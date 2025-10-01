В среду, 1 октября, бельгийский «Юнион Сент-Жиллуаз» примет «Ньюкасл» в рамках 2-го тура общего этапа Лиги Чемпионов. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

37' Быстрая атака «Ньюкаса», простреливал в штрафную хозяев Эланга, но защитник первым оказался на мяче, а затем вратарь Схерпен накрыл мяч.

35' Желтая карточка показана Жоэлинтону.

35' Успокоилась игра, снизился темп. Отвечают команды друг другу позиционными атаками.

«Юнион» — «Ньюкасл» globallookpress.com

32' Ньюкасл положил мяч на газон, и контролирует его в центре поля, тщательно готовя угрозу.

31' Обоюдоострая игра получается в последние минуты.

29' Повреждение у Жоэлинтона, досталось ему по голове в последнем эпизоде, в ходе верхового единоборства.

Статистика матча 2 Удары в створ 1 4 Удары мимо 3 37 Владение мячом 63 5 Угловые удары 3 1 Офсайды 0 5 Фолы 4

28' Жоэлинтон головой из пределов штрафной «Юниона» на точность пробил, но мяч мимо створа ворот пролетел.

25' Зоргане пробил из-за пределов штрафной «Ньюкасла» с отскоком от газона, Поуп в прыжке дотянулся до мяча и перевёл мяч на угловой.

25' Перехватили инициативу хозяева, «Ньюкасл» вынужден защищаться.

23' Заработали последовательно 2 угловых футболисты «Юниона», Зоргане пробил с линии штрафной «Ньюкасла», оказавшись первым на подборе, но мяч прямо в руки вратарю гостей Поупу прилетел.

21' Прострел Эланга с правого фланга атаки «Ньюкасла» в штрафную «Юниона», замыкал в одно касание Гордон, но промахнулся.

19' Продолжает «Ньюкасл» прессинговать соперника, затрудняя начало атак «Юниону».

Сандро Тонали празднует гол globallookpress.com

17' Гооол! 0:1. Тонали оказался первым на подборе после борьбы в штрафной «Юниона», пробил в касание Сандро, мяч срикошетил от ноги защитника хозяев Мак Аллистера и в противоположный от вратаря угол залетел.

15' Серия подач в штрафную «Юниона», отбиваются хозяева.

13' Удар Жоэлинтона из-за пределов штрафной «Юниона», выше ворот мяч пролетел.

«Юнион Сент-Жиллуаз» — «Ньюкасл» globallookpress.com

12' Темп игры по прежнему не высокий. Получилось у «Юниона» мяч под контроль взять и игру от своих ворот отвести.

11' Захвачена инициатива «Ньюкаслом», от обороны играет «Юнион».

08' Больше мячом владеют игроки «Ньюкасла», приближаются они с мячом к штрафной «Юниона».

06' Удар головой после углового «Юниона» нанес Родригес, бил он с сопротивлением от защитников «Ньюкасла», мяч выше перекладины полетел.

05' В спокойном темпе начали встречу соперники, предпочитая присмотреться друг к другу.

04' Удар Эланга из-за пределов штрафной «Юниона», заблокировали защитники хозяев.

02' Подача Эль-Хаджа в штрафную «Ньюкасла», снимают верх защитники гостей.

01' Матч начался! С центра поля разыграли футболисты «Ньюкасла».

До матча

19:42 Команды на поле, скоро матч начнётся!

19:35 Матч пройдет на стадионе «Лотто Парк» в Брюсселе, вмещающем 28 063 зрителя.

19:25 Главным арбитром матча будет Урс Шнидер из Швейцарии.

Стартовые составы команд:

«Юнион Сент-Жиллуаз»: Схерпен, Мак Аллистер, Бёрджесс, Лейсен, Халаили, Зоргане, Ньянг, Дэвид, ван де Перре, Эль-Хадж, Родригес.

«Ньюкасл»: Поуп, Триппьер, Тшау, Ботман, Бёрн, Гимарайнс, Тонали, Жоэлинтон, Вольтемаде, Гордон, Эланга.

«Юнион Сент-Жиллуаз»

«Юнион Сент-Жиллуаз» после первого тура основного этапа Лиги чемпионов имеет три очка в активе и занимает пятое место в зоне выхода в 1/8 финала (топ-8). Команда по итогам девяти туров бельгийского первенства набрала 23 балла и находится на первой позиции с отрывом в шесть очков от второго в таблице «Брюгге». В предыдущей игре в рамках девятого тура национального чемпионата клуб на своем поле одержал победу над «Вестерло» (2:0). Ранее в поединке восьмого тура бельгийского первенства коллектив также набрал максимум очков, когда теперь уже в чужих стенах переиграл «Генк» с результатом 2:1.

В 10-ти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Юнион Сент-Жиллуаз» ни разу не проиграл при восьми победах. Такая форма вроде бы обещает хозяевам неплохие шансы как минимум на ничью, особенно на своем поле, тем не менее, это будет непросто, если учесть, что соперник превосходит их в классе. Три гола команды в основном этапе Лиги чемпионов забивали разные игроки. Травмирован — Фусейни, дисквалифицированных игроков нет.

«Ньюкасл»

«Ньюкасл» после первого тура не имеет баллов в активе и занимает 26-е место вне зоны плей-офф (9-24-я строчки), которой он уступает по разнице мячей. Команда по итогам шести туров английского первенства набрала шесть пунктов и занимает 15-ю позицию с отрывом в два очка от зоны вылета (18-20-е места) и с отставанием в пять баллов от зоны еврокубков (топ-5). В своей последней игре в рамках шестого тура национального чемпионата клуб на своей арене со счетом 1:2 потерпел поражение от «Арсенала». Перед этим коллектив сумел выйти в 1/8 финала Кубка английской Лиги, когда на предыдущей стадии снова-таки на домашнем поле одержал крупную победу над «Брэдфордом» — 4:1.

В четырех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Ньюкасл» выиграл лишь раз при двух поражениях и одной ничьей. Это вроде бы говорит о не лучших шансах гостей на выигрыш, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть превосходство в классе над соперником. Энтони Гордон — автор пока что единственного гола команды в Лиге чемпионов текущего сезона. Травмированы — Ласселлс, Рэмси, Шер и Висса, дисквалифицированных игроков нет.

