прогноз на Лигу 1, ставка за 1.80

4 октября в седьмом туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Брест» и «Нант». Начало игры — в 20:00 мск.

«Брест»

Турнирное положение: «Брест» после шести туров французского первенства имеет в своем активе семь баллов и находится в верхней половине таблицы.

Команда занимает девятую позицию и на три очка отстает от зоны еврокубков (топ-6), а также на два пункта опережает зону плей-офф за выживание (16-е место) и зону вылета (17-18-я строчки).

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках шестого тура нового розыгрыша чемпионата Франции клуб на выезде одержал победу над «Анже» (2:0).

Перед этим в пятом туре национального первенства коллектив также набрал три балла, когда теперь в домашних стенах с результатом 4:1 одержал разгромную победу над «Ниццой».

Не сыграют: травмированы — Бальде и Тусар, вызван в молодежную сборную — Бурго, дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Состояние команды: в двух последних поединках, которые пришлись на французское первенство, «Брест» выиграл после пятиматчевой безвыигрышной серии.

Такая форма сулит хозяевам неплохие шансы на три очка, особенно если учесть превосходство над нынешним соперником в классе, а также фактор своего поля.

Роман Дель Кастильо — лучший бомбардир команды в Лиге 1 нового сезона с тремя голами.

«Нант»

Турнирное положение: «Нант» после шести стартовых туров французского первенства имеет пять очков в активе и находится в нижней части таблицы.

Команда занимает 16-ю позицию, что в зоне плей-офф за выживание (16-е место), лишь по дополнительным показателям уступая спасительной 15-й строчке, а также по разницей мячей опережая зону вылета.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках шестого тура нового розыгрыша чемпионата Франции клуб на чужом поле разошелся мировой с «Тулузой» (2:2).

Перед этим в пятом туре национального первенства коллектив также потерял очки, когда теперь в домашних стенах сыграл вничью с «Ренном» со счетом 2:2.

Не сыграют: травмирован — Коклен, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на Лигу 1, «Нант» проиграл лишь раз при двух ничьих и одной победе.

Это вроде бы сулит гостям неплохие шансы по крайней мере на один балл, особенно если учесть превосходство соперника в классе, а также фактор чужого поля.

Пять голов команды в Лиге 1 нового сезона забивали разные игроки.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Бреста» забивали больше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчей «Бреста» забивали обе команды

в трех из четырех последних матчей «Нант» не проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Брест» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.85. Ничья — в 3.70, победа «Нанта» — в 4.15.

ТБ 2,5 считается букмекерами столь же вероятным, как и ТМ 2,5 — 1.90 и 1.90.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в их четырех последних домашних поединках.

При этом в двух последних матчах гостей был реализован такой же сценарий.

1.80 Обе команды забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.80 на матч «Брест» — «Нант» позволит вывести на карту выигрыш 800₽, общая выплата — 1800₽

Ставка: обе команды забьют за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Бреста».

2.20 Обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч «Брест» — «Нант» принесёт чистый выигрыш 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.20