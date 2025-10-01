1 октября в матче второго тура основного этапа Лиги чемпионов по футболу сыграют «Юнион Сент-Жиллуаз» и «Ньюкасл». Начало игры — в 19:45 мск.

«Юнион Сент-Жиллуаз»

Турнирное положение: «Юнион Сент-Жиллуаз» после первого тура основного этапа Лиги чемпионов имеет три очка в активе и занимает пятое место в зоне выхода в 1/8 финала (топ-8).

Команда по итогам девяти туров бельгийского первенства набрала 23 балла и находится на первой позиции с отрывом в шесть очков от второго в таблице «Брюгге».

Последние матчи: в предыдущей игре в рамках девятого тура национального чемпионата клуб на своем поле одержал победу над «Вестерло» (2:0).

Ранее в поединке восьмого тура бельгийского первенства коллектив также набрал максимум очков, когда теперь уже в чужих стенах переиграл «Генк» с результатом 2:1.

Не сыграют: травмирован — Фусейни, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в 10-ти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Юнион Сент-Жиллуаз» ни разу не проиграл при восьми победах.

Такая форма вроде бы обещает хозяевам неплохие шансы как минимум на ничью, особенно на своем поле, тем не менее, это будет непросто, если учесть, что соперник превосходит их в классе.

Три гола команды в основном этапе Лиги чемпионов забивали разные игроки.

«Ньюкасл»

Турнирное положение: «Ньюкасл» после первого тура не имеет баллов в активе и занимает 26-е место вне зоны плей-офф (9-24-я строчки), которой он уступает по разнице мячей.

Команда по итогам шести туров английского первенства набрала шесть пунктов и занимает 15-ю позицию с отрывом в два очка от зоны вылета (18-20-е места) и с отставанием в пять баллов от зоны еврокубков (топ-5).

Последние матчи: в своей последней игре в рамках шестого тура национального чемпионата клуб на своей арене со счетом 1:2 потерпел поражение от «Арсенала».

Перед этим коллектив сумел выйти в 1/8 финала Кубка английской Лиги, когда на предыдущей стадии снова-таки на домашнем поле одержал крупную победу над «Брэдфордом» — 4:1.

Не сыграют: травмированы — Ласселлс, Рэмси, Шер и Висса, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Ньюкасл» выиграл лишь раз при двух поражениях и одной ничьей.

Это вроде бы говорит о не лучших шансах гостей на выигрыш, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть превосходство в классе над соперником.

Энтони Гордон — автор пока что единственного гола команды в Лиге чемпионов текущего сезона.

Статистика для ставок

в пяти последних матчах «Юнион Сент-Жиллуаз» выиграл

в пяти из семи последних матчей «Юнион Сент-Жиллуаз» хотя бы одна команда не забивала

в трех из четырех последних матчей «Ньюкасла» забивали больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ньюкасл» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.07. Ничья — в 3.75, победа «Юнион Сент-Жиллуаз» — в 3.30.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.80 и 2.00.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей гостей забивали больше 2,5 голов. И хотя в их четырех последних выездных поединках забивали меньше 2,5 голов, соперник обещает сделать игру более результативной.

При этом в двух из трех последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь они все же превосходят соперника в классе.

Ставка: «Ньюкасл» победит за 2.07