:00 мск.

«Эвертон»

Турнирное положение: «Ириски» стартовали посредственно. Команда находится на 9 месте турнирной таблицы.

При этом «Эвертон» в 6 матчах набрал 8 зачетных баллов. В них команда отличилась 7 результативными выстрелами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Ириски» не сумели одолеть «Вест Хэм» (1:1).

До того команда потерпела поражение от «Вулверхэмптона» (0:2). Да и поединок с «Ливерпулем» принес разочарование (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Эвертон» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: Кирнан Дьюсбери-Холл — дисквалифицирован.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Состояние команды: «Ириски» в последних матчах не блистали. Команда не побеждает уже 4 поединка кряду.

Причем «Эвертон» традиционно успешно противостоит «Кристал Пэласу». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при 2 ничьих.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Ириски» одолели лондонцев в 2 последних очных поединках.

«Кристал Пэлас»

Турнирное положение: «Орлы» нынешний чемпионат начали весьма продуктивно. Команда ныне пребывает на 3 строчке турнирной таблицы.

Причем «Кристал Пэлас» в 6 матчах набрал 12 зачетных баллов. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 3 пропущенных.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Орлы» переиграли киевское «Динамо» (2:0).

До того команда нанесла поражение «Ливерпулю» (2:1). А вот чуть ранее она разобралась еще и с «Вест Хэмом» (2:1).

При этом «Кристал Пэлас» в 5 своих последних поединках добыл 3 победы. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Орлы» явно будут бороться за выход в еврокубки. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

При этом «Кристал Пэлас» потенциально способен прибавить в плане реализации. А вот пропускает команда в среднем реже гола за матч.

Команда уже более трех лет не может одолеть «ирисок». А вот отставание от лидера нынче составляет всего 3 зачетных балла.

Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально агрессивно. Команда намерена продлить свой победный сериал.

Статистика для ставок

«Кристал Пэлас» в среднем пропускает реже гола за матч

«Ириски» уже более 3 лет не проигрывают «Кристал Пэласу»

«Эвертон» в среднем пропускает аккурат гол за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Эвертон» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.51. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 2.96.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.24 и 1.69.

Прогноз: «Орлы» постепенно прибавляют, и наверняка активно понесутся к воротам «ирисок».

Номинальные гости намерены закрепиться в лидирующей группе, к тому же мотивированы наконец-то одолеть «Эвертон».

2.96 П2 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.96 на матч «Эвертон» — «Кристал Пэлас» позволит вывести на карту выигрыш 1960₽, общая выплата — 2960₽

Ставка: Победа «Кристал Пэласа» за 2.96.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

2.24 ТБ 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.24 на матч «Эвертон» — «Кристал Пэлас» принесёт прибыль 1240₽, общая выплата — 2240₽

Ставка: ТБ 2.5 за 2.24