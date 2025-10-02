В четверг, 2 октября, шотландский «Абердин» примет «Шахтёр» в рамках 2-го тура общего этапа Лиги Конференций. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

45' Добавленное время 2 минуты.

44' «Шахтер» отвечает своей позиционной атакой, соперники будто доигрывают тайм.

41' Успокоилась игра, «Абердин» не спеша развивает свою атаку.

38' Гооол! 1:1. Егор Назарина принял мяч в штрафной «Абердина» с передачи Перейры будучи никем не прикрытый, и точно в дальний угол ворот вратаря Митова мяч послал.

37' Удар Элиаса из-за пределов штрафной «Абердина», в защитника мяч попал до ворот не долетев.

35' Удар Перейры с края штрафной «Абердина», кулаками отразил мяч Митов.

Статистика матча 2 Удары в створ 2 1 Удары мимо 3 19 Владение мячом 81 1 Угловые удары 3 2 Фолы 4

34' Хорошо комбинировали игроки «Шахтера» около штрафной «Абердина», перспективную передачу отдавал Очеретько, но она слишком сильной получилась и к вратарю хозяев Митову прикатился мяч.

31' Очень насыщенны игроками «Абердина» подступы к штрафной хозяев, не просто через них продираться гостям.

29' Подача с углового к воротам «Абердина», головой пробил из неудобного положения Марлон Гомес, мяч над перекладиной пролетел.

27' Позиционная «Шахтера», пока дело до угроз воротам «Абердина» не доходит.

24' Удар из пределов штрафной «Шахтера» нанес Марко Лазетич, не без труда со второй попытки поймал мяч вратарь Ризнык.

22' Позиционная атака «Шахтера», вновь гости потихонечку подбираются к штрафной «Абердина» с мячом.

21' Подача со штрафного к воротам «Шахтера», справляются гости с угрозой.

20' Желтая карточка показана Перейре, за срыв атаки.

17' Получается игру от своих ворот отодвинуть у «Абердина», контролируют мяч хозяева.

15' Инициативу захватил «Шахтер», игроки «Абердина» сконцентрированы на оборонительных взаимодействиях.

13' Головой пробил после подачи с углового Бондарь по воротам «Абердина», мяч в считанных сантиметрах от штанги пролетел. Повезло хозяевам.

11' Контролируют мяч игроки «Шахтера», потихонечку в себя приходя после пропущенного гола.

09' Ризнык ошибся при передаче около ворот «Шахтера», чуть было не наказали гостей шотландцы.

08' Гооол! 1:0. Классно пробил Йеспер Карлссон, точно в угол попав. Угадал направление удара вратарь гостей Ризнык, но до мяча не дотянулся.

07' Пенальти в ворота «Шахтера». Быстро разобрался главный судья сходив посмотреть ВАР за пределы поля.

06' Мяч в руку Элиасу попал в штрафной гостей после подачи с углового «Абердина», очень похоже на игру рукой.

06' Заработал «Абердин» угловой.

04' В спокойном темпе начинается игра. Команды присматриваются друг к другу.

02' Взяли мяч под контроль игроки «Шахтера», и разыгрывают его на своей половине поля.

01' Матч начался! С центра поля разыграли футболисты «Абердина».

До матча

21:58 Команды появились на поле, скоро матч начнется!

21:50 Матч пройдет на стадионе «Питтодри» в Абердине, вмещающем 22 199 зрителей.

21:40 Главным судьей матча будет хорват Дуйе Струкан.

Стартовые составы команд

«Абердин»: Митов, Милн, Доррингтон, Кнустер, Девлин, Палаверса, Армстронг, Кларксон, Кескинен, Лазетич, Карлссон.

«Шахтер»: Ризнык, Аугусто, Бондарь, Матвиенко, Перейра, Назарина, Очеретько, Гомес, Педриньо, Феррейра, Элиас.

«Абердин»

В чемпионате Шотландии «Абердин» занимает последнее 12 место, набрав всего 1 очко, клуб в 6 матчах не одержал ни одной победы, потерпев при этом 5 поражений. «Абердин» в 6 туре внутреннего первенства потерпел поражение от «Мотеруэлла» (0:2).

7 матчей без побед — такой показатель нынешней игровой форма «Абердина». Шотландцы сыграли всего две игры вничью, а в остальных потерпели поражения. В матче против «Шахтера» не сыграет Александер Йенсен, у игрока дисквалификация из-за красной карточки.

«Шахтер»

«Шахтер» лидирует в украинском чемпионате, в 7 матчах «горняки» пять побед, в двух встречах сыграли вничью и не проиграли ни одного матча, донецкий клуб набрал 17 очков. разгромил «Рух» в 7 туре чемпионата Украины, в сетку ворот соперника «горняки» отправили 4 безответных мяча.

Донецкий клуб не проигрывает своим соперникам 8 матчей подряд, выиграв 6 встреч и 2 завершив вничью. Игру пропустит Данила Удод из-за травмы.

