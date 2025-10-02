прогноз на матч Лиги конференций, ставка за 1.80

Шотландский «Абердин» сыграет против украинского «Шахтера» в 1-м туре основного этапа Лиги конференций. Поединок пройдёт 2 октября, начало — в 22:00 по мск.

«Абердин»

Турнирная таблица: В чемпионате Шотландии «Абердин» занимает последнее 12 место, набрав всего 1 очко, клуб в 6 матчах не одержал ни одной победы, потерпев при этом 5 поражений.

Последние матчи: «Абердин» в 6 туре внутреннего первенства потерпел поражение от «Мотеруэлла» (0:2).

Не сыграют: В матче против «Шахтера» не сыграет Александер Йенсен, у игрока дисквалификация из-за красной карточки.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: 7 матчей без побед — такой показатель нынешней игровой форма «Абердина». Шотландцы сыграли всего две игры вничью, а в остальных потерпели поражения.

«Шахтер»

Турнирная таблица: «Шахтер» лидирует в украинском чемпионате, в 7 матчах «горняки» пять побед, в двух встречах сыграли вничью и не проиграли ни одного матча, донецкий клуб

набрал 17 очков.

Последние матчи: «Шахтер» разгромил «Рух» в 7 туре чемпионата Украины, в сетку ворот соперника «горняки» отправили 4 безответных мяча.

Не сыграют: Игру пропустит Данила Удод из-за травмы.

Состояние команды: Донецкий клуб не проигрывает своим соперникам 8 матчей подряд, выиграв 6 встреч и 2 завершив вничью.

Статистика для ставок

«Абердин» идет без побед семь матчей подряд

«Шахтер» одержала третью победу подряд

«Абердин» и «Шахтер» ранее в еврокубках не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Шахтер» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.52. Ничья оценена в 4.60, а победа «Абердина» — в 5.70.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.63 и 2.25.

Прогноз: «Шахтер» не встретит сопротивления со стороны разобранного «Абердина». К тому же украинская команда сейчас на ходу.

1.80 Фора «Шахтёра» (-1) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.80 на матч «Абердин» — «Шахтер» принесёт прибыль 800₽, общая выплата — 1800₽

Ставка: Фора «Шахтёра» (-1) с коэффициентом 1.80.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

1.98 ТБ 3 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.98 на матч «Абердин» — «Шахтер» принесёт прибыль 980₽, общая выплата — 1980₽

Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 1.98.