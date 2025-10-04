У кого прервется беспроигрышная серия?

прогноз на матч Серии А и ставка за 1.80

4 октября в шестом туре Серии А сыграют «Аталанта» и «Комо». Начало встречи — в 21:45 мск.

«Аталанта»

Турнирное положение: «Аталанта» после пяти туров нового розыгрыша итальянской Серии А не знает поражений и с девятью очками в активе и находится в зоне еврокубков (топ-6).

Команда занимает шестую позицию, лишь по дополнительным показателям опережая седьмую строчку, а также на два балла отставая от зоны Лиги чемпионов (топ-4).

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках второго тура основного этапа Лиги чемпионов клуб из Бергамо на своем поле с результатом 2:1 одержал победу над «Брюгге».

Перед этим коллектив потерял очки в национальном первенстве, когда в пятом туре теперь уже в чужих стенах разошелся мировой с «Ювентусом» (1:1).

Не сыграют: травмированы — Баккер, Де Кетеларе, де Рон, Хин, Колашинац, Скальвини, Скамакка и Залевский, дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на Серию А

Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Аталанта» ни разу не проиграла при двух победах и одной ничьей.

Такая форма сулит хозяевам неплохие шансы на три балла, особенно если учесть превосходство в классе над соперником, а также фактор своего поля.

Камалдин Сулемана и Никола Крстович — лучшие бомбардиры команды в новом сезоне Серии А с двумя голами.

«Комо»

Турнирное положение: «Комо» после пяти туров нового розыгрыша итальянского чемпионата также находится в верхней половине таблицы.

Команда занимает восьмую позицию в Серии А с отставанием в один балл от зоны еврокубков (топ-6), которую замыкает нынешний соперник, а также в три очка от зоны Лиги чемпионов (топ-4).

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках пятого тура национального первенства клуб на своем поле со счетом 1:1 сыграл вничью с «Кремонезе».

Перед этим коллектив пробился в 1/8 финала Кубка Италии, когда на предыдущей стадии теперь в домашних стенах одержал разгромную победу над «Сассуоло» (3:0).

Не сыграют: травмированы — Диао, Доссена и ван дер Бремпт, дисквалифицирован — Хесус Родригес.

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Комо» ни разу не проиграл при двух победах и двух ничьих.

Это сулит гостям неплохие шансы даже по крайней мере на мировой исход, что, впрочем, будет непросто, если учесть перевес соперника в классе, а также фактор чужого поля.

Николас Пас — лучший бомбардир команды в новом сезоне Серии А с тремя голами.

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних матчей «Аталанты» забивали больше 2,5 голов

в четырех из семи последних матчей «Комо» выиграл

в четырех из шести последних матчей «Комо» забивали меньше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Аталанта» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается 2.20. Ничья — в 3.35, выигрыш «Комо» — в 3.35.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.80 и 2.00.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было и в их семи из восьми последних домашних поединков.

При этом в двух из трех последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

1.80 Тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.80 на матч «Аталанта» — «Комо» принесёт прибыль 800₽, общая выплата — 1800₽

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь они все же превосходят соперника в классе.

2.20 «Атланта» победит Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч «Аталанта» — «Комо» принесёт чистый выигрыш 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: «Аталанта» победит за 2.20