В субботу, 4 октября, состоится матч 6-го тура чемпионата Италии, в котором «Аталанта» примет «Комо». Начало игры — в 21:45 мск. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча

21:25 Арбитром сегодняшней встречи будет Лука Цуфферли из Италии.

21:20 Команды встретятся между собой в Бергамо на стадионе «Атлети Адзурри д’Италия», который вмещает в себя 24 950 болельщиков.

21:15 «Аталанта»: Марко Карнесекки, Исак Хин, Берат Джимсити, Онест Аханор, Давиде Дзаппакоста, Лоренцо Бернаскони, Марио Пашалич, Лазар Самарджич, Камалдин Сулемана, Юнус Муса, Никола Крстович.

21:15 «Комо»: Жан Бутез, Алекс Валье, Диего Карлос, Хакобо Рамон, Стефан Пош, Николас Кюн, Нико Пас, Мергим Войвода, Максимо Перроне, Лукас Да Кунья, Анастасиос Дувикас.

«Аталанта»

«Аталанта» подходит к предстоящему матчу в хорошем состоянии. После пяти туров нового сезона Серии А команда демонстрирует уверенную игру и не потерпела ни одного поражения. На данный момент бергамцы располагаются на шестой строчке турнирной таблицы с девятью очками в активе, находясь в зоне еврокубков. От зоны Лиги чемпионов их отделяют всего два очка.

В последнем матче чемпионата «Аталанта» сыграла вничью с «Ювентусом» (1:1), что немного сбавило темп команды, но не выбило её из колеи. Более того, в Лиге чемпионов бергамцы показали отличный результат, обыграв на своём поле «Брюгге» со счётом 2:1. Это говорит о хорошей форме команды и её способности успешно выступать на нескольких фронтах одновременно.

В атаке у «Аталанты» выделяются Камалдин Сулемана и Никола Крстович, на счету которых по два забитых мяча в чемпионате. Однако команда испытывает определённые кадровые проблемы. Из-за травм не смогут принять участие в матче несколько важных игроков: Баккер, Де Кетеларе, де Рон, Хин, Колашинац, Скальвини, Скамакка и Залевский.

Несмотря на отсутствие некоторых ключевых футболистов, текущая форма команды внушает оптимизм. В трёх последних матчах, которые проходили в разных турнирах, «Аталанта» не потерпела ни одного поражения, одержав две победы и сыграв одну ничью. Учитывая фактор домашнего поля и превосходство в классе над соперником, у бергамцев есть все шансы на успех в предстоящем матче.

«Комо»

«Комо» демонстрирует впечатляющие результаты в своём дебютном сезоне в Серии А. После пяти сыгранных матчей команда располагается на восьмой строчке турнирной таблицы, находясь всего в одном очке от зоны еврокубков, которую как раз занимает предстоящий соперник — «Аталанта». От зоны Лиги чемпионов «Комо» отделяют три очка.

В последнем матче чемпионата команда сыграла вничью 1:1 с «Кремонезе» на своём поле. Однако перед этим «Комо» показал отличный результат в Кубке Италии, где в матче 1/16 финала разгромил «Сассуоло» со счётом 3:0 и вышел в следующую стадию турнира.

В четырёх последних матчах, независимо от турнира, команда не потерпела ни одного поражения, одержав две победы и дважды сыграв вничью. Главным бомбардиром команды является Николас Пас, на счету которого три гола в новом сезоне Серии А.

К предстоящему матчу команда подходит с определёнными кадровыми потерями. Из-за травм не смогут сыграть Диао, Доссена и ван дер Бремпт. Также команде придётся обойтись без Хесуса Родригеса, который получил дисквалификацию.

Несмотря на статус аутсайдера в предстоящем матче, текущая форма команды даёт основания рассчитывать хотя бы на ничью. Однако фактор чужого поля и более высокий класс соперника могут сыграть решающую роль в исходе встречи.

Очные матчи

История противостояний «Аталанты» и «Лечче» насчитывает 23 матча, в которых бергамский клуб имеет явное преимущество. «Аталанта» одержала 11 побед, в то время как «Лечче» удалось выиграть лишь 5 матчей, а ещё 7 встреч завершились вничью. По разнице забитых мячей также лидирует «Аталанта» — 42 против 26.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.80.