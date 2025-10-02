Шотландский «Абердин» сыграет против украинского «Шахтера» в 1-м туре основного этапа Лиги конференций. Поединок пройдёт 2 октября, начало — в 22:00 по мск.
«Абердин»
Турнирная таблица: В чемпионате Шотландии «Абердин» занимает последнее 12 место, набрав всего 1 очко, клуб в 6 матчах не одержал ни одной победы, потерпев при этом 5 поражений.
Последние матчи: «Абердин» в 6 туре внутреннего первенства потерпел поражение от «Мотеруэлла» (0:2).
Не сыграют: В матче против «Шахтера» не сыграет Александер Йенсен, у игрока дисквалификация из-за красной карточки.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Состояние команды: 7 матчей без побед — такой показатель нынешней игровой форма «Абердина». Шотландцы сыграли всего две игры вничью, а в остальных потерпели поражения.
«Шахтер»
Турнирная таблица: «Шахтер» лидирует в украинском чемпионате, в 7 матчах «горняки» пять побед, в двух встречах сыграли вничью и не проиграли ни одного матча, донецкий клуб
набрал 17 очков.
Последние матчи: «Шахтер» разгромил «Рух» в 7 туре чемпионата Украины, в сетку ворот соперника «горняки» отправили 4 безответных мяча.
Не сыграют: Игру пропустит Данила Удод из-за травмы.
Состояние команды: Донецкий клуб не проигрывает своим соперникам 8 матчей подряд, выиграв 6 встреч и 2 завершив вничью.
Статистика для ставок
- «Абердин» идет без побед семь матчей подряд
- «Шахтер» одержала третью победу подряд
- «Абердин» и «Шахтер» ранее в еврокубках не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Шахтер» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.52. Ничья оценена в 4.60, а победа «Абердина» — в 5.70.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.63 и 2.25.
Прогноз: «Шахтер» не встретит сопротивления со стороны разобранного «Абердина». К тому же украинская команда сейчас на ходу.
Ставка: Фора «Шахтёра» (-1) с коэффициентом 1.80.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 1.98.