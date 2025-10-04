4 октября в шестом туре Серии А сыграют «Аталанта» и «Комо». Начало встречи — в 21:45 мск.
«Аталанта»
Турнирное положение: «Аталанта» после пяти туров нового розыгрыша итальянской Серии А не знает поражений и с девятью очками в активе и находится в зоне еврокубков (топ-6).
Команда занимает шестую позицию, лишь по дополнительным показателям опережая седьмую строчку, а также на два балла отставая от зоны Лиги чемпионов (топ-4).
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках второго тура основного этапа Лиги чемпионов клуб из Бергамо на своем поле с результатом 2:1 одержал победу над «Брюгге».
Перед этим коллектив потерял очки в национальном первенстве, когда в пятом туре теперь уже в чужих стенах разошелся мировой с «Ювентусом» (1:1).
Не сыграют: травмированы — Баккер, Де Кетеларе, де Рон, Хин, Колашинац, Скальвини, Скамакка и Залевский, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Аталанта» ни разу не проиграла при двух победах и одной ничьей.
Такая форма сулит хозяевам неплохие шансы на три балла, особенно если учесть превосходство в классе над соперником, а также фактор своего поля.
Камалдин Сулемана и Никола Крстович — лучшие бомбардиры команды в новом сезоне Серии А с двумя голами.
«Комо»
Турнирное положение: «Комо» после пяти туров нового розыгрыша итальянского чемпионата также находится в верхней половине таблицы.
Команда занимает восьмую позицию в Серии А с отставанием в один балл от зоны еврокубков (топ-6), которую замыкает нынешний соперник, а также в три очка от зоны Лиги чемпионов (топ-4).
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках пятого тура национального первенства клуб на своем поле со счетом 1:1 сыграл вничью с «Кремонезе».
Перед этим коллектив пробился в 1/8 финала Кубка Италии, когда на предыдущей стадии теперь в домашних стенах одержал разгромную победу над «Сассуоло» (3:0).
Не сыграют: травмированы — Диао, Доссена и ван дер Бремпт, дисквалифицирован — Хесус Родригес.
Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Комо» ни разу не проиграл при двух победах и двух ничьих.
Это сулит гостям неплохие шансы даже по крайней мере на мировой исход, что, впрочем, будет непросто, если учесть перевес соперника в классе, а также фактор чужого поля.
Николас Пас — лучший бомбардир команды в новом сезоне Серии А с тремя голами.
Статистика для ставок
- в четырех из пяти последних матчей «Аталанты» забивали больше 2,5 голов
- в четырех из семи последних матчей «Комо» выиграл
- в четырех из шести последних матчей «Комо» забивали меньше 2,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Аталанта» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается 2.20. Ничья — в 3.35, выигрыш «Комо» — в 3.35.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.80 и 2.00.
Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было и в их семи из восьми последних домашних поединков.
При этом в двух из трех последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.80.
Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь они все же превосходят соперника в классе.
Ставка: «Аталанта» победит за 2.20